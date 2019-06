Turun kauppatori on iso työmaa – katso, miten kesäelämä soljuu aukirevityn kuoppatorin reunalla

Onko Turun kauppatori tänä kesänä karumpi kuin koskaan? Ainakin torin paikalla on melkein koko torin kokoinen kuoppa, jonka on tarkoitus muuttua maanalaiseksi parkkihalliksi seuraavien vuosien aikana.

Torin ja koko muun Turun ydinkeskustan vetovoimasta myllerryksen keskellä ollaan monta mieltä. Ainakin jääkiekon maailmanmestaruus osoitti, että Turun kauppatori on edelleen se tori, johon paikalliset tulevat, jos poika voitetaan (siirryt toiseen palveluun).

Torikauppa käy, vaikka kauppatorilla on melkoinen myllerrys ja työkoneralli. Alueelta kuljetetaan kaikkiaan 240 000 tonnia savea Turun Saramäkeen kahdeksan hehtaarin alueelle. Rosa Huuska / Yle

Tavanomaisempanakin päivänä torilla käy kuhina jättiremontista huolimatta. Kuten aina ennenkin osa ihmisistä kävelee torin läpi matkalla muualle, mutta lämmin sää houkuttelee ihmisiä myös jäämään: olemaan, ostelemaan tai torikaffettelemaan.

Torikauppa on keskitetty Yliopistonkadulle Aurakadun ja Kauppiaskadun väliin. Pienempi tila tiivistää tunnelmaa myös eläimillä. Nelijalkaiset hämmästelevät yhä siivekkäitä ja ajoittain äänekkäitäkin torivieraita, joita porttikielto torille ei koske.

Lokki kävelee määrätietoisesti kalakojujen läheisyydessä. Rosa Huuska / Yle

Rukoilua reunalla

Turun toriparkkia on suunniteltu ja valmisteltu vuosia. Huolia rakentamisen vaikutuksista on kuultu pitkin matkaa. Kauppatorin laidalla oleva Turun ortodoksinen seurakunta esimerkiksi on kysynyt, mitä pohjavesiolosuhteiden muutos voisi aiheuttaa Pyhän Aleksandran kirkolle.

Turun kauppatori on ahdettu nurkkaan. Rosa Huuska / Yle

Katutasolla huomattiin keväällä 2019 maanpainumia. Turun kaupungin tilaaman selvityksen mukaan Eerikinkadulla maa oli paikoin painunut työmaata kohti jopa 20 senttimetriä. Heräsi huoli jopa ortodoksisen kirkon vajoamisesta. Huhumylly jauhoi ja kaivutyöt keskeytettiin.

– Kävimme tarkastamassa kirkon uudelleen huhujen vuoksi. Siellä on kaikki kunnossa, vakuutti kauppatorihankkeen projektijohtaja Janne Laine huhtikuussa.

Hengen ja sielun ravinto ovat Turun ydinkeskustassa toisiaan liki. Rosa Huuska / Yle

Tori on edelleen olemassa

Muutos on Turun kauppatorilla tosiasia, mutta se ei ole este torikäynneille – ainakaan vaki- tai turkulaisittain vakkarikävijöillä.

Ystävykset Terhi Norio ja Marja Kiviluoto ovat käyneet torilla kahvilla jo kymmenen vuoden ajan. Toriparkin remontti ei heitä häiritse.

– Täällä on mukava istua. Tori on kompakti ja tähän on nyt helppo tulla kävelykadulta. Moni ihmettelee, missä täällä on muka kahvila, mutta täällähän on kolme kahvilaa!

Vanhat toriasiakkaat eivät ole hylänneet toria, sanovat Terhi Norio ja Marja Kiviluoto. He moikkaavat ohikulkevaa tuttuaan.

Toriparkin remontin vaikutusta torin ilmeeseen on vaikea olla huomaamatta. Rosa Huuska / Yle

Kirpeää ja makeaa hedelmätiskillä. Rosa Huuska / Yle

Torin tutut sisäänvetotuotteet

Ei yksi kuoppa koko kesää vie, mutta työmaan vaikutuksesta kauppaiden myynteihin on kuultu monta arviota.

Anne Pekkinen on ollut torikauppiaana yli 20 vuotta. Hän ei ole huomannut, että myynnissä olisi tapahtunut laskua torin remontin myötä. Rosa Huuska / Yle

Saisiko olla lobeliaa, markettaa vai leikkokukkia? Kauppatorilta löytyy. Rosa Huuska / Yle

Torin läpi on mahdollista kävellä kesäisen kukkaloiston läpi.

Mervi Aallon marjatiski on runsas, sillä ihmiset tulevat hakemaan monenlaista. Rosa Huuska / Yle

Ensimmäiset kotimaiset mansikat ovat tulleet myyntiin ja se vetää ihmisiä puoleensa remontista huolimatta.

– Mansikka, pensasmustikka ja kirsikka käyvät kaupaksi, sanoo Mervi Aalto.

Retiisit odottavat myyntiinpääsyä kojun takana. Rosa Huuska / Yle

Turun tori voi olla vähän paketissa, mutta kaikkea elämää se ei estä. Moni löytää kesän sorakuopankin reunalta – vaikka sitten laatikosta.

Näillä näkymin ainakin kesä 2020 vietetään edelleen väliaikaisella torilla. Työn etenemisestä ja aikataulusta voi lukea uuden kauppatorin sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

