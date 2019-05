Brexit-sekoilu lisää skottien ja walesilaisten irtautumishaluja, uskovat itsenäisyyspuolueet

“Westminster ei toimi, skotit ja walesilaiset ovat saaneet sekoilusta tarpeekseen ja ansaitsevat parempaa.”

Näin viestitään Skotlannin ja Walesin itsenäisyyttä ajavien puolueiden toimistoista.

Skotlannissa valtaa pitävä keskustaoikeistolainen kansallispuolue SNP ja Walesin pienempi niin ikään keskustaoikeistolainen Plaid Cymru uskovat "brexit-sekoilun" koituvan niiden hyödyksi.

Britannian liitokset saattavat tulevaisuudessa natista entistä enemmän, sillä Skotlannissa itsenäisyysliike on saanut uutta pontta. Walesissa irtautumisen kannatus on vielä varsin vähäistä.

Skotlantilaisista selvä enemmistö vastusti kansanäänestyksessä brexitiä, walesilaiset taas äänestivät EU-eron puolesta.

Brexit vaikuttaa myös Pohjois-Irlannin tilanteeseen, jossa toiseksi suurin puolue, vasemmistolainen tasavaltalaispuolue Sinn Féin haluaa liittää Pohjois-Irlannin Irlantiin.

Skotlantilaiset odottavat, mitä brexitin kanssa tapahtuu

Syyskuun 2014 itsenäisyysäänestyksessä skotlantilaiset tuskin arvasivat, millainen mullistus Britanniassa olisi edessä.

Tuolloin enemmistö skoteista eli 55 prosenttia äänesti Britanniaan kuulumisen puolesta. Vahvimpia argumentteja ei-puolella oli se, että itsenäistyminen olisi saattanut vaarantaa Skotlannin pysymisen EU:ssa.

Kun britit äänestivät brexitin puolesta täpärästi kolme vuotta sitten (51,9–48,1%), skoteista selvä enemmistö (62 %) kannatti EU:ssa pysymistä. Myös Pohjois-Irlannissa enemmistö kannatti EU:ta.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon uskoo, että Skotlannilla on yhä enemmän toivoa itsenäistymisestä. Robert Perry / EPA

5,4 miljoonan asukkaan Skotlannissa EU-mielisyys on kasvanut brexit-äänestyksen jälkeen, mutta itsenäistymisen suosio ei ole kolmessa vuodessa merkittävästi noussut.

Skotit ovat odottavalla kannalla, toteaa Edinburghissa toimivan Scottish Centre on European Relations -ajatushautomon johtaja Kirsty Hughes Ylelle.

– Ihmiset ovat odottaneet, mitä brexitin kanssa tapahtuu. Skotlanti on vahvasti EU:ssa pysymisen kannalla. Kaksi kolmasosaa kannattaa EU-jäsenyyttä.

Monissa brexit-kansanäänestyksen jälkeen tehdyissä kyselyissä niukka enemmistö skoteista on vastustanut itsenäisyyttä. Jos itsenäisyyden vaihtoehtona kysymyspatteristossa on kuitenkin ollut kova brexit eli sopimukseton ero, on tulos kääntynyt viime kuukausina päinvastaiseksi.

Keskustelu ja kampanjointi itsenäistymisestä todennäköisesti yltyy, jos Britannia eroaa EU:sta.

– Mikäli brexit toteutuu jossain muodossa, on sillä suuri vaikutus itsenäisyydestä käytävään keskusteluun. Silloin keskustellaan enemmän myös siitä, kuinka nopeasti itsenäinen Skotlanti voisi liittyä takaisin EU:hun, Hughes sanoo.

EU:n kannattajien ennustettiin voittavan Skotlannin eurovaaleissa

Britanniassa äänestettiin EU-vaaleissa jo torstaina, mutta tulokset ilmoitetaan vasta sunnuntaina.

Mielipidemittauksissa Skotlannissa ennustettiin yli puolta äänistä EU:ta kannattaville puolueille, joista tosin vain osa ajaa itsenäisyyttä.

Keskustavasemmistolaisen SNP:n ennakoitiin gallupeissa saavan kolme tai neljä paikkaa Skotlannin kuudesta paikasta europarlamenttiin.

Skotlannin liberaalidemokraattien johtaja Willie Rennie kampanjoi kannattajineen ennen eurovaaleja Edinburghissa. AOP

Skotlannin ja EU:n suhteista tietoa tuottavan riippumattoman Scottish Centre on European Relations -ajatushautomon Kirsty Hughes sanoo, ettei EU-vaaleilla todennäköisesti ole suurta vaikutusta Skotlannin itsenäistymisliikkeeseen.

– Brexit-puolueiden menestyksellä voi olla suurempi vaikutus Englannissa ja Walesissa. Todennäköisesti näemme kuitenkin taas, että enemmistö skotlantilaisista haluaa jäädä EU:hun.

Skotlannin pääministeri: Uusi kansanäänestys itsenäisyydestä nopeasti

Toisesta itsenäisyyskansanäänestyksestä alettiin Skotlannissa puhua uudelleen heti brexit-äänestyksen jälkeen. Asia jäi kuitenkin taka-alalle Skotlannin kansallispuolueen SNP:n kärsittyä tappion vuoden 2017 parlamenttivaaleissa.

Skotlannin pääministeri, SNP:n puheenjohtaja Nicola Sturgeon nosti toisen kansanäänestyksen uudelleen keskiöön huhtikuussa. Sturgeon ilmoitti, että äänestys olisi järjestettävä toukokuuhun 2021 mennessä, jos Britannia eroaa EU:sta.

Monet asiantuntijat ovat pitäneet aikataulua epärealistisena.

Enemmistö skoteista on epäillyt nopeaa kansanäänestystä, mutta kannattanut sitä kymmenen vuoden aikajänteellä.

Sturgeon lähtee siitä, että hänellä on äänestäjien mandaatti kansanäänestykselle, koska puolue lupasi Skotlannin edellisissä vaaleissa uuden kansanäänestyksen, jos olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Britannian eroaminen EU:sta olisi sellainen.

Skotlannin kansallispuolueen varapuheenjohtajan Keith Brownin mukaan brexit on osoittanut, että Skotlanti ansaitsee parempaa. Andrew Maccoll / AOP

SNP:n mukaan brexitillä olisi katastrofaaliset seuraukset Skotlannin taloudelle. Myös brexitin kaoottinen hoito on puolueen mielestä peruste sille, että skotlantilaisten on saatava äänestää itsenäisyydestä uudelleen.

Sturgeonin varamies, SNP:n varapuheenjohtaja Keith Brown sanoo brexitin osoittaneen, ettei Skotlannin pidä enää kuulua Britanniaan.

– Brexit on näyttänyt, että Westminster ei toimi. Skotlanti ansaitsee parempaa. Ei ole mikään yllätys, että yhä useammat ihmiset haluavat Skotlannin olevan tulevaisuudessa itsenäinen maa EU:ssa, Brown kommentoi sähköpostitse Ylelle päivää ennen Britannian EU-vaaleja.

Vaa'ankieliasemassa SNP voisi "kiristää" kansanäänestyksellä

Kansanäänestystä itsenäistymisestä ei voi järjestää ilman Lontoon lupaa. Erostaan perjantaina ilmoittanut väistyvä pääministeri Theresa May on tyrmännyt esityksen uudesta kansanäänestyksestä, koska skotit ovat jo kertaalleen sanoneet sanansa itsenäisyydestä ja päättäneet pysyä osana Britanniaa.

– Ei ole yllätys, että konservatiivit pelkäävät sitä, että skotit pääsevät päättämään tulevaisuudestaan, Skotlannin kansallispuolueen Keith Brown toteaa.

Britannian pian eroava pääministeri Theresa May ja Skotlannin pääministeri Nicole Sturgeon. Andrew Milligan / EPA

SNP on kuitannut Downing Street 10:n vastustuksen sillä, että tilanne muuttuu, kun May on eronnut.

Yksi mahdollisuus SNP:lle olisi vaa’ankieliasemaan pääseminen mahdollisissa Britannian ennenaikaisissa vaaleissa.

Jos ennenaikaiset vaalit järjestettäisiin ja työväenpuolue voittaisi ne ilman riittävää enemmistöä, voisi SNP tukipuolueena mahdollisesti vaatia takuita kansanäänestyksestä.

Itsenäisyyskysymys ei kytkeydy pelkästään brexitiin

SNP näkee toisen kansanäänestyksen skotteja yhdistävänä projektina, kun taas itsenäisyyden vastustajat syyttävät pääministeri Sturgeonia Skotlannin repimisestä.

Muualta EU:sta Skotlantiin muuttaneiden järjestön, EU Citizens for an Independent Scotlandin luova johtaja Ellen Joëlle Höfer-Franz pitää merkittävänä, että tuoreimmissa mittauksissa itsenäisyyden suosio on noussut.

– Todennäköisesti monet skotlantilaiset, jotka äänestivät viisi vuotta sitten itsenäisyyttä vastaan ovat muuttaneet mielensä. Syynä on se, että tuolloin ei ollut takeita itsenäisen Skotlannin asemasta EU:ssa. EU ei antanut siitä selvää vastausta ja unionistit käyttivät tätä hyväkseen väittäen, että Skotlanti menettäisi EU-jäsenyytensä.

Höfer-Franzin mielestä EU-mieliset puolueet ovat onnistuneet viemään viestin EU-jäsenyyden hyödyistä, kuten vapaasta liikkuvuudesta skotlantilaisille.

Myös taloussuhteet huolestuttavat skotlantilaisia, jotka kokevat tulleensa kaltoin kohdelluiksi brexitin sopimusneuvotteluissa.

EU:n sisämarkkinoille pääsy huolestuttaa esimerkiksi skottiviskin tuottajia, joiden viennistä lähes puolet menee EU-alueelle. Myös työvoiman saaminen jatkossa maaseudun viljelyksille on herättänyt huolta.

Gaelinkieliset sanat Saor Alba tarkoittavat itsenäistä Skotlantia. Tuhannet ihmiset osoittivat mieltään itsenäisyyden puolesta Glasgowssa toukokuun alussa. Robert Perry / EPA

Itsenäisyyskysymys ei kytkeydy pelkästään brexitiin.

– Jos Britannia pysyisi EU:ssa, se veisi Skotlannissa pois välittömät vaatimukset itsenäisyysäänestyksestä. Tulevaisuudessa vaatimus kuitenkin esitetään uudelleen, koska enemmistö alle 50-vuotiaista kannattaa itsenäisyyttä, arvioi Scottish Centre on European Relations -ajatushautomon johtaja Kirsty Hughes.

Hänen mukaansa kysymys on pohjimmiltaan siitä, että monet skotlantilaiset uskovat itsenäistymisen olevan kehityksen ja vaurauden tae.

Tähän vaikuttaa sekin, että Skotlannin parlamentilla on paljon valtaa eikä Lontoo juurikaan puutu skottiparlamentille kuuluviin asioihin. Skotlannin politiikka on Hughesin mukaan jo valmiiksi varsin eriytynyttä Lontoosta.

Yli 30 000 marssi Glasgow’ssa

SNP kehotti eurovaalikampanjassaan kannattajiaan näyttämään, että skotit haluavat pysyä EU:ssa.

Suurimmat itsenäisyysmarssit uuden kansanäänestyssuunnitelman jälkeen järjestettiin Glasgow'ssa kolme viikkoa sitten. Skotlannin ja EU:n lippuja kantaneeseen marssiin osallistui 30–35 000 ihmistä.

All Under One Banner -kampanjaliike aikoo järjestää itsenäisyysmarsseja eri puolilla Skotlantia läpi koko kesän.

Perinneasuihin pukeutunut soittokunta marssi itsenäisyyden puolesta Glasgow'ssa toukokuun alussa. Robert Perry / EPA

SNP-puolue puolestaan jakoi eurovaalikampanjan kolmena ensimmäisenä viikonloppuna puoli miljoonaa “Stop Brexit” eli pysäyttäkää brexit -lappusta.

Pääministeri Sturgeon aikoo järjestää Skotlannissa myös kansankokouksia, joissa kuultaisiin millaisia ajatuksia ja toiveita tavallisilla ihmisillä on itsenäisestä Skotlannista.

Walesin itsenäisyyspuolueen mielestä “Britannia on hajalla”

Noin kolmen miljoonan asukkaan Walesissakin on oma itsenäisyysliikkeensä, mutta itsenäisyyden kannatus on huomattavasti Skotlantia alhaisempaa.

Yleensä mielipidemittauksissa itsenäisyyttä on kannattanut alle kymmenen prosenttia walesilaisista. Tuoreimmassa ITV:n mittauksessa kannatusta oli 12 prosenttia.

Cardiffissa järjestettiin kaksi viikkoa sitten Walesin historian suurin mielenosoitus itsenäisyyden puolesta. Huw Evans / AOP

Kaksi viikkoa sitten tuhannet ihmiset kuitenkin marssivat Cardiffissa. Järjestäjien mukaan kyseessä oli kautta aikojen suurin itsenäisyysmarssi Walesin historiassa.

Itsenäisyyttä ajavan Plaid Cymru -puolueen johtaja Adam Price vaatii kansanäänestystä itsenäisyydestä, jos brexit toteutuu. Itsenäisyyspuolue uskoo, että walesilaisten ajatus itsenäisyydestä muuttuu, kun brexit toteutuu.

– Meillä ei ole epäilystäkään siitä, etteikö itsenäisyyden kannatus olisi nousussa, sanoo puolueen tiedottaja Ylelle sähköpostitse.

Plaid Cymru haluaisi äänestyksen viimeistään vuonna 2030

Plaid Cymrussa uskotaan Skotlannin SNP:n tavoin, että walesilaiset ovat saaneet tarpeekseen Lontoon brexit-kinastelusta.

Eroava pääministeri Theresa May ei onnistunut taivuttelemaan parlamenttia neuvottelemansa erosopimuksen taakse. Parlamentti on äänestänyt kolmesti sopimusta vastaan ja pattitilanne on pahentunut.

– Ihmisten mielestä Britannia on hajalla. Se ei edistä Walesin etuja. Paras tulevaisuudenkuva on, että olemme menestyvä itsenäinen valtio Euroopan sydämessä, Plaid Cymrun tiedottaja arvioi.

Puolueessa uskotaan walesilaisten olevan vastaanottavaisia ajatukselle, että Wales pärjäisi paremmin itsenäisenä EU:n jäsenenä kuin osana unionista eronnutta Britanniaa.

Walesin itsenäisyyttä ajavan Plaid Cymru -puolueen johtaja Adam Price. Facundo Arrizabalaga / EPA

Tämänhetkisestä noin kymmenen prosentin itsenäisyyskannatuksesta huolimatta Plaid Cymrussa on vahva usko siihen, että kansanäänestys on mahdollista saada aikaan.

Jos puolue nousisi valtaan, se pyrkisi järjestämään kansanäänestyksen vuonna 2030. Äänestys voitaisiin yrittää järjestää myös sitä aikaisemmin, jos Skotlanti esimerkiksi päättäisi itsenäisyydestä ennen sitä.

