Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali, 33, seuraa Esa-Pekka Salosta huippupestissä Lontoossa

Tamperelainen kapellimestari Santtu-Matias Rouvali on valittu huippupestiin Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestariksi.

Rouvali seuraa tehtävässä Esa-Pekka Salosta. Rouvali on saanut viisivuotisen sopimuksen. Hän työskentelee orkesterin kanssa kymmenen viikkoa vuodesta ja on mukana äänityksissä sekä orkesterin kiertueilla Britanniassa ja ulkomailla.

Rouvali aloittaa tehtävässä vuonna 2021. Silloin Salonen siirtyy emerituskapellimestariksi.

Rouvali on nuorin tehtävään valittu koskaan. Asiasta kertoo nettisivuillaan Philharmonia-orkesteri. (siirryt toiseen palveluun) Asiasta kertoi ensin Suomessa Aamulehti. (siirryt toiseen palveluun) Aamulehden mukaan Rouvali jatkaa Tampereella 2021–22 neljä viikkoa ja puistokonsertin. Koti säilyy Tampereella.

"Hienon seikkailun alku"

Santtu-Matias Rouvali on innoissaan tehtävästä ja pitää sitä kunnianosoituksena.

– Tämä on hienon seikkailun alku: Lontoo on jännittävä paikka orkestereille ja Philharmonia on klassisen musiikin sydän kaupungissa. Soittajat ovat äärimmäisen lahjakkaita ja näyttävät suunnatonta nälkää luoda uusia hienoja esityksiä. Tämä on mahtava mahdollisuus, ja teemme yhdessä hienoja asioita, Rouvali kommentoi orkesterin tiedotteessa.

Rouvali on aiemmin vieraillut Lontoossa orkesterin kapellimestarina.

Orkesterin toimitusjohtaja Helen Sprott sanoo, että Rouvali edustaa tulevaisuutta: hän on nuori, dynaaminen, luonnonlahjakkuus muusikkona ja kapellimestarivelho.

Orkesteri kiittää myös, miten Rouvali on onnistunut saamaan uusia yleisöjä.

Rouvali on tullut tunnetuksi Tampere Filharmonian kapellimestarina. Lontoolainen orkesteri puhuu tamperelaisesta Santtu-efektistä, koska Rouvali täytti konserttisalit.

Rouvali jatkaa myös ruotsalaisen Göteborgin sinfonikkojen ylikapellimestarina.