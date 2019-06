31-vuotias suomenhevosruuna on yksi viimeisistä jäljellä olevista armeijan hevosista – "Matilla on yhä samat jekut käytössä"

Niinisalon Ratsastajien tallin karsinat ovat lähes tyhjillään, koska hevoset on jo viety ulos tarhoihin. Kahdessa karsinassa on kuitenkin liikettä: 31-vuotias suomenhevosruuna Matti ja sen tammakaveri Nuuru ihmettelevät tulijoita.

Matti on Suomen armeijan kasvatti, joka syntyi vuonna 1988. Armeijassa ruuna toimi ratsuna. 90-luvun alkupuolella Puolustusvoimat lopetti hevostoiminnan, joten Matti huutokaupattiin muiden hevosten mukana.

Niinisalon Ratsastajat osti perinnevaljakon verran hevosia, jotta niin kutsuttu tykkivaljakon muodostaminen olisi vielä mahdollista. Näistä hevosista on jäljellä vielä kaksi: Matin lisäksi samassa tallissa elelee vuotta nuorempi velipuoli Aatu.

– Mahdollisissa perinnevaljakkoesityksissä Matti on edelleen johtohevosena. Se ei pelkää mitään, mutta tykkää esiintyä ja voi sen takia esimerkiksi nousta takajaloilleen, Niinisalon Ratsastajien tallimestari Suvi Kleemola kertoo.

Tallimestari Suvi Kleemola tietää Matti-ruunan jekut hyvin. Vasemmalla Matin mielitietty Nuuru-tamma. Liisa Kallio / Yle

Vitsikäs vanha herra

Tallimestari Suvi Kleemola kuvailee Mattia vitsikkääksi hevoseksi, joka keksii kaikenlaisia jekkuja – ei ilkeyttään, vaan pilke silmäkulmassa. Osansa Matin vitsikkyydestä ovat saaneet esimerkiksi ratsastajat alkeistunnilla, jolle Matti vielä silloin tällöin osallistuu.

– Varsinkin nuorempana Matti tykkäsi tehdä kepposia veljensä Uusi-Jussin kanssa. Nykyään se voi omatoimisesti yhtäkkiä lähteä laukalle, joten ihan kenelle tahansa Mattia ei voi antaa ratsuksi, Kleemola sanoo.

Vitsikkyys näkyy heti aamusta, kun hevoset pääsevät karsinoista tarhaan kujaa pitkin. Matti pitää Kleemolan mukaan taluttaa, sillä muuten ruuna lähtee omille teilleen pihapiirissä.

Kauan Matti ei malta olla poissa, sillä sen täytyy päästä pian takaisin ”vaimonsa” eli Nuuru-tamman luokse. Niiden yhteinen taival on jatkunut jo vuosikymmenen.

– Nämä kaksi ovat aina yhdessä tarhassa: syövät ja juovat yhdessä sekä rapsuttavat toisiaan. Matti myös hirnuu jatkuvasti Nuurun perään, jos Nuuru on liikenteessä ja Matti on jäänyt tarhaan.

Valkoisia karvoja on tullut lisää iän myötä, mutta muuten Matti-hevonen on pysynyt terveenä. Liisa Kallio / Yle

Ura valkokankaalla

Suomenhevosruuna Matin päivät kuluvat totutulla rutiinilla: aamulla tarhaan ja yöksi talliin. Ajoittain ruuna osallistuu alkeistunnille ja perinnevaljakkoesityksiin.

Matti on kuitenkin tottunut esiintyjä, sillä se on ollut mukana monessa tv-sarjassa ja elokuvissa, viimeksi uudessa Tuntemattomassa sotilaassa. Sitä ennen ruuna on nähty esimerkiksi Härmä-elokuvassa ja Hovimäki-sarjassa sekä lähes kaikissa Ylen tuotannoissa, joissa hevosia on tarvittu.

– Matti on ollut monessa projektissa mukana tv-sarjojen ja elokuvien lisäksi, kuten kesäteatterissa. Se nauttii esiintymisestä, tallimestari Suvi Kleemola sanoo.

Takana olevat 31 vuotta näkyvät Matissa esimerkiksi valkoisina karvoina. Terveytensä puolesta vanhalla herralla on mennyt hyvin, sillä se on välttynyt kaikilta vaivoilta kipeää etujalkaa lukuun ottamatta.

– Matilla on vanhan herran olemus, mutta muuten ikä ei näy siitä. Matilla on yhä samat jekut käytössä, Kleemola kertoo.