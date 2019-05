"We're Going to Ibiza" on nyt Itävallan ladatuin biisi – poliittinen kriisi nosti 90-luvun eurotanssirenkutuksen yllättäväksi listaykköseksi

Vengaboysien We're Going to Ibiza -kappaleesta on tullut Itävallan poliittisen kriisin tunnusmusiikki.

Alankomaalaisesta Vengaboys-yhtyeestä on tullut yllättävä sijaishyötyjä Itävallan poliittisesta kriisistä.

Eurodance-yhtyeen vuonna 1999 julkaisemasta We're Going to Ibiza -laulusta on tullut kriisin odottamaton tunnussävel.

Viikonloppuna yli viisituhatta ihmistä hoilasi kertosäettä mielenosoituksessa Wienissä sen jälkeen, kun äärioikeistolaisen Vapauspuolueen johtaja Heinz-Christian Strache oli eronnut varakanslerin paikalta.

Eron syynä oli lomahuvilalla Ibizalla kuvattu videomateriaali, joka vuosi julkisuuteen perjantaina.

Nauhoilla vaikuttaa siltä, että Strache lupasi järjestää valtion urakoita venäläisenä sijoittajana esiintyvälle naiselle. Vastineeksi hän odotti taloudellista ja poliittista tukea.

Keskiviikkona Vengaboysien We're Going to Ibiza -laulusta oli tullut Itävallan ladatuin musiikkiesitys ja listaykkönen.

Laulun suosiota siivitti myös se, että saksalainen koomikko Jan Böhmermann julkaisi laulun videon twitter-tilillään sunnuntaina. Böhmermann tiesi Strachesta Ibizalla kuvatusta videosta jo viikkoja ennen sen julkituloa.

Vengaboys vastasi Böhmermannin tviittiin iloiten vanhan laulunsa noususta uudelleen hitiksi. Yhtye aikoo pitää suuren ulkoilmakonsertin Itävallassa elokuussa.

Muutenkin Itävallassa otetaan iloa irti skandaalin Ibiza-yhteydestä. Österreich-tabloidin verkkolehti oe24 on vuokrannut Strachen käyttämän huvilan Ibizalta ensi tiistaista lähtien ja avannut lukijakilpailun, jossa palkintona on loma skandaalihuvilassa.

Ibizalla sijaitseva huvila, jossa kuvattiin kohun nostattanut video. Sergio G. Cañizares / EPA

Kaksi onnellista voittajaa pääsee kahden yön matkalle luksushuvilaan, jossa yöpymisestä vapailla markkinoilla pyydetään noin tuhat euroa yöltä.

Lähteet: AFP, Reuters