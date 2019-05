Quentin Tarantinon uutuus sai maailmanensi-iltansa Cannesissa – Leonardo di Caprio ja Brad Pitt ensimmäistä kertaa samassa elokuvassa

Once Upon a Time in ... Hollywood -nimisen elokuvan tekijäjoukko kertoi toimittajille yhdestä vuoden odotetuimmista elokuvista.

Meteli Cannesin festivaalipalatsissa oli huumaava, kun Quentin Tarantino toi uuden elokuvansa tähdet toimittajien eteen keskiviikkona aamupäivällä. Leonardo diCaprio, Brad Pitt ja Margot Robbie esittävät pääosia ohjaajan odotetussa uutuuselokuvassa Once Upon a Time ... in Hollywood, joka sai maailmanensi-iltansa tiistaina.

Ensireaktiot 1960-luvun lopun Hollywoodiin sijoittuvaan elokuvaan ovat olleet pääosin ylistäviä. Innokkaimmat ovat jo ehtineet povaamaan ohjaajalle hänen uransa toista Kultaista palmua. Tarantino voitti Cannesin festiaalin pääpalkinnon toisella elokuvallaan Pulp Fiction (1994) lähes päivälleen 25 vuotta sitten.

Kun ohjaajalta kysyttiin suhtautuuko hän elokuvantekemiseen eri tavalla nyt kuin ennen, hän vastasi hymyillen.

– Suhtaudun kaikkeen eri tavalla kuin koskaan ennen. Syy siihen on, että menin naimisiin kuusi kuukautta sitten. En ole koskaan ennen tehnyt niin ja nyt tiedän miksi. Odotin täydellistä tyttöä, 56-vuotias Tarantino sanoi.

Rakkautta ilmassa

Once Upon a Time ... in Hollywood -elokuvan lähtökohtana ovat 1960-luvun lopussa maailmaa järkyttäneet Mansonin perheen murhat. Tunnetuimmassa veriteossa Charles Mansonin manipuloimat hippinuoret murhasivat raskaana olleen näyttelijä Sharon Taten ja neljä muuta ihmistä Taten ja hänen aviomiehensä, elokuvaohjaaja Roman Polanskin kotona.

Leonardo di Caprio Festival de Cannes

Tarantinon elokuvien väkivaltaisuuden takia elokuvan brutaali lähtökohta sai etukäteen osan yleisöstä pelkäämään ultraväkivaltaisia verikekkereitä. Väkivallalta katsojat eivät säästykään, mutta elokuva on yllättäen ohjaajansa lempein teos.

– Se on hänen rakkauskirjeensä elokuvateollisuudelle, di Caprio sanoi.

Kaikki elokuvassa on taattua Tarantinoa. Kuvat ovat siloteltuja, yksityiskohdat viimeisen päälle mietittyjä. Musiikkivalinnat vievät ajatukset Pulp Fictioniin. Huikea näyttelijäjoukko tekee roolinsa täydellä antaumuksella.

Maailman kauneimmaksi naiseksi luonnehdittua Sharon Tatea näyttelevä Robbie kertoo valmistautuneensa rooliin lukemalla aiheesta kaiken, mitä vain sai käsiinsä.

– Näyttelijänä työni on kuitenkin myös miettiä, miten henkilöhahmoni palvelee tarinaa. Quentin sanoi minulle varhaisessa vaiheessa, että Sharon on tämän tarinan sydän. Näin hänet mielessäni valonsäteenä ja halusin näyttää hänet sellaisena. Tunsin, että siten saatoin kunnioittaa hänen muistoaan, Robbie sanoo.

Kaikki elokuvan henkilöt eivät ole suoraan historian sivuilta. Leonardo di Caprio esittää näyttelijä Rick Daltonia, jonka parhaat päivät 1950-luvun western-tv-sarjoissa ovat vaihtuneet viikoittaisen pahiksen rooleihin. Daltonin stunt-miestä, kuskia ja ystävää Cliff Boothia esittää Brad Pitt.

Elokuvassa Di Caprion ja Pittin hahmot ovat kuin paita ja peppu. Tosiasiassa tämä on ensimmäinen kerta, kun heidät nähdään samassa elokuvassa.

Brad Pitt ja Leonardo di Caprio. Festival de Cannes

– Bradin kanssa oli helppoa ja mukavaa työskennellä. Olemme samaa sukupolvea ja aloitimme uramme samoihin aikoihin. Quentin myös antoi meille valtavan nivaskan hahmojemme taustatarinaa, jonka avulla oli helppo improvisoida kohtauksia, Di Caprio kertoi.

– Se oli helppoa ja todella hauskaa. On mahtavaa tietää, että kohtauksesta huolehtii kanssasi yksi parhaista, Pitt kehui ja lisäsi vielä työskentelevänsä Di Caprion kanssa mielellään uudestaankin.

Viattomuuden loppu

Cannesin maailmanensi-illan alla Quentin Tarantino julkaisi viestin, jossa hän toivoi Once Upon a Time ... in Hollywood -elokuvan näkeviä pysymään vaiti sen käänteistä. Sama viesti myös luettiin lehdistönäytöksissä ennen elokuvan alkua.

– Pyydän kaikkia välttämään paljastamasta mitään sellaista, mikä voisi estää myöhempiä yleisöitä kokemasta elokuvan samalla tavalla, viestissä sanotaan.

Lehdistötilaisuudessa elokuvantekijät kuitenkin kertoivat mielellään elokuvan taustoista. Kuten siitä, miksi Mansonin perheen murhat kiinnostavat ihmisiä vielä 50 vuotta myöhemmin.

Brad Pitt Festival de Cannes

– Uskon noiden tapahtumien kiinnostavan meitä, koska ne tuntuvat lähes käsittämättömiltä. Mitä enemmän niistä tietää, sitä vaikeampi sitä on käsittää, Tarantino pohtii.

Pitt pohtii Taten murhan olleen loppu viattomuuden ajalle.

– Se tapahtui aikana, jolloin ilmassa oli paljon toivoa ja uusia ideoita. Uskon, että ihmisiä pelottaa näissä traagisissa tapahtumissa se synkkä näköala ihmisen pimeälle puolelle. Minusta tuo kyseinen hetki oli se viattomuuden loppu, jota elokuva niin kauniisti kuvaa, näyttelijä analysoi.

Hollywood herää

1960-luvun lopun Hollywood on elokuvassa kaunis ja täynnä yksityiskohtia. Kun viattomuuden viimeinen ilta koittaa, syttyvät valot kyltteihin kaupungin ikonisissa kohteissa, kuten Musso & Frank ja El Coyote -ravintoloissa.

El Coyoteen illalliselle menevä Tate ihmettelee ystävilleen parin korttelin päässä näkyviä valoja. Hänelle kerrotaan, että paikallisessa pornoteatterissa on meneillään ensi-ilta. Kyseisen Eros-teatterin tilalla sijaitsee tätä nykyä Tarantinon omistama elokuvateatteri New Beverly Cinema, jossa esitetään aikuisviihteen sijasta kulttiklassikkoja.

– Elokuvani ei ollut tarkoitus olla naurettavan itsetietoinen. Halusin siellä olevan joitakin asioita, mutta apulaisohjaajani totesi luettuaan käsikirjoituksen, että tässähän ovat kaikki kahdeksan aiempaa elokuvaasi samassa paketissa, Tarantino nauraa.

Leonardo di Caprio Festival de Cannes

Once Upon a Time ... in Hollywood menee myös syvemmälle Hollywoodin elokuvateollisuuden rakenteisiin. Cannesin lehdistönäytöksessä isot aplodit sai muun muassa elokuvassa nähtävä 8-vuotias näyttelijätyttö, joka kieltäytyy käyttämästä ammatistaan sanaa näyttelijätär, koska se on korni.

Intohimoaan elokuviin Tarantino on päässyt toteuttamaan myös Cannesissa. Esimerkiksi taiwanilaisohjaaja Midi Z:n elokuvan Nina Wu näytös Debussy-teatterissa myöhästyi hieman, koska Hollywood-legenda saapui paikalle muun yleisön perässä.

Oman elokuvansa maailmanensi-illan päätteeksi Tarantino kiitteli katsojia kuuden minuutin seisoma-aplodien jälkeen.

– Nähdään Croisettella, hän huikkasi viitaten Cannesin rantabulevardiin, jonka varrella festivaalin elokuvateatterit sijaitsevat.