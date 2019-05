Linnanmäki nosti rannekkeen hintaa ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen – "Kallis hinta, jos useampi lapsi tarvitsisi rannekkeen"

Huvipuistokäynnin hinta voi perheellä nousta helposti hyvin korkeaksi. Ranneke Linnanmäelle maksaa nyt 42 euroa jokaiselta, joka haluaa käydä laitteissa. Nelihenkisellä perheellä menee siis yli 160 euroa pelkkiin lippuihin, jos kaikki haluavat laitteisiin.

Linnanmäen toimitusjohtajan Pia Adlivankinin mukaan hintoja täytyy välillä korottaa, jotta huvipuiston palvelutaso pysyy hyvänä.

– Nostimme nyt hintoja ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Mittaamme jatkuvasti asiakkaiden tyytyväisyyttä, ja lähes kaikki kokevat saaneensa vastinetta rahoilleen. Suoraa palautetta hinnankorotuksesta ei ole tullut, Adlivankin kertoo.

Huvipuistojen hinnoissa pientä vaihtelua Suomen toiseksi suosituimmassa huvipuistossa Särkänniemessä huvipuiston laitteisiin oikeuttava ranneke yli 120 cm pitkille maksaa ennakkoon ostettuna 34 euroa ja paikan päällä 39 euroa.

Alle 120 cm pitkien ranneke on Särkänniemessä ennakkoon 31 euroa ja paikan päältä 36 euroa. Powerparkissa Härmässä rannekkeet ovat alle 130 cm pitkille 28 euroa ja muille 38 euroa.

Kouvolalaisessa Tykkimäessä alle 120 cm pituisten ranneke on paikan päältä ostettuna 29 euroa ja muiden ranneke 35 euroa. Molemmat rannekkeet ovat verkosta ostettuna kaksi euroa edullisempia.

Linnanmäen rannekkeita voi tosin saada edullisemmin huvipuiston yhteistyökumppaneiden kautta ja Särkänniemi myy ennakkolippuja välillä edullisemmin.

Huvipuistokävijät mieltävät hinnan kalliiksi

– Onhan se aika sikahinta, varsinkin jos monta lasta pitäisi maksaa. Käytämme vain ilmaislaitteita, kommentoi lastensa kanssa Linnanmäellä ollut Roosa Leikas.

Hinnoittelulle riittää Ylen tapaamien asiakkaiden keskuudessa myös ymmärrystä.

– Kaikkihan riippuu siitä, kuinka uskalias ja toimelias on käymään laitteissa, Mika Leinonen sanoo.

Yksi ehdotus sopivaksi hinnaksi rannekkeelle oli 30 euroa. Tätä hintaa ehdottaneen Johanna Kesälahden mielestä ranneke oli nykyisellään liian kallis eikä kaikilla halukkailla ole siihen varaa.

Uusi laite Taiga on suuri investointi

Linnanmäkeä on kehitetty toimitusjohtajan mukaan paljon viime vuosina. Iso investointi tulevalle kesälle on uusi laite Taiga, joka on huvipuiston hankinnoista suurin.

– Taiga on eurooppalaisessakin mittakaavassa suuri huvipuistolaite, Adlivankin kehuu. Uutta laitetta varten tulee mahdollisuus ostaa erityisiä jonon ohittavia lippuja. Toimitusjohtajan mukaan tämä on niitä asiakkaita varten, jotka tulevat huvipuistoon nimenomaan Taigan takia.