Väestöliiton asiantuntija kummeksuu Päivi Räsäsen puheita aborteista lapsensurmina – "aborttioikeutta ei saa kaventaa"

Naisten oikeus aborttiin kyseenalaistetaan yhä useammin paitsi Yhdysvalloissa, myös Euroopassa, arvioi Väestöliiton kehityspolitiikan asiantuntija Kamomilla Ilmonen. Ilmonen näkee abortin vastaisten puheiden koventuneen samaa tahtia populististen ja konservatiivisten liikkeiden nousun kanssa.

Yhdysvalloissa tiukimman aborttiuudistuksen teki viime viikolla Alabaman osavaltio, joka linjasi että edes raiskaus tai insesti eivät oikeuta aborttiin.

Suomessa tiukennuksia aborttilainsäädäntöön on vaatinut (siirryt toiseen palveluun) mm. kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen, joka on kutsunut myöhäisiä, 22. raskausviikon jälkeen tehtyjä abortteja "lapsensurmiksi" (siirryt toiseen palveluun). Räsäsen mukaan myöhäiset raskaudenkeskeytykset loukkaavat syvästi lasten ihmisoikeuksia.

Väestöliiton Ilmonen kummeksuu Räsäsen puheita Radio Suomen Päivän haastattelussa. Ilmosen mukaan Räsänen puhuu hyvin pienestä ilmiöstä.

Suomessa suurin osa aborteista tehdään ennen 12. raskausviikkoa, muistuttaa Ilmonen. Raskausviikoilla 22-24 keskeytyksen voi tehdä, jos perusteena on sikiön epämuodostuma. Viime vuonna näitä myöhäisiä abortteja oli 3,4 prosenttia kaikista aborteista.

– Niihin liittyy aina vaikeita, henkilökohtaisia tilanteita. Tälläiset päätökset eivät ole helppoja, joten on ikävää näitä perheitä kohtaan, että Räsänen käyttää tälläistä kieltä, sanoo Ilmonen.

"Aborttilainsäädännössä mentävä vapaampaan suuntaan"

Väestöliitto ei ole valmis tiukentamaan aborttilainsäädäntöä, sanoo Ilmonen. Järjestön mukaan Suomessa voitaisiin enemminkin mennä kohti muiden Pohjoismaiden vapaampia aborttikäytäntöjä.

– Esimerkiksi Ruotsissa saa abortin omasta toiveestaan 16. raskausviikolle asti. Meillä raskaudenkeskeytys voidaan tehdä lääkärin päätöksellä 12. raskausviikolle asti sosiaalisista syistä, jotka täytyy eritellä, vertaa Ilmonen.

Yhdysvalloissa 16 osavaltiota on lyhyessä ajassa tiukentanut aborttilainsäädäntöään. Ilmosen mukaan abortin vastainen lobbaus on kiihtynyt myös Euroopassa. Abortin saamista on viime aikoina kiristetty mm. Puolassa, Unkarissa ja Italiassa.

– Voi sanoa että naisten oikeudet ovat uhattuna eri puolilla. Niitä käytetään populismin ja vallankäytön välineenä, sanoo ilmonen.