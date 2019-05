Brittimedia: Paine Theresa Mayta kohtaan kasvaa, osa ministereistä haluaa pääministerin ulos

Will Oliver / EPA

Pääministeri May matkalla parlamenttiin kyselytunnille keskiviikkona. Will Oliver / EPA

Britannian pääministerin Theresa Mayn lähtöä on uumoiltu jo pitkään, mutta nyt brittimedia povaa nopeaa eroa.

Britanniassa useat hallituksen ministerit ovat kertoneet BBC:lle, että pääministeri Theresa May ei voi jatkaa tehtävässään brexit-sotkun takia.

Myös useat konservatiivien kansanedustajat vaativat Mayn eroa.

May on kertonut kansanedustajille, että uutta erosopimusta koskeva lakiehdotus julkaistaan perjantaina. Mayn mukaan lakiehdotus sisältää kohdan, jonka mukaan parlamentti pääsee äänestämään uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä.

BBC:n lähteiden mukaan tyytymätön sisäministeri Sajid Javid aikoo vaatia Mayta poistamaan lakiesityksestä äänestyksen toisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Uutiskanava Sky Newsin lähteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) pääministeri olisi eroamassa nopeasti. Uutistoimisto Reutersin hallituslähteen mukaan May ei aio kuitenkaan antaa keskiviikkona lausuntoa mahdollisesta erostaan.

Telegraph-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)kaksi keskeistä ministeriä – Skotlannin asioista vastaava David Mundell ja sisäministeri Javid ovat pyytäneet tapaamista Mayn kanssa.

BBC:n mukaan osa ministereistä katsoo edelleen, että Mayn tulisi jatkaa lakiehdotuksensa viemistä parlamentin äänestettäväksi.

Työväenpuolue on arvostellut Mayn uutta suunnitelmaa. Puolueen puheenjohtajan Jeremy Corbynin mukaan uusi esitys on vain uudelleenpakattu versio Mayn vanhasta erosopimuksesta, jonka parlamentti on jo torjunut kolme kertaa.

Mayn aikoo tuoda lakiesityksensä EU-erosopimuksesta parlamentin äänestettäväksi kesäkuun alkupuolella.

Lähteet: Reuters