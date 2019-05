Unicef: Jopa 30 000 vierastaistelijoiden lasta elää järkyttävissä olosuhteissa

YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan jopa 30 000 vierastaistelijoiden lasta elää järkyttävissä oloissa leireillä, säilöönottokeskuksissa ja orpokodeissa Syyriassa, Irakissa ja muualla.

UNICEF arvioi pelkästään Syyriassa olevan lähes 29 000 ulkomaalaista lasta, joista suurin osa on alle 12-vuotiaita. Noin 20 000 lasta on kotoisin Irakista, ja yli 9 000 lasta noin 60 muusta maasta. Heidän lisäkseen noin 1 000 vierastaistelijan lapsen uskotaan olevan Irakissa.

– Nämä lapset ovat kahdesti hylättyjä. Heidän omat yhteisönsä hyljeksivät heitä ja nyt myös valtiot tekevät samoin. Lasten kuuluu saada peruspalveluita, sekä päästä takaisin omaan maahansa. Valtioiden on otettava selkeämmät askeleet ratkaistakseen nämä juridiset, logistiset ja poliittiset haasteet, toteaa UNICEFin pääjohtaja Henrietta Fore järjestön tiedotteessa.

Suurin osa lapsista on syntynyt Isiksen hallitsemilla alueilla tai matkustanut sinne vanhempiensa kanssa. Loput, jotka ovat pääosin poikia, on joko manipuloitu tai pakotettu henkensä uhalla liittymään aseellisiin joukkoihin.

Suomesta ainakin 30 vierastaistelijan lasta

Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sanoo tiedotteessa, että Suomella olisi kaikki edellytykset huolehtia noin kolmestakymmenestä suomalaisten vierastaistelijoiden lapsesta.

– Meillä on toimiva lastensuojelujärjestelmä, ja mekanismit tarvittaessa myös äärimmäiseen keinoon eli lapsen huostaanottoon. Suomessa on myös sodan traumatisoimille lapsille erikoistunutta hoitoa, Hetemäki sanoo.

Myös uusi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vaatii Suomea järjestämään suomalaisten vierastaistelijoiden lapset kotimaahan turvaan.

– Nähdäkseni näillä lapsilla on samat oikeudet erityiseen suojeluun kuin kaikilla muillakin suomalaislapsilla. Tulisi selvittää, suostuvatko vanhemmat lastensa siirtoon, ja jos eivät, on harkittava tahdonvastaisia toimenpiteitä, Pekkarinen sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa.

Suomessa suojelupoliisilla on tiedossa Syyriasta takaisin Suomeen haluavia vierastaistelijoita lapsineen. Sisäministeriö on arvioinut, että Suomesta Syyrian ja Irakin kriisialueelle on lähtenyt noin 80 aikuista. Heistä naisia oli noin 20 ja heillä on mukanaan noin 30 lasta. Lisäksi alueella on syntynyt ainakin kymmenen lasta.

