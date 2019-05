Uusi laki saattaa tuoda kongressille pääsyn presidentti Trumpin verotietoihin

Yhdysvalloissa kongressi saattaa päästä uuden lain myötä käsiksi ainakin osaan presidentti Donald Trumpin verotietoja jopa ilman hänen suostumustaan.

Trumpin kotiosavaltion New Yorkin parlamentti on hyväksynyt lain, joka mahdollistaa verotietojen antamisen kongressille, jos luovuttamiselle on olemassa määritelty ja pätevä laillinen tarkoitus. Voimaantulo vaatii vielä osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon hyväksynnän. Cuomo on demokraatti ja tunnettu Trumpin kriitikko, joten hänen odotetaan allekirjoittavan lain.

Toisin kuin muut viime vuosikymmenien presidentit ja presidenttiehdokkaat, Donald Trump on kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan. Trump on vedonnut jo ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja siihen, että Yhdysvaltain verovirasto IRS on tarkastanut hänen verotietojaan, eikä niitä voi julkaista.

Presidentin toimista meneillään useita tutkintoja

Kongressi on kiinnostunut verotiedoista, koska se tutkii Trumpin mahdollista verovälttelyä ja liiketoimia. Demokraateilla on enemmistö kongressin edustajainhuoneessa, ja se on antanut heille vallan aloittaa useita tutkintoja presidentin toimista.

Aiemmin tässä kuussa edustajainhuoneen demokraatit haastoivat valtiovarainministerin Steven Mnuchinin kuultavaksi Trumpin verotietojen pimitykseen liittyen. Lisäksi valiokunta haastoi kuultavaksi veroviraston asiamiehen Charles Rettigin.

Kongressin valiokunta pyysi aiemmin nähtäväkseen Trumpin viime vuosien verotietoja tutkintaansa varten. Mnuchin ilmoitti viivyttelyjen jälkeen, etteivät viranomaiset voi luovuttaa tietoja, sillä vaatimukselta puuttui hänen mukaansa laillinen perustelu.

New York Times paljasti yli miljardin tappiot

New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoi tämän kuun alkupuolella Trumpin verotietojen paljastavan, että hän hävisi liiketoimillaan 1,17 miljardia dollaria vuosikymmenen aikana. Lehti oli saanut haltuunsa Trumpin verotietoja vuosilta 1985–1994.

Tiedoista selvisi, että Trumpin tappiot näyttävät olleen suurimpia USA:n veronmaksajien joukossa. Tappioiden suuruudesta kertoo jotain se, että vuosina 1985–1994 hän ei joutunut maksamaan tuloveroa kahdeksaan vuoteen. Lehden tiedoista ei tosin selviä, onko Yhdysvaltain veroviranomainen myöhemmin vaatinut korjauksia Trumpin verotukseen.

Trump nimitti tietoja tarkoitushakuisiksi valeuutisiksi. Hänen mukaansa tulokset oli vain saatu näyttämään tappiollisilta verotussyistä. Trumpin mukaan lähes kaikki 1980- ja 1990-luvuilla kiinteistöbisnestä tehneet tekivät samoin.

Lue myös:

Presidentti Trump ja alahuoneen puhemies Pelosi nokittelevat jälleen Yhdysvalloissa (22.5.)