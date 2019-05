Tutkijat paikallistivat tuhansien tonnien mittaisen CFC-aineiden päästön

Ilmastotutkijat ovat onnistuneet paikallistamaan, mistä on peräisin suuri CFC-aineiden päästö, joka on hidastanut napa-alueiden yläpuolella olevien otsoniaukkojen täyttymistä.

Päästöistä valtaosa, noin 7 000 tonnia on peräisin Kiinan itäosasta, Pekingiä ympäröivästä Hebein maakunnasta, sekä sen itäpuolella sijaitsevasta Shandongin maakunnasta.

Viime vuonna ilmastotutkijat yllättyivät havainnosta, jonka mukaan napa-alueiden yllä olevan otsoniaukon umpeutuminen on hidastunut, koska jossain päin maapallolla on uusi, tuntematon otsonipäästö.

Tutkijat ihmeissään: Tuntemattomasta paikasta purkautuu ilmaan tonneittain otsonia tuhoavaa kaasua

Nature-tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistun tutkimuksen mukaan päästö on suurelta osin paikallistettu Kiinan itäosaan, mutta sitä tarkemmin sen lähdettä ei vielä pystytä kertomaan.

Alueella tiedetään olevan teollisuutta, joka tuottaa vaahtomuovia. Kiinan viranomaiset ovat nopealla aikataululla sulkeneet alueella toimineita tehtaita kertomatta toimenpiteen syytä, kertoo uutistoimisto AFP. Kiinan viranomaisten uskotaan suhtautuvan jatkossakin jyrkästi laittomaan vaahtomuovituotantoon.

Vaahtomuovin tuotannossa otsonilla, eli CFC-11-kaasulla on aiemmin ollut suuri merkitys. Kansainvälisen niinsanotun Montrealin sopimuksen myötä CFC-11:n käytön olisi pitänyt loppua jo vuonna 2010.

– Tämän datan avulla saamme selville vain lopulliset päästöt ilmakehään, emme tiedä, miten CFC-11:ta on käytetty tai missä se on tuotettu. On aivan mahdollista, että se on valmistettu jossain aivan muualla ja vain kuljetettu paikkaan, missä siitä valmistetaan vaahtomuovia, josta aiheutuu päästöjä ilmakehään, sanoo Bristolin yliopiston tutkija Matt Rigby BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Myös ilmasto vaarassa

CFC-yhdisteet eivät ole haitallisia vain siksi, että ne tuhoavat otsonikerrosta. Ne ovat myös lämmittävät voimakkaasti ilmastoa.

Tonni CFC-yhdistettä vastaa viittä tuhatta tonnia hiilidioksidia, kertoo BBC.

Viime vuonna ilmaantunut CFC-päästö vastaa ilmastoa lämmittävältä vaikutukseltaan koko Lontoon ilmastopäästöjä.

Uutista korjattu: 23.5. klo 9.09. Kyse on CFC-aineiden, ei otsonin päästöstä. CFC tuhoaa otsonia.

Lähteet: AFP