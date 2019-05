Britanniassa spekulointi Mayn erosta kiihtyy – Times: Pääministeri aikoo ilmoittaa lähdöstään huomenna

Britanniassa pääministeri Theresa Mayn asema käy yhä tukalammaksi erovaatimusten yltyessä. Times-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) May aikoo ilmoittaa erostaan huomenna perjantaina.

Paine Mayta kohtaan kasvoi eilisiltana, kun hän yritti turhaan vedota kansanedustajiin brexit-sopimuksensa pelastamiseksi. Illalla May koki merkittävän takaiskun, kun parlamentin alahuoneen johtaja ja hallituksen jäsen Andrea Leadsom ilmoitti jättävänsä tehtävänsä brexit-erimielisyyksien takia. Leadsomia on veikkailtu yhdeksi Mayn seuraajakandidaatiksi.

– En enää usko siihen, että meidän linjamme pystyy panemaan toimeen kansanäänestyksen tuloksen, hän kirjoitti erokirjeessään.

Timesin mukaan Mayn liittolaiset uskovat, että pääministeri aikoo ilmoittaa lähdöstään huomenna sen jälkeen kun hän on tavannut puolueensa kapinallisryhmän johtajan Graham Bradyn.

Myös Financial Timesin mukaan konservatiivikansanedustajat ennakoivat, että May joutuu lähtemään lähipäivinä.

Brittimedia: Osa ministereistä haluaa Mayn ulos – alahuoneen johtaja erosi protestina pääministerin toiminnalle

BBC puolestaan kertoo lähdetietojensa pohjalta, että konservatiivien puoluekurista vastaava Julian Smith olisi kertonut puolueen kapinallisille, että May ei ole eroamassa.

Eurovaalit antavat Maylle hetken aikalisän

Tänään May on ilmoittanut keskittyvänsä "täydellä tarmolla" EU-vaaleihin, jotka järjestetään Britanniassa jo tänään. Mayn konservatiivit ovat kyselyjen mukaan kärsimässä vaaleissa rökäletappion. Pitkittynyt brexit-kaaos on saanut äänestäjät kallistumaan selkeää brexit-linjaa ajavien tahojen kuten Nigel Faragen EU-vastaisen brexit-puolueen kannalle.

Eurovaalit antavat Maylle pari päivää lisäaikaa pysyä vallassa ja pohtia seuraavaa siirtoaan, BBC arvioi.

Guardian tulkitsee (siirryt toiseen palveluun), että Mayn on joko erottava itse tai hänen puoluetoverinsa savustavat hänet ulos.

May on itse luvannut erota, jos parlamentti hyväksyy hänen neuvottelemansa erosopimuksen, joka on jo kolmesti tyrmätty. Sittemmin May on antanut ymmärtää, että hän on valmis siirtymään syrjään, kävi neljännessä äänestyksessä miten hyvänsä.

Äänestystä on suunniteltu kesäkuun ensimmäiselle viikolle, mutta Mayn eilisiltana saaman ryöpytyksen jälkeen se saatetaan joutua perumaan kokonaan.