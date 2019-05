Psykologien rekry-yritys skannaa jopa työnhakijan sähköpostin ja tekee siitä analyysin – Tietosuojavaltuutettu haluaa selvityksen palvelusta

Suomalainen aloitteleva yritys on myynyt palvelua, jossa työnhakijasta tehdään persoonallisuusarvio muun muassa Facebook-päivitysten pohjalta.

Kahden suomalaisen psykologin perustama yritys on joutunut tietosuojavaltuutetun selvitykseen.

Yritys on myynyt palvelua, jossa työnhakijasta tehdään persoonallisuusarvio työnantajaa varten sosiaalisen median viestien ja jopa sähköpostiviestien perusteella. Viestit analysoidaan tekoälyn avulla.

Digital Minds -yrityksen perustaja Juho Toivola kertoo, että työnhakijalta kysytään tietenkin kirjallinen suostumus digitaalisen aineiston käyttöön. Toivolan yritys hankkii työnhakijan suostumuksen.

Yritys on toiminut vuodesta 2017 Kaupparekisterin tietojen mukaan. Palvelua on ostanut vain muutama yritys. Sähköpostin analysointiin on suostunut testimielessä yksi yrityksen ulkopuolinen henkilö.

Vaikka yritys on pieni ja palvelu on ollut käytössä hyvin vähän, tapaus on merkittävä. Nyt luodaan rajoja sille, mitä yksilönsuoja merkitsee digitaalisissa palveluissa.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on pyytänyt Digilta Mindsia tekemään selvityksen tavastaan tehdä persoonallisuusanalyysejä työnhakijoista. Matti Hämäläinen / Yle

Viranomainen epäilee digitestin laillisuutta

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion toimisto on pyytänyt yritystä selvittämään, mistä on kysymys. Aarnio sanoo Ylelle puhelimitse, että palvelu saattaa rikkoa monia työnhakijan oikeuksia.

– Meillä on vahva epäilys siitä, Aarnio sanoo.

Tietosuojavaltuutettu on kiinnostunut siitä, rikkooko some-viestien ja sähköpostien käyttäminen henkilöarvion teossa työelämän tietosuojalakia.

– Lain mukaan tiedot pitää kerätä työnhakijalta itseltään, Aarnio puhuu.

Tietosuojavaltuutettu epäilee myös työnhakijan suostumuksen aitoutta, kun häneltä kysytään lupaa vaikkapa sähköpostien analysointiin.

– Työntekijän asema on niin alisteinen, että suostumus ei vaikuta kovin aidolta.

Viranomaista askarruttaa myös se, mitä viestien analysointi oikein tarkoittaa. Entä ovatko käytetyt algoritmit luotettavia, Aarnio ihmettelee.

Lisäksi sähköpostit kuuluvat kirjesalaisuuden piiriin.

Yritys on testannut alle 10 henkilöä

Yrityksen digitaalinen henkilöanalyysi on vasta alkutaipaleella. Yritys kertoo myyneensä digitaalista palvelua vain muutamalle työnantaja-asiakkaalle.

Alle kymmenen työnhakijaa on suostunut sosiaalisen median viestien perusteella tehtyyn analyysiin. Juho Toivola antoi edellä kerrotut tiedot Ylelle sähköpostilla.

Yrityksen digitaalinen palvelu skannaa työnhakijan viestit ja sähköpostit. Yrityksen edustaja kertoo sähköpostilla, että persoonallisuuden piirteiden analyysi tapahtuu IBM:n Watson -nimisen digitaalisen palvelun avulla. Palvelua käytetään persoonallisuustestinä laajasti eri puolilla maapalloa.

Persoonallisuudesta analysoidaan viittä eri piirrettä, kuten kuinka ulospäinsuuntautunut ihminen on.

Toivola kertoo sähköpostitse, että yrittäjien tarkoitus oli luoda “uuden sukupolven henkilöarviointituote”.

Psykologien tavoitteena oli helpottaa arviointien tekoa työnhakijan kannalta. Työnhakijan ei tarvitsisi täyttää työläitä arviontitehtäviä, kun arvio tapahtuisi jo olemassa olevan aineiston perusteella.

Testien tekijät ovat alan ammattilaisia. He kertovat toimineensa kymmenen vuotta henkilöarvioinnin tehtävissä.

Tapauksesta on kiinnostunut myös kansainvälinen asiantuntijayhteisö.

Saksalainen järjestö puuttui yrityksen toimintaan

Suomen tietosuojavaltuutettu sai ilmoituksen Digital Mindsin palvelusta saksalaisperäisen Algorithm Watchin kautta.

Algorithm Watch -niminen kansalaisjärjestö teki kartoituksen digitaalisesta henkilötietojen käytöstä 12 eri Euroopan maassa. Suomalainen some- ja sähköpostiviestien analysointi nousi raportin kärkeen kiinnostavana rajatapauksena.

Helsingin yliopiston tutkija Minna Ruckenstein on yksi tammikuussa 2019 julkaistun raportin tekijöistä. Hän sanoo, että tietosuojavaltuutettu joutuu nyt ratkomaan, missä kulkee sallitun ja ei-sallitun toiminnan raja. Ihmisistä on digitaalisessa muodossa yhä enemmän tietoa internetin eri palveluissa. Tiedon käytön rajat eivät ole vielä selvät.

– Nyt haetaan rajoja sille, miten kansalaisia tulee suojata digitaalisessa ympäristössä, Ruckenstein sanoo puhelimitse.

Ruckenstein työskentelee Helsingin yliopistolla kuluttajatutkimuskeskuksessa.

Henkilöistä kerättyä tietoa säädellään Euroopan laajuisesti. Uusi tietosuoja-asetus GDPR astui voimaan toukokuussa 2018.

Se määrittelee muun muassa sitä, miten henkilötietoja saa kerätä.

Minna Ruckenstein huomauttaa, että suomalaisen pikkufirman toiminnan selvittäminen koskee koko Eurooppaa.

– Tässä haetaan ennakkotapauksia myös eurooppalaisittain, tutkija Ruckenstein puhuu.

Digijätit loukkaavat yksityisyyttä jatkuvasti

Suomalainen pieni yritys on pieni tekijä viestien skannaajana. Minna Ruckenstein harmittelee sitä, että ihmiset ovat tottuneet henkilötietojensa käyttöön maailmanlaajuisten jättien kuten Googlen hallitsemassa digitaalisessa maailmassa.

– Koko ajan tapahtuu kaikenlaista yksityisyyden loukkaamista ja niihin on pikkuhiljaa totuttu, Ruckenstein sanoo.

Yhden tuoreimmista paljastuksista (siirryt toiseen palveluun)teki amerikkalainen uutiskanava CNBC vajaa viikko sitten toukokuussa 2019. Kanavan toimittaja huomasi, että Google kerää tietoja ihmisten sähköpostiin tulleista ostoskuiteista.

Suomalaisyritys Digital Mindsin perustaja Juho Toivola kertoo, että yrityksen toiminta on nyt tauolla tietosuojavaltuutetun selvityksen takia.

