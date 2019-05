"Jumalan napanöyhtä" sai lapset leikkimään tulella – Ruotsissa syttynyt parin päivän aikana jo satoja maastopaloja

Ruotsin palolaitos on viime päivinä kamppaillut erikoisen ilmiön kanssa. Varsinkin Tukholman seudulla lapset ja nuoret ovat sytyttäneet suuren määrän maastopaloja.

Tulipaloaallon takana on Suomessakin viime päivinä havaittu ilmiö, jossa ilmassa lentää suuria määriä pumpulimaisia palloja. Nöyhtäpallot ovat poppelien ja haapojen siemenien lenninkarvoja. Paikoin niitä on ollut Ruotsissa niin paljon, että maa on peittynyt laajoilta alueilta valkoiseen pumpulimaiseen kerrokseen.

Näitä nöyhtäkerroksia lapset ja nuoret ovat sitten sytyttäneet tuleen aiheuttaen samalla maastopaloja. Pelkästään Tukholman alueella palolaitokset ovat sammuttaneet kahden päivän aikana 350 maastopaloa. Kaikki palot eivät ole saaneet alkuaan alaikäisten tulileikeistä, mutta usein syynä on ollut Aftonbladet-lehden (siirryt toiseen palveluun) "jumalan napanöyhdäksi" kutsuman pumpulimaisen aineen sytyttäminen tahallaan tuleen.

Dagens Nyheter -sanomalehti kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun) palolaitoksen toivovan, että perheet keskustelevat lastensa kanssa ilmiön vakavuudesta, sillä moni ei näytä ymmärtävän kuinka vakaviin seurauksiin nöyhdän sytyttäminen voi johtaa. Ruotsin television SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) poliisi on ottanut kiinni useita nuoria, jotka ovat kuvanneet ja jakaneet videoita nöyhtäpaloista sosiaalisessa mediassa.