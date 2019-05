S-ryhmä vetää myynnistä erän päärynäsosetta – soseessa saattaa olla pakkausmateriaalia

SOK vetää pois markkinoilta erän Rainbow Luomu -päärynäsosetta (siirryt toiseen palveluun), joka on tarkoitettu vähintään neljä kuukautta vanhoille vauvoille. Sose saattaa sisältää pienen palan pakkausmateriaalia pakkauksen valmistuksessa tapahtuneen virheen vuoksi.

Takaisinveto koskee yhtä erää 90 gramman pakkauksia. Erän EAN-koodi on 7340011493563 ja parasta ennen -päiväys 23.4.2020.

Kuluttajia pyydetään lopettamaan tämän tuote-erän käyttö.

Tuotteen valmistuttaja on SOK, ja sen on valmistanut Lat Eko Food Ltd.

Tuote-erä on ollut myynnissä toukokuussa Prismoissa, S-Marketeissa, Sale- ja Alepa-myymälöissä sekä osassa ABC- ja Sokos Herkku -myymälöitä.

Pakkaus pyydetään palauttamaan ensisijaisesti ostopaikkaan, jossa ostos hyvitetään.