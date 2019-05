Nainen lasikielekkeellä: Theresa May toteutti haaveensa – ja epäonnistui suurimmassa lupauksessaan

Tässä Theresa May Cheshamissa vuonna 2003, poliittisen uransa alkupuolella. May ilmoitti perjantaina luopuvansa konservatiivien puheenjohtajan ja pääministerin tehtävästä 7. kesäkuuta.

Tässä Theresa May Cheshamissa vuonna 2003, poliittisen uransa alkupuolella. May ilmoitti perjantaina luopuvansa konservatiivien puheenjohtajan ja pääministerin tehtävästä 7. kesäkuuta. Tom Pilston / AOP

Erostaan ilmoittanut Theresa May haaveili jo lapsena pääministerin paikasta. Tie huipulle aukesi, kun britit saivat tarpeekseen Euroopan unionista.

Kun Theresa May viimeisen kerran sulkee kuuluisan Downing Street kympin mustan oven, kysyykö hän itseltään: Kannattiko?

Ja jos kysyy, mikä on vastaus?

Ystävien mukaan tänään erostaan ilmoittanut May halusi pääministeriksi jo nuorena. Haaveena oli olla maan ensimmäinen naispuolinen pääministeri, mutta Mayn harmistukseksi (siirryt toiseen palveluun) Margaret Thatcher ehti ensin Rautarouvaksi. Silti Mayn nimi on kaiverrettu historiaan yhtä varmasti kuin Thatcherin.

Mayn ajatus tosin tuskin oli, että hänen kohtalonsa olisi Euroopan unioni.

Sen vastustus nosti Mayn valtaan, ja sen vastustus syöksi Mayn vallasta.

Tuore pääministeri Theresa May poistumassa osoitteessa Downing Street 10 sijaitsevasta virka-asunnostaan heinäkuussa 2016. Rob Pinney / AOP

Juhannuksen alla 2016 Theresa May oli vuosikymmeniin Britannian pitkäaikaisin sisäministeri, kuudetta vuotta tehtävässä.

Britannia väitteli tuolloin kiivaasti, pitääkö maan erota EU:sta vai ei. Harva tosissaan uskoi brittien lähtevän, mutta enemmistö päätti toisin. Juhannusaaton aattona britit äänestivät itsensä eroon unionista prosentein 51,9–48,1.

Nöyryytetty pääministeri David Cameron erosi, ja yllättäen May löysi itsensä pääministerin paikalta.

Hänen piti toteuttaa kansan tahto tilanteessa, jossa edeltäviä esimerkkejä asian hoitamisesta ei ole olemassa. Yksikään jäsenmaa ei ole koskaan eronnut Euroopan unionista.

Ironista kyllä, May itse kannatti äänestyksen alla unionin jäsenenä pysymistä. Silti hän piti tiukasti kiinni periaatteestaan: brexit tarkoittaa brexitiä.

Minkälainen nainen toimii näin?

Theresa May ja hänen aviomiehensä Philip May saapuvat konservatiivien kokoukseen lokakuussa 2014. Facundo Arrizabalaga / EPA

Ihailtavan sinnikäs vai rasittavan itsepäinen?

Kollegoiden ja vastustajien kommenteista piirtyy kuva ihailtavan sinnikkäästä – tai rasittavan itsepäisestä – poliitikosta, joka haluaa keskittyä asiaan.

May on itse markkinoinut itseään (siirryt toiseen palveluun) ihmisenä, joka ei juoruile tai roiku drinkeillä parlamentin baareissa.

– Käyn vain käsiksi työhön.

Brexit toi, brexit vei Theresa May on syntynyt Sussexissa vuonna 1956. Isä oli pappi. Ainoa lapsi. Toisin kuin monet Britannian johtavat poliitikot, May opiskeli pääosin julkisissa kouluissa ja myöhemmin Oxfordin yliopistossa maantiedettä. Päätyi töihin Englannin keskuspankkiin. Alahuoneen jäseneksi 1997. Sisäministeriksi 2010. Pääministeriksi 2016 David Cameronin erottua brexit-kansanäänestyksen tuloksen vuoksi. Naimisissa Phillip Mayn kanssa vuodesta 1980. Ei lapsia. Sairastanut ykköstyypin diabetestä vuodesta 2012. Kertonut omistavansa yli sata keittokirjaa ja pitävänsä ruuanlaitosta. Pitää kävelystä.

Suoraviivaisen sinnikkyyden sivutuotteena May on vuosien varrella kerännyt hankalan ihmisen maineen.

Entinen sisäministeri Kenneth Clarke ei kerran älynnyt kameroiden käyvän, joten hän tiivisti vahingossa näkemyksensä Maysta hyvin suorasanaisesti: "Helvetin vaikea nainen (siirryt toiseen palveluun)", Clarke kommentoi.

Toiset ovat kuvanneet (siirryt toiseen palveluun), että Mayn pään käätäminen on kutakuinkin mahdotonta. Samalla jääräpäisyydellä on myös kaunainen puolensa, sillä Mayta on haukuttu pitkävihaiseksi, jos joku häntä loukkaa.

Toisaalta jopa vastustajat ovat kiittäneet Mayta.

Työväenpuolueen Yvette Cooper kirjoitti Mayn valtaannousun alla Guardianissa (siirryt toiseen palveluun) pistelevästi Maysta, mutta kertoi kunnioittavansa hänen tyyliään. Se on vakaa ja vakava, Cooper sanoi.

Mayn päämäärätietoisuuden ja periksiantamattoman vastuunkannon syyn tietää tietysti vain May itse, jos tietoisesti hänkään.

Selitystä on haettu (siirryt toiseen palveluun) muun muassa taustasta papin tyttärenä. Lisää selityksiä on haettu äidin ja isän kuolemasta lyhyen aikavälin sisällä 1980-luvun alussa, ja vielä lisää selityksiä voi etsiä Mayn vastentahtoisesta lapsettomuudesta.

Oppi vastuunkantamisesta lienee peräisin kotoa. May itse on sanonut (siirryt toiseen palveluun), että isä istutti häneen käsityksen julkisesta velvollisuudesta.

Hän on myös viitannut melko lyhyesti lapsettomuuteensa sanomalla, että niillä korteilla pelataan, mitä elämä antaa.

May sai täyskäden jätkiä.

Theresa May kuuntelee parlamentissa, kun David Cameron puhuu viimeistä kertaa pääministerinä. Kuva on heinäkuulta 2016. AOP

Nokkamiehet katoavat paikalta

Viime vuosien brittipolitiikan käänteet eivät erityisesti imartele näytelmässä pääosaa esittäneitä miehiä.

Pikakertauksena muistutettakoon, että David Cameron lupasi kansanäänestyksen Britannian EU-erosta oikeistolaisen ja eurokriittisen Britannian itsenäisyyspuolueen Ukipin nousun ja oman puolueen vaalitappion pelossa.

Ukipia taas johti Nigel Farage, joka kampanjoi kiihkeästi EU-eron puolesta. Eron puolesta myllytti kärkijoukoissa myös entinen Lontoon konservatiivipormestari Boris Johnson.

Kun brexit tuli, Cameron erosi. Johnson yritti hänen seuraajakseen, mutta jätti leikin kesken.

Farage totesi poliittisten tavoitteidensa tulleen brexitillä täytetyksi ja erosi Ukipin johdosta.

Kentälle jäi May.

May tunnetaan julkisuudessa kenkien ystävänä. Näissä pidettiin puhe vuonna 2016. Ray Trang / AOP

"Häntä saatetaan syyttää ja hänet korvataan"

Naisten etenemisen esteitä kuvataan usein käyttämällä ilmausta lasikatto. Kun nainen pääsee korkeaan ja arvostettuun virkaan, sanotaan hänen rikkoneen lasikaton.

Hillary Clinton jopa järjesti surullisenkuuluisat presidentinvaalivalvojaisensa New Yorkissa rakennuksessa, jossa on lasikatto.

May päätyi lasikielekkeelle.

Osuvan ilmaisun keksivät Exeterin yliopiston tutkijat vuonna 2005. Heille selvisi Lontoon pörssin suurimpia yrityksiä tarkasteltaessa, että naiset nimitetään todennäköisemmin johtamaan jo vaikeuksissa olevia tai vaikeuksien partaalla heiluvia yrityksiä.

Nettijulkaisu Quartzin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) lasikielekilmiötä tutkinut Utahin yliopiston professori Christy Glass kommentoi heinäkuussa 2016, ettei May aiheuttanut brexit-kriisiä, mutta silti hänen odotetaan korjaavan asiat.

– Jos hän ei pysty siihen lyhyessä ajassa, tutkimuksemme viittaa siihen, että häntä saatetaan syyttää kriisistä ja hänet korvataan, Glass sanoi.

Kolmisen vuotta myöhemmin Glass näyttää ennustaneen oikein.

Utahin yliopiston tutkijat tuntevat myös ilmiön, jossa nainen tekee riittävän kelpoa työtä jonkin aikaa ja saa yrityksen parempaan kuntoon. Tuossa tilanteessa ohjat voi ottaa seuraava valkoinen mies. Sitä kutsutaan pelastajaefektiksi.

Kun alkoi näyttää, että Mayn ura on loppu, brexitin kärkikolmikosta kaksi pöllähti takaisin kartalle. Farage perusti uuden Brexit-puolueen, Johnson päätti haluta Mayn paikan.

David Cameron on ilmeisesti pääosin lomaillut ja kirjoittanut muistelmiaan 25 000 punnan pihavajassaan (siirryt toiseen palveluun).

Theresa May Turkin presidentin Britannian-vierailulla vuonna 2011. Jalassa punaista kiiiltonahkaa. AOP

Vaaleja, joita ei olisi pitänyt tulla

Tehtävä oli jo lähtökohtaisesti vaikea, mutta May teki myös virheitä. Yksi suurimmista virhelaskelmista oli uskoa, että ennenaikaiset vaalit vahvistaisivat hänen asemaansa brexit-neuvottelujen alla. Toisin kävi.

Keväällä 2017 konservatiivit menettivät enemmistönsä ja Mayn oli pakko turvautua pohjoisirlantilaisen pienpuolueen apuun saadakseen hallituksen kasaan.

Jo tämä nakersi Mayn arvovaltaa. Lisää ongelmia kertyi, kun ministeri toisensa jälkeen erosi Mayn hallituksesta protestina Mayn neuvottelemalle brexit-sopimukselle.

Parlamentti hylkäsi Mayn erosopimuksen kolme kertaa, eikä sopua sopivasta etenemistavasta koskaan löytynyt. Vuosia jatkunut pyöritys antoi täysin uuden merkityksen poliittisen piinan käsitteelle.

Lopulta koko brexit piti siirtää ja brittien osallistua eurovaaleihin.

Eurovaaliviikolla alkoi Mayn lopullinen lähtölaskenta.

Theresa May tuoreena sisäministerinä toukokuussa 2010. Geoff Pugh / AOP

Kielekkeellä vapaa paikka

Brittilehdistö ei juuri pidätellyt (siirryt toiseen palveluun), kun Mayn lähto alkoi näyttää enää päivien kysymykseltä.

Esimerkiksi The Telegraph sivalsi sanomalla, että "nainen, joka on halunnut tätä työtä pikkutytöstä asti, tulee hulluksi omien epäonnistumistensa suuruudesta."

Kun Theresa May haaveili pääministerin työstä, hänellä tuskin oli mielessä tällainen kausi.

Kirvelevä tosiasia on, että May ei ehtinyt toteuttaa tavoitettaan. Hänen oli pakko erota pääministerin ja puoluejohtajan tehtävistä ennen kuin brexitistä oli todella tullut brexit.

– Olen tehnyt parhaani, May sanoi ilmoittaessaan eropäivästään.

– Olen syvästi pahoillani, etten ole onnistunut toteuttamaan brexitiä, May jatkoi, ja murtui puheenvuoronsa päätteeksi kyyneliin.

Voi hyvin kysyä: olisiko kukaan selvinnyt Mayn työstä kuivin jaloin?

Vaikea sanoa, mutta pelastajalle on nyt tie auki.

Theresa ja Philip May lähikirkossaan Maidenheadissa tammikuussa 2019. Kuvassa myös bordercollie Blitz. EPA

Lue myös:

Britannian pääministeri Theresa May eroaa – tiedotustilaisuus päättyi kyyneliin

Suomalaiset muistavat Britannian uuden pääministerin terävästä älystä ja upeista kengistä