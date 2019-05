Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren painajainen jatkuu – Muut pääkaupunkiseudulla iloitsevat sote-sovusta

Hallitusneuvotteluissa muotoiltu linjaus tuo Suomeen 18 itsehallinnollista maakuntaa, jotka huolehtivat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) tyrmää maakuntamallin Twitter-tilillään. Vapaavuoren mukaan energiaa menee hallinnon kimpussa eikä palveluiden järjestämiseen.

Kaupunkilaisten painajainen jatkuu. Säätytalon maakuntaratkaisu on pettymys mutta ei yllätys. On huono alku hallituksen ja kaupunkien väliselle yhteistyölle. En tosin usko että tämäkään toteutuu. Valtavasti menee taas energiaa hallinnon kimpussa eikä palveluiden kuten pitäisi. — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) 23. toukokuuta 2019

Uudellemaalle on tarkoitus muodostaa erillinen sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintomalli vuoden loppuun mennessä. Ratkaisua etsitään yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) kuvailee tuoreinta sote-käännettä lupaavaksi pääkaupunkiseudun kannalta.

– Uudenmaan kuntajohtajat ovat yhdessä HUS:n kanssa tuoneet esille, että Uudellamaalla löytyisi tahtoa myös kuntapohjaiseen ratkaisuun. Mielestäni nyt kannattaisi tarkastella kaikkia vaihtoehtoja ja miettiä, että mikä on se malli, joka tällä alueella toimii parhaiten.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen iloitsee sote-sovusta ja toivoo uudistuksen etenevän nyt maaliin asti. Terhi Liimu / Yle

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen tervehtii niin ikään ilolla mahdollisuutta selvittää kuntapohjaista toimintamallia.

– Käsittääkseni kunnat voivat jatkossakin olla myös järjestämisvastuussa ja tätä pidän hyvänä asiana. Kuntapohjainen malli on nimenomaan se, mitä me olemme toivoneetkin.

Viljasella on myös toinen sote-toive: uudistuksen eteneminen lopulliseen ratkaisuun asti.

– Sosiaali- ja terveystoimen kohtalo on ollut avoin jo vuosien ajan ja kyllä se esimerkiksi meillä Vantaalla hidastaa kehitystä. Nyt jää nähtäväksi, että miten tämä etenee. Toivon, että tämä asia nyt myös ratkeaa eikä vain selvitetä.

Viljanen on puoluetaustaltaan demari.

Myös Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kannattaa kuntapohjaista toimintamallia. Ronnie Holmberg / Yle

Myös Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toivoo Uudellemaalle kuntapohjaista toimintamallia.

– Kuntapohjainen malli olisi ehdottomasti järkevin. Meillä on pitkä kokemus ja osaaminen sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Toivotaan, että tällä kertaa vuoropuhelu hallituksen ja kuntien välillä on parempaa kuin aikaisemmin.

"18 on hyvä luku, jos pienempään ei päästä"

STT:n haastatteleman sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajan Kirsi Varhilan mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 180 sote-palveluiden järjestäjää. Lain mukaan sote-palveluiden järjestämisvastuu on kunnilla, joita Suomessa on lähes 300.

– 18 on iso määrä, mutta kaikki, mikä menee alle 180:n, on selkeä parannus. 18 on hyvä luku, jos pienempään ei päästä, mutta nykytilanne on kestämätön.

Uudenmaan liiton muutosjohtaja Timo Aronkytö näkee tilanteessa tukun ratkaisemattomia ongelmia. Hän ei pidä esimerkiksi kuntien itse rahoittamaa sote-mallia mahdollisena.

– Raha ei voi tulla "alhaalta". Suurin kunta on yleensä se rikkain, mutta haluaako se kustantaa köyhän naapurin palveluita? Ei. Ei suomalaisessa kuntakentässä ole sellaista solidaarisuutta, että naapurit maksaisivat toistensa laskuja. Rahoituksen pitäisi siis tulla valtiolta, maakunnilla pitäisi olla verotusoikeus tai sekä-että.

Sote-uudistusta on tarkoitus valmistella parlamentaarisesti, jolloin myös oppositiopuolueet pääsevät sanomaan asiassa sanansa. Sosiaali- ja terveysministeriön Varhila ei usko, että sote-alueiden määrä muuttuu parlamentaarisessa valmistelussa, sillä viidellä hallituspuolueella on valmistelussa enemmistö.

Maakuntiin siirtyisi sote-palveluiden lisäksi myös palo- ja pelastustoimi.

