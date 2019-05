Koirasudet kielletään ja aiempaa isompien metsästyskoirien käyttö sallitaan hirvieläinjahdissa

Koirasudet määritellään haitallisiksi vieraslajeiksi kesäkuun alussa. Niiden maahantuonti on jo nyt kiellettyä.

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen muutoksen (siirryt toiseen palveluun), jolla kielletään villin suden ja kesyn koiran risteymän eli koirasuden myynti, markkinointi sekä hallussapito ja pentutehtailu.

Asetus kieltää suden ja kesykoiran risteymiä neljässä ensimmäisessä sukupolvessa.

Suomessa on arvioitu olevan noin tuhat koirasutta tällä hetkellä, joista osa on jalostettu jo kauan sitten ja hyväksytty koiraroduiksi, kuten Ceskoslovensky vlcak.

Villimmät koirasudet, joita on ollut lemmikkieläiminä ennen asetuksen voimaantuloa, voitaisiin pitää niiden luonnolliseen kuolemaan saakka.

Näin todetaan asetuksessa, joka tulee voimaan 1. kesäkuuta.

Ministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo, että koirasusien kiellolla suojellaan myös Suomen villiä susikantaa.

– Meillä on esimerkkejä siitä, että koirasusia on päässyt luontoon tavalla tai toisella. Se ei ole villin suden näkökulmasta missään nimessä hyvä asia, jos koirasusia siellä joukossa on. Ne saattavat olla hyvin eri tavalla käyttäytyviä kuin normaali susi., Jari Leppä sanoo.

– Ne muokkaavat suden genetiikka ja siksi on otettu tiukemmat otteet.

Haitallisiksi vieraslajeiksi määriteltiin myös useita muita eläin- ja kasvilajeja, muun muassa kurtturuusu. Koska kurtturuusua käytetään yleisesti koriste- ja hyötykasvina, lajin kasvatuskielto tulee voimaan kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Muutoksia tuli myös hirvijahtiin

Samassa yhteydessä hirvieläinjahdin ajavien koirien sallittu säkäkorkeus nostettiin aiemmasta 28 sentistä 39 senttiin. Tarkoituksena on tehostaa etenkin voimakkaasti lisääntyneen valkohäntäpeurakannan metsästystä.

Tämä mahdollistaa esimerkiksi dreeverien käytön sorkkaeläinten metsästyksessä.

Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeusrajan korottaminen tehostaisi asetuksen mukaan metsästystä ja toisi uusia koirarotuja ja harrastajia mukaan hirvieläinten metsästykseen.

Ministeriöllä on mahdollisuus kieltää yksittäisiä rotuja, jos metsästyksessä tulee ongelmia.

Mietinnässä ollut hirvien jousimetsästys sen sijaan ei toteutunut, vaan asiasta kaivataan vielä lisäselvityksiä.

