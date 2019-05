Björn Wahlroosin mukaan Suomessa riittää metsiä hakattavaksi – "Ainakin Kemin laajennusinvestointeihin"

Metsä Group käynnisti huhtikuussa raivoisan keskustelun metsähakkuista, kun yhtiö kertoi tekevänsä Kemin tehtaalleen 1,5 miljardin euron laajennuksen.

Talousvaikuttaja Björn Wahlroos johtaa hallitusta toisessa metsäjätissä, UPM-Kymmenessä. Hän vakuuttaa, että Suomessa riittää metsää hakattavaksi.

– Ainakin Kemin laajennusinvestointeihin, Wahlroos sanoo Ylelle.

– Sen jälkeen tämä alkaa olla taloudellinen kysymys, koska metsät alkavat löytyä vasta tiettömien taipaleiden takaa. Olen taipuvainen yhtymään niihin poliitikkoihin, jotka sanovat, että sen jälkeen tänne ei enää kovin montaa lisäinvestointia mahdu.

Wahlroos korostaa, että ympäristön kannalta suomalaiset ovat tähänkin asti toimineet vastuullisesti, ja että Suomessa on enemmän metsää kuin kertaakaan tällä tai viime vuosisadalla.

– On häkellyttävää, että Suomessa ei muisteta, että meidän fiksusti hoidettu metsäalamme on tuottanut koko ajan kasvavia hiilinieluja.

Björn Wahlroos on metsäteollisuusyhtiö UPM:n ja vakuutus- ja finanssikonserni Sammon hallitusten puheenjohtaja. Nordean halltusta Wahlroos johti viime talveen saakka.

Tapasimme miehen Osakesäästäjien keskusliiton tilaisuudessa Helsingissä.

"Omistaminen kunniaan"

Talousvaikuttaja Wahlroos ottaa reippaasti kantaa suomalaisen omistamisen puolesta.

– Omistaminen on perusta, jolle yhteiskunnassa rakennetaan tasapainoa. Jos omistaminen on huonosti suojattua, yhteiskunta kaatuu ennemmin tai myöhemmin kaaokseen, Wahlroos vakuuttaa.

Piensijoittajat taputtavat. Tietenkin he uskovat omistamiseen – varsinkin osakkeiden omistamiseen. Toisaalta Wahlroosin puhe on suunnattu vähintään yhtä paljon Helsingin Säätytalossa istuville hallitusneuvottelijoille kuin paikalle kokoontuneille kuulijoille.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne kokoaa parhaillaan Suomeen uutta hallitusta. Demareiden verolinjaukset ärsyttivät oikeistopuolueita ja hiertävät elinkeinoelämää.

Wahlroos kertoo Ylelle olevansa optimisti.

– Minulla on toiveita sen suhteen, että sosiaalidemokraatit – kuten kaikki puolueet – ovat parempia hallitusvastuussa kuin oppositiossa. Eiköhän tuleva pääministeri ymmärrä, että Suomelle on ratkaisevan tärkeää, että täällä on omistajia, yrittäjiä ja sijoittajia.

Wahlroos on jo pitkään ollut sitä mieltä, että Suomen valtion tulisi myydä omistamiaan yrityksiä. Nyt hallitusneuvotteluista tihkuu tietoja, joiden mukaan valtion menolisäyksiä saatetaan kattaa myynneillä.

Aivan suoraan Wahlroos ei rohkene tyytyväisyyttään yleisölle julistaa.

– Jos sanon, että on hyvä juttu, kun valtio myy omaisuuttaan, ne eivät tee sitä. Sanon siksi, että pitäkää kruununjalokivistä kiinni, älkääkä myykö!

Sitä Wahlroos kuitenkin harmittelee, että naapurimaissa, kuten Ruotsissa, Norjassa ja Virossa, on edistetty omistamista – mutta Suomessa siitä on tehty "kalliimpaa ja monimutkaisempaa".

Wahlroos itse siirsi taannoin kirjansa Ruotsiin, jossa ei ole lahja- tai perintöveroja.

Ongelma vasen tai oikea – vaan kansanluonne

Suomen seuraavan hallituksen painopiste tulee mitä todennäköisimmin olemaan enemmän vasemmalla kuin edellisen hallituksen.

Wahlroosin mukaan suomalaisen omistajuusongelman ydin ei kuitenkaan ole vasemmalla tai oikealla.

Hän muistutti Osakesäästäjien tilaisuudessa, että Ruotsissa sosiaalidemokraatit ovat olleet 70 vuoden ajan vetovastuussa lähes yhtäjaksoisesti – ja siitä huolimatta omistamisella on Wahlroosin mukaan “syvät juuret ja arvostusta”.

– Ruotsi on esimerkki siitä, että keskellä tällaista sosiaalidemokraattista keidasta voi olla erittäin toimiva elinkeinoelämä, Wahlroos sanoo.

Sekin on huono selitys, että Suomesta puuttuu pääomaa. Sitä olisi voitu kerätä vuosikymmenten ajan. Vaikuttaakin siltä, että finanssimies löytää syyn varovaisesta kansanluonteesta.

– Vakuutusalalla olen huomannut, että millään muulla markkina-alueella asiakkaat eivät pyydä yhtä pieniä omavastuuosuuksia kuin Suomessa. Missään muualla IF:n asiakkaat eivät halua minimoida riskiä niin täydellisesti.

Wahlroos naurattaa yleisöään toisellakin esimerkillä suomalaisesta riskinotosta. Hän kertoo kuulleensa sen alun perin Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa aikanaan juontaneelta Lasse Lehtiseltä.

– Missä maassa kilpailijat lopettavat kisan aikaisimmassa vaiheessa. Mikä on se maa, jossa kilpailija toteaa: viisi tonnia, nyt mä lähden himaan?

Se maa oli tietenkin Suomi.