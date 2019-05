EU-eron kannattajat nostivat niin ison metelin, ettei brittiparlamentti voi äänestää brexitistä kesäkuun alussa

Lontoossa pyörivän huhumyllyn mukaan pääministeri May valmistautuu eroamaan tehtävästään.

Lontoossa pyörivän huhumyllyn mukaan pääministeri May valmistautuu eroamaan tehtävästään. Julien Wardand / EPA

Arvostelijoiden mielestä pääministeri May on antanut liikaa periksi.

Britannian hallitus on joutunut perumaan aikeensa äänestyttää parlamenttia brexit-sopimuksesta kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Kyseessä olisi ollut jo neljäs äänestys samasta asiasta.

Äänestystä päätettiin lykätä kovan linjan EU-eroa kannattavien konservatiivipoliitikkojen vastustuksen vuoksi. Kovaa linjaa ajavien mielestä pääministeri Theresa May on tehnyt liikaa myönnytyksiä. Mayn mukaan kyseessä on viimeinen mahdollisuus varmistaa järjestäytynyt ero EU:sta.

Äänestyksen lykkäämisen vuoksi lakiesitystä EU-erosta ei esitellä parlamentille huomenna perjantaina, toisin kuin pääministeri May oli jo ehtinyt ilmoittaa.

Pääministeri Mayn odotetaan eroavan tehtävästään lähipäivinä.

Lähteet: AP, Reuters, AFP