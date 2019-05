Ylen kirjeenvaihtaja Anna Karismo Eurooppa-kirjeessään: Nämä EU-vaalit voivat olla käännekohta

Kaksi päivää enää jäljellä kaikkien aikojen jännittävimpiin EU-vaaleihin!

Ensimmäistä kertaa 40 vuoteen kahden suurimman parlamenttipuolueen, oikeiston EPP:n ja sosialidemokraattien S&D:n valta parlamentissa vapisee!

Äänestäessäni ennakkoon täällä Brysselissä tunsin itsekin sielussa värinää, koska nyt saatetaan olla jonkin suuren äärellä. Uudesta parlamentista on tulossa aiempaa hajanaisempi (siirryt toiseen palveluun) - ja siksi myös jännittävämpi. Olisiko tässä käännekohta, jossa EU-asiat alkavat kiinnostaa suurtakin yleisöä?

Torstaina vaaliuurnilla kävivät jo brexit-tuskissaan vellovat britit ja voimakkaasti jakautuneet hollantilaiset.

Me toimittajat olemme raportoineet laajasti ääriryhmien noususta, mutta kannattaa muistaa, että selvä enemmistö eurooppalaisista tukee EU:ta.

Kävin toissapäivänä tapaamassa ainoaa suomalaista, joka tänä vuonna opiskelee “EU-eliitin korkeakoulussa” College of Europessa Belgian Bruggessä. Hänen Eurooppa-myönteisiä ajatuksiaan voit lukea huomenna verkkojutustani. College of Europe on mielenkiintoinen sisäoppilaitos: rehtori kutsui sitä painekattilaksi, koska opiskelijat ovat niin tiiviisti keskenään koko lukuvuoden ajan.

Täällä Keski-Euroopassa vaalitunnelma alkaa kuumentua. Esimerkiksi Ranskassa, jossa presidentti Emmanuel Macronin vastustaminen ja suoranainen pilkkaaminen alkaa olla pääteema sekä oikealla että vasemmalla.

Selvää on, että äärioikeiston Marine Le Pen haukkuu Macronin lähes joka puheenvuorossaan, mutta myös esimerkiksi keskustaoikeistolaisen republikaanipuolueen EU-vaalilistan johtaja François-Xavier Bellamy nimitti Macronia jo narsistiksi (siirryt toiseen palveluun).

Ranskassa vaaleista on keskusteltu televisiossa jokikinen ilta ainakin parin viikon ajan.

Muistakaa äänestää, mutta olkaa tarkkoja vaikuttamisyritysten kanssa!

Keskiviikkona paljastui, että miljoonat eurooppalaiset Facebookin käyttäjät ovat altistuneet vaalien alla äärioikeiston vaikuttamisyrityksille (siirryt toiseen palveluun). Valetilien päivityksillä on yli 500 miljoonaa näyttökertaa – se on enemmän kuin EU-maissa on äänestäjiä.

Mutta käy se toisinkin päin:

#SOMESSA: Facebook painostaa valeuutisten tutkijoita

Twitter

Saksalaista Twitteriä kuohutti tällä viikolla tieto, että Facebook olisi painostanut väärää tietoa somessa etsiviä EU-asiantuntijoita. Neljä asiantuntijaryhmän jäsentä (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Facebookin edustajat ovat muun muassa yrittäneet suostutella ja jopa lahjoa heitä olemaan kehittämättä tiukkoja estokeinoja väärän tiedon levittämiseen.

#Fakta: Asuntojen hintakehitys Suomessa Euroopan verkkaisinta

Joel Kanerva/ Yle

Asumisen hinta nousee Suomessa pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Hintojen nousu on kuitenkin Euroopan hitainta. Tilastokeskuksen mittauksessa (siirryt toiseen palveluun) pääkaupunkiseudulla vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet 7 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2018. Samaan aikaan muualla Suomessa hinnat ovat laskeneet lähes 2 prosenttia.

Suurkaupungit kallistuvat eri puolilla maailmaa. The Economist -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan hinnat ovat nousseet esimerkiksi Berliinissä viidessä vuodessa 63,1 prosenttia, Kööpenhaminassa 45,1 prosenttia ja Amsterdamissa 54,4 prosenttia. Tätä taustaa vasten asuntojen hinnat nousevat pääkaupunkiseudulla varsin maltillisesti.

Älä missaa näitä: Oikeistopopulistien äänekkyyttään vähäisempi kannatus, populistien venäläismielisyys ja päivä Merkelinä

Oikeistopopulistit ovat saaneet valtavasti huomiota mutta vaaliennusteiden mukaan ne ovat nousussa vain muutamassa maassa. Toimittaja Janne Toivonen on tutkaillut EU-jäsenmaiden gallupeja.

Oikeistopopulistien odotetaan saavan lisäpaikkoja EU-parlamenttiin, mutta kannatus ei ole äänekkyyden veroista. Kovassa nosteessa ovat monissa maissa myös vihreät, demarit ja EU-myönteiset uudet puolueet.

Tšekissä nousee Piraattipuolue, Saksassa vihreät ja Italiassa Lega. EPA, Henrietta Hassinen / Yle

Itävallan korruptioskandaali nosti esiin monien Euroopan populistipuolueiden venäläismielisyyden. Heille yhteinen tavoite on heikompi EU.

Toimittaja Päivi Koskinen kertoo jutussaan Venäjän ja populistien suhteista. Suhtautuminen Venäjään jakaa Euroopan populistileiriä. Esimerkiksi perussuomalaiset, Tanskan kansanpuolue ja Viron Ekre tuomitsevat Krimin valtauksen ja kannattavat pakotteita Venäjää vastaan. Saksan, Ranskan ja Italian populistipuolueet ovat Venäjän ystäviä.

EU-vaalien alus antaa mahdollisuudenmyös monenlaiseen eurooppalaisuuden testaamiseen:

EU-vaaleissa äänestät suomalaista ehdokasta, mutta Brysselissä hän on osa eurooppalaista puoluettaan ja sen parlamenttiryhmää. Millaiselle porukalle äänesi oikeastaan päätyy? Katso Ylen EU-ryhmäkoneesta tästä.

Toisen leikkimielisemmän testin perusteellavoit katsoa, oletko syntynyt oikeaan maahan vai kuuluisitko oikeastaan vaikkapa Ranskaan. Tuloksiin vaikuttaa esimerkiksi ahkera tai laiska reissaaminen eri EU-maissa. Testaamaan pääset tästä.

Tässä Bloombergin (siirryt toiseen palveluun) pelissä pääset kokeilemaan EU:n johtamista. Voit olla Emmanuel Macron tai Angela Merkel. Pääset junailemaan nimityksiä EU:n huippuvirkoihin.

Pitääkö Suomen päättää asiat itse vai muiden kanssa? Kuinka tiukasti Suomen täytyy pitää rahoistaan kiinni? Riittääkö se ilmastokriisin pysäyttämiseen, mitä eurooppalaiset ovat jo tehneet?

Esimerkiksi näissä asioissa suomalaiset puolueet ovat Eurooppa-politiikassaan erimielisiä, kirjoittaa toimittaja Maria Steroos.

Brysselin koneen eurovaalitentissä mielipiteitä jakoi tilakohtaisten maataloustukien määrä. Puheena oli EU:n seitsemän vuoden rahoituskehys.

EU-parlamentin maatalousvaliokunta kannattaa suorien tukien 100 000 euron tilakohtaista tukikattoa. Elsi Ranta (kd.) ja Nils Torvalds (r.) eivät kyseistä tukikattoa kannattaneet. Vihreiden Heidi Hautalan mukaan hänen puolueensa on kannattanut vieläkin alhaisempaa kattoa tuille. Silvia Modig (vas.) ei ottanut kantaa tukien euromäärään

Taas ajankohtaista: Pakolaiset taittoivat vaarallisen matkan Turkista Kreikkaan

Yksi eurovaalien kuuma teema on maahanmuutto. Poliittiseksi asia nousi toden teolla viimeistään 2015, jolloin Eurooppaan saapui Turkin kautta valtavat määrät ihmisiä lähinnä Irakista ja Syyriasta.

Ulkolinja seurasi pakolaisten epätoivoista ja vaarallista matkaa Turkin Izmiristä Kreikkaan. Izmirin ihmisbasaari -dokumentin on ohjannut Pertti Pesonen.

Ensi viikolla: Mepit on valittu ja kuhina huippuvirkojen ympärillä kiihtyy

Seuraan vaali-illan tapahtumia pääkallopaikalla EU-parlamentin täysistuntosalissa. Esimerkiksi parlamentin suurimmalla puolueella, konservatiivien EPP.llä on vaalivalvojaiset aivan parlamentin lähellä.

Voit seurata tunnelmia Suomessa ja eri puolilla Eurooppaa kaikilla kanavillamme.

Ensi viikolla alkaa vaalien jälkeinen kuhina. Meppipaikat ovat tiedossa ja alkaa ryhmien muodostaminen. Lähiaikoina nähdään esimerkiksi se, saavatko eri maiden kansallismieliset, maahanmuuttokriittiset europarlamentaarikot tällä kertaa koottua yhteisen vahvan ryhmän.

Vaalien jälkeen ryhdytään täyttämään huippuvirkoja, joista tärkein on komission puheenjohtajan tehtävä. Nimitysruletti pyörähtää virallisesti käyntiin tiistaina, kun EU-maiden johtajat kokoontuvat illalliselle.

