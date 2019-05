Miksi kokoomus on suosituin ja SDP ei koskaan voita eurovaaleissa? "Demareiden linja on ollut ehkä eniten hukassa"

Ylen julkistamassa puoluekannatusmittauksessa kokoomus säilytti asemansa eurovaalien suosituimpana puolueena 19,7 prosentin kannatusosuudella, mutta suurimpia nousijoita edellisiin eurovaaleihin verrattuna olivat toiseksi tullut vihreät ja kolmanneksi sijoittunut perussuomalaiset.

Eduskuntavaaleissa suurimman puolueen asemaan noussut SDP sen sijaan on vasta neljäntenä 14,3 prosentin kannatuksella.

Luvut eroavat selvästi myös eduskuntavaalien jälkeen julkaisusta kannatusmittauksesta, jossa keskityttiin eduskuntavaalikannatukseen.

Ajallinen ero vaalien välillä siis tuskin selittää ainakaan kaikkia muutoksia.

Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta arvioi, että niitä selittävät sen sijaan vaaleissa muodostuvat erilaiset jakolinjat.

Miettisen mukaan perinteiset oikeiston ja vasemmiston kysymykset tulonjaosta eivät nouse eurovaaleissa samalla tavalla esille kuin eduskuntavaaleissa, sillä EU:lla ei ole verotusoikeutta ja EU:n budjetti on melko pieni.

– Jakolinja menee enemmän Euroopan integraation vastustamisen ja integraatiomyönteisyyden välillä. Kokoomus ja vihreät ovat profiloituneet myönteisenä ja perussuomalaiset vastustavat. Sellaiset puolueet kärsivät, jotka ovat epäselvempiä tämän kysymyksen suhteen, Miettinen arvioi.

Miettisen mukaan SDP:n kannatus on historiallisesti ollut eurovaaleissa kansallisia vaaleja huonompi. Puolue ei ole hänen mukaansa pystynyt profiloitumaan varsinaisena Eurooppa-puolueena. Linja on jäänyt äänestäjille epäselväksi.

– Kokoomuksen äänestäjille on ollut tärkeää sisämarkkinoiden kehittäminen ja keskustan äänestäjille maatalouden puolustaminen, mutta demareiden linja on ollut näistä ehkä eniten hukassa.

Kokoomuksen pomminvarmat äänestäjät

Kokoomus on onnistunut nousemaan eurovaaleissa suosituimmaksi puolueeksi jo vuodesta 1999 lähtien. Samalla aikavälillä pidetyissä eduskuntavaaleissa kokoomus on ollut suurin sen sijaan vain kerran.

Kokoomuksen eurovaalisuosiota selittää eurovaalien alhainen äänestysaktiivisuus ja kokoomuksen kannattajien profiili.

Yleisen valtio-opin professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta kuvailee kokoomuksen kannattajakuntaa ”pomminvarmaksi”:

– Kokoomuksen kannattajat ovat korkeammin koulutettuja ja hyvin toimeentulevia äänestäjiä. He äänestävät riippumatta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä.

Eurovaaleissa äänestysaktiivisuus on jäänyt vaisuksi muun muassa siitä syystä, että äänestäjillä ei ole selvää käsitystä siitä, mitä Euroopan parlamentti tekee ja mikä on sen rooli EU:n päätöksenteossa.

Kokoomusta suosii myös se, että korkeammin koulutetuille EU:n toiminta on tutumpaa.

Eduskuntavaaleissa nähtiin Wassin mukaan jonkin verran siirtymää kokoomuksesta perussuomalaisten suuntaan, mutta hän arvioi, että eurovaaleissa vuotoa ei tulla näkemään samassa määrin.

Wassin mukaan perussuomalaiset vaikutti eduskuntavaaleissa kokoomuksen kannattajille aiempaa houkuttelevammalta, koska Halla-ahon valinnan jälkeen puolueen talouslinjaukset muuttuivat talousoikeistolaiseen suuntaan.

– Uskon, että nämä äänestäjät palaavat nyt kokoomuksen riveihin, koska perinteiselle kokoomuksen äänestäjälle kova EU-kritiikki ja Euroopan laajuinen vahva koalitio populistipuolueiden kesken voi olla aika vaikea ajatus.

Italian Lega-puoluetta johtavan Matteo Salvinin tavoitteena on saada kokoon laitaoikeiston yhteinen ryhmä Euroopan parlamenttiin. Myös perussuomalaiset tukevat hanketta.

Perussuomalaisten ja vihreiden kannattajat epävarmoja äänestäjiä

Sekä perussuomalaisten että vihreiden kova kannatus näkyy kannatusmittauksissa, mutta vaalipäivänä lukemat voivat olla erilaisia, sillä molempien puolueiden kannattajat ovat arvaamattomia äänestäjiä.

– Perussuomalaisille eurovaalit ovat aina olleet siinä mielessä herkullinen tilanne, että he ovat ainoana edustaneet selvästi EU-kielteistä vaihtoehtoa EU-myönteisten puolueiden joukossa. Toisaalta kannattajakunta on sellaista, että äänestämään lähteminen on epävarmaa, Wass sanoo.

Vihreitä nostaa tällä hetkellä ympäristökysymysten vahva nouseminen EU:n jäsenvaltioiden yhdessä hoidettavien asioiden listalle. Ilmastonmuutoksen kaltaiset kysymykset kuitenkin kiinnostavat eniten sitä ryhmää, jolle äänestämässä käyminen ei ole itsestäänselvää:

– Vihreät ovat nuorten suosima puolue. Puolueen kannatus on yhteydessä siihen, kuinka paljon nuoret ovat valmiita äänestämään.

Aiemmissa vaaleissa nuoret ovat käyneet äänestämässä selvästi laiskemmin, kuin vanhemmat ikäluokat.

