Facebook poisti puolessa vuodessa yli kolme miljardia profiilia – silti taistelu valetilejä vastaan on toivotonta

Valetilien määrä on lisääntynyt reippaasti. Facebookin on vaikea pysyä robottien luomien profiilien perässä.

Yhteisöpalvelu Facebook kertoi torstaina, että se poisti loka–maaliskuussa 3,4 miljardia valeprofiilia. Luku on kaksinkertaistunut edellisestä puolivuotisjaksosta.

Nousu kertoo toivottomasta taistelusta valeinformaatiota vastaan. Facebookin työkalut valetilejä vastaan paranevat koko ajan, mutta samoin tekevät valetilien luojien käyttämät tekniikat. Roskapostia, valeuutisia ja muuta epäilyttävää materiaalia julkaisevia tilejä muodostetaan nyt robotin avustuksella.

Facebookin mukaan suurin osa valeprofiileista saatiin kiinni jo muutamien minuuttien päästä niiden luomisesta.

Faebookilla on kuukaudessa 2,4 miljardia aktiivista käyttäjää valetilien poistamisen jälkeen. Suuresta siivousoperaatiosta huolimatta näistäkin profiileista noin viisi prosenttia on todennäköisesti valetilejä.

Facebook on kohdannut viime aikoina paljon vastoinkäymisiä. Palvelua on syytetty siitä, että sen avulla on sekaannuttu eri maiden vaaleihin, levitetty vihapuhetta ja lietsottu väkivaltaa Myanmarissa.

Lunta tupaan tuli myös Christchurchin terrori-iskusta, jonka tekijä julkaisi Facebookissa suoraa videokuvaa hyökkäyksestään.

Facebookin palkkalistoilla on tuhansia työntekijöitä käymässä läpi epäilyttävää materiaalia. Apuna on myös tekoäly.

Lähteet: AP