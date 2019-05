Puoluejohtajat kommentoivat uutista Isis-leirin suomalaisista – Halla-aho: "Käveleviä aikapommeja", Orpo: "Ei mitään syytä auttaa heitä"

Yle kertoi tänään, että Koillis-Syyriassa sijaitsevalla, Isis-terroristien perheille tarkoitetulla Al-Holin leirillä on jopa 44 suomalaista, joista 33 lapsia. Määrä on suurempi, mitä tähän saakka on leirillä arvioitu olevan.

SDP:n puheenjohtaja, hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne suomalaisista Rinne sanoi Ylen eduskuntapuolueiden puheenjohtajatentissä, että leirillä olevien lasten lukumäärä kuulostaa isolta.

Todennäköisesti Suomen seuraava pääministeri Rinne ei vastannut suoraan kysymykseen, että aikooko Suomi auttaa leireillä olevia lapsia ja aikuisia palaamaan Suomeen.

Hän aloitti vastauksensa toteamalla, että Suomen kansalaisilla on kaikissa olosuhteissa oikeus palata Suomeen, oli maailmalla tapahtunut mitä tahansa. Rinteen mukaan aihe on kuitenkin kokonaisuutena vaikea.

– Isis on ollut todella väkevä terroristijärjestö, joka on tehnyt paljon kauheuksia. Rikokset, joita Isisin jäsenet ovat tehneet, täytyy selvittää. Täytyy huolehtia, että niitä, jotka ovat syyllistyneet rangaistaviin tekoihin kansainvälisen oikeuden mukaan, myös rangaistaan. Sen takia SDP on kannattanut Suomessa kansainväistä tuomioistuinta, jonka ympärillä tämän asian voisi hoitaa, Rinne muotoili.

Ruotsi on ehdottanut kansainvälistä tuomioistuinta Isis-terroristien tuomitsemiseksi. Suomi on antanut tukensa Ruotsin ehdotukselle.

Yle vieraili ensimmäisenä suomalaismediana Al-Holin Isis-leirillä Syyriassa. Leirillä asuu yhteensä 70 000 ihmistä, heidän joukossaan jopa yli 40 suomalaista.

Toimitusministeristön pääministeri, keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän mukaan Suomen ei pitäisi olla ottamassa avosylin takaisin leireille lähteneitä ihmisiä. Lasten kohdalla kysymys on Sipilän mukaan paljon monimutkaisempi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, ettei tunne leirillä olevia aikuisia ihmisiä kohtaan mitään sympatiaa, koska he ovat itse valinneet lähteä taistelemaan "erittäin raakalaismaisen" terroristijärjestö Isisin rivein.

– Meillä ei ole mitään syytä auttaa heitä.

Orponkin mukaan on toinen asia, jos kyseessä ovat pienet lapset, jotka eivät ole voineet itse vaikuttaa siihen, lähteäkö leirille vai ei.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto huomautti, että on humanitaaristen periaatteiden mukaista, että leireille ohjataan kansainvälistä apua, jonka kautta leirien lapset voitaisiin saada turvaan.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan on realiteetti, että minkään oikeuslaitoksen on hyvin vaikea näyttää toteen leireillä oleskelevien ihmisten syyllistyneen johonkin rikokseen.

Halla-aho sanoi, että ei haluaisi leirin aikuisia suomalaisia takaisin Suomeen. Hän muistutti, että leireillä olevat naiset ovat lähteneet vapaaehtoisesti "islamilaiseen paratiisiinsa" Syyriaan.

– He ovat käveleviä aikapommeja, jos he tänne pääsevät. Lapsia tietenkin käy sääliksi. Kukaan meistä ei pysty valitsemaan omia vanhempiaan, mutta on ehdottomasti Suomen etu, että nämä naiset eivät pääse tänne takaisin, Halla-aho totesi.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puolestaan arvioi, että Isis-taistelijoiden tuomitseminen olisi helpompaa sille perustetussa kansainvälisessä tuomioistuimessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson taas katsoi, että kansainvälisistä sotarikoksista tuomitseminen on mahdollista myös Suomessa, jos aloite kansainvälisestä tuomioistuimesta ei etene.

Kristillidemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi pitävänsä Eurooppaan palaavia Isis-taistelijoita turvallisuusriskinä. Hänen mukaansa lapset tulee auttaa turvaan alueelta.

