Yhä useampi pohtii, mitä ihollensa levittää – luonnonkosmetiikasta tuli hitti, koska kehon kemikaalikuorma huolettaa

Nenään leijailee eteeristen öljyjen tuoksu. Sitruunaa, inkivääriä, ripaus vaniljaa. Tuoksun lähde on Riihimäellä sijaitseva Flow Cosmetics, joka valmistaa luonnonkosmetiikkaa. Tuotteiden kysyntä ja valikoima on kasvanut viime vuosina, niinpä yrityksen toimintilojakin on pitänyt laajentaa. Työntekijöitä on tällä hetkellä yhdeksän.

– Ihmiset haluavat enemmän kiinnittää huomiota ympäristöasioihin ja myös siihen, että oman kehon kemikaalikuormaa ei kasvateta, tuumaa kosmetiikkayrittäjä Riitta Jänkälä luonnonkosmetiikan suosion syitä.

Ekokosmetologina Hämeenlinnassa toimiva Birgit Virtanen on hänkin huomannut luonnonkosmetiikan voiman. Luonnonmukaisuuteen täysin viisi vuotta siirtynyt Virtanen sanoo kiinnostuksen kasvaneen nimenomaan viime vuosina. Moni on syönyt ensin luomuruokaa ja sitten alkanut miettiä, mitä laittaa iholleen: ei enää lisä- eikä synteettisiä aineita.

Virtasen kokemuksen mukaan luonnonmukaisuus ei ole pelkästään naisten juttu. Siitä ovat kiinnostuneet kaikenikäiset.

– Myös miehet. Nuoret miehet, ja myös iäkkäämmät.

Luonnonkosmetiikka myös sertifioitua

Erilaiset kasviöljyt, yrtit ja kasviuutteet ovat tyypillisiä luonnonkosmetiikan ainesosia. Tuotteita löytyy laidasta laitaan: palasaippuoista erilaisiin voiteisiin ja meikeistä hiustuotteisiin. Luonnon kataja ja kanerva tai nokkonen saattavat päätyä saippuaan.

Luonnonkosmetiikan valmistajien ja maahantuojien oma yhdistys, Pro luonnonkosmetiikka ry, muistuttaa, että aidon luonnonkosmetiikan tunnistaa sertifikaatista. Sertifikaatti kertoo, että tuotteen valmistusaineluettelon on tarkastanut ja hyväksynyt riippumaton asiantuntija.

Sertifioitu luonnonkosmetiikka tarkoittaa myös sitä, että tuotteita ei ole testattu eläinkokeilla, niihin ei ole käytetty uhanalaisia kasveja tai geenimuunneltuja raaka-aineita. Tuotteissa käytetyt mineraalit eivät saa tuhota maisemaa tai saastuttaa ympäristöä.

Lisäksi on joukko kiellettyjä aineita, joita sertifioidusta luonnonkosmetiikassa ei saa olla. Esimerkiksi synteettiset öljyt ja hajusteet ovat kiellettyjä, kuin myös silikonit ja mineraaliöljyt, kuten parafiini ja vaseliini, kertoo Pro Luonnonkosmetiikka nettisivuillaan.

Ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala kertoo, että lainsäädäntöä valvovaan Tukesiin tulee nykyään paljon yhteydenottoja luonnonkosmetiikkaan liittyen.

– Ihmiset selkeästi haluavat tietoa: mistä on kysymys, mitä valmisteet ovat ja ovatko ne ok.

Ihmisten kemikaalitiedonnälkään Tukesilla on parhaillaan käynnissä myös Luulot pois kemikaaleista -kampanja. Kampanjan nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun) löytyy tietoa myös kosmetiikasta.

Huoli hyvinvoinnista lisää kasvua

Tällä hetkellä luonnonkosmetiikkamarkkinat ovat noin viisi prosenttia kosmetiikan kokonaismarkkinoista Suomessa. Kyse on arviosta, joka perustuu eri kosmetiikkatilastoihin ja markkina-analyyseihin.

Organic Monitorin (nykyään Ecovia Intelligence) tekemän tutkimuksen mukaan luonnonkosmetiikan osuus Suomessa oli vuonna 2015 vajaa puolitoista prosenttia koko kosmetiikkamarkkinasta.

Pro luonnonkosmetiikka ry kysyi äskettäin jäsenyrityksiltään luonnonkosmetiikan myynnistä. Kyselyyn vastasi 20 alan yritystä. Vastausten perusteella myynti on kasvanut viime vuonna yli viidenneksellä ollen 18,6 miljoonaa euroa. Aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa Maaseudun Tulevaisuus (siirryt toiseen palveluun) ja MTV (siirryt toiseen palveluun).

Yhdistyksen mukaan kasvun taustalla on ympäristökeskustelun ja kemikaalikuorman taltuttamisen lisäksi hyvinvointi.

Monet kosmetiikkayritykset ovat laajentaneet valikoimaansa ja tuoneet perinteisten kosmetiikkatuotteiden rinnalle luonnonkosmetiikkaa. Sitä löytyy entistä enemmän myös tavaratalojen ja vähittäismyymälöiden kosmetiikkahyllyistä.

Ainesosat vaikuttavat turvallisuuteen

Kosmetiikkaa ja luonnonkosmetiikkaa koskevat samat asetukset ja lait (siirryt toiseen palveluun). Siinä mielessä kaiken kosmetiikan pitää olla yhtä turvallista.

– Kosmetiikan turvallisuuteen vaikuttavat ne ainesosat, mitkä valmistaja valintansa mukaan valitsee kyseenomaiseen valmisteeseen. Tietysti turvallisuuteen vaikuttaa myös se, millä tavalla tuote on valmistettu. Kosmetiikka tulisi valmistaa hyviä tuotantotapoja noudattaen, sanoo ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala Tukesista.

Suomessa kosmetiikkalainsäädäntöä valvoo Tukesin lisäksi myös Tulli.

Kosmetiikkayrittäjät Riitta Jänkälä (vas.) ja Suvi Kunnari vahvistavat sen, että luonnonkosmetiikan kysyntä kasvaa. Tiina Kokko / Yle

Sana luonto tai luonnonmukaisuus vievät ajatukset puhtauteen, mutta onko luonnonkosmetiikka turvallisempaa kuin synteettisesti valmistettu kosmetiikka?

– Mikäli olen ymmärtänyt oikein, tällä hetkellä ei ole sellaista näyttöä olemassa, jolla pystyttäisiin osoittamaan tällainen väite todeksi. Jos ajatellaan luontoa, niin eihän luonnossa suinkaan kaikki kasvit, sienet tai muut vastaavat ole välttämättä turvallisia. Kyllä riskejä myös luonnosta peräisin oleviin ainesosiin liittyy, Tauriala-Rajala muistuttaa.

Yleisimpiä kosmetiikan aiheuttamia haittavaikutuksia ovat erilaiset ärsytysoireet, herkistymiset ja allergia. Vastaavia oireita voi saada siis myös luonnonkosmetiikasta.

INCI-nimi paljastaa kemikaalit

Niin luonnonkosmetiikan kuin muunkin kosmetiikan valmistajan velvollisuus on tehdä lainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät. Suomessa merkinnät pitää kirjoittaa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kosmetiikasta pitää löytyä myös ainesosaluettelo. Siihen pitää merkitä kaikki, mitä valmis valmiste sisältää. Luettelon alussa pitää olla sana "ingredients", ja kosmetiikan ainesosat on ilmoitettava kansainvälisillä INCI-nimillä. Merkinnät helpottavat esimerkiksi muualla Euroopassa valmistettujen tuotteiden ainesosien tunnistamisessa.

Kosmetiikka sanastoa löytyy suomeksi muun muassa Incihaku.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivustolta ja Teknokemian Yhdistyksen (siirryt toiseen palveluun) verkkosivuilta.

Tauriala-Rajala huomauttaa, että luonnonkosmetiikka ei ole kemikaalitonta, vaikka ainesosat olisikin uutettu luonnosta saatavista kasveista. Kemikaaleja on kaikkialla. Eri asia on se, mitkä kemikaalit ovat haitallisia ja mitkä eivät. Monet valitsevat luonnonkosmetiikan siksi, että välttyisivät synteettisiltä kemikaaleilta.

Kemikaalikuormaansa voi vähentää käyttämällä kemikaaleja harkiten ja esimerkiksi valitsemalla tuotteita, joissa ainesosia on yksinkertaisesti vähemmän.

– Kannattaa katsella pakkausmerkintöjä ja tehdä vertailua. Jos haluaa vähentää kemikaalikuormaansa, kannattaa käyttää mahdollisimman vähän ainesosia sisältäviä kosmeettisia aineita, Terhi Tauriala-Rajala vahvistaa.

