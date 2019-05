Kunta on perinyt satoja euroja vuodessa liikaa pienten koululaisten hoidosta – ei aio palauttaa rahoja epäselvän lain takia

Lempäälän kunnan mukaan kyse on lain tulkinnanvaraisuudesta.

Lempäälän kunta on perinyt vuosien ajan vanhemmilta liian paljon maksuja aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Maksut ovat olleet käytössä vuodesta 2016 ja ne muutetaan ensi syksystä alkaen.

Osa perheistä on voinut maksaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta liikaa 60–100 euroa kuussa eli jopa 900 euroa vuodessa per lapsi.

Asiasta kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska sanoo Ylelle, että maksuista säädetään perusopetuslaissa (siirryt toiseen palveluun).

– Maksu saa olla 570 tunnilta enintään 120 euroa ja 760 tunnilta enintään 160 euroa. Nämä ovat ne maksurajat.

Vanhemmat voivat valittaa oikeuteen

Lempäälässä on peritty tähän asti per lapsi aamutoiminnasta 80 euroa kuukaudessa ja iltapäivätoiminnasta 140 euroa. Yhteensä maksu on ollut 220 euroa.

Keski-Rauskan mukaan aamu- ja iltapäivähoidossa olevat joutuivat Lempäälän maksuissa eriarvoiseen asemaan.

Aluehallintovirasto ei tiedä muita vastaavia tapauksia. Tampereen kaupungilla oli joitakin epäselvyyksiä esikoululaisten Eppu-kerhojen maksuissa, mutta sekään tapaus ei ollut vastaava.

Aluehallinto ei voi antaa Keski-Rauskan mukaan määräystä, joka vaatisi kunnan palauttamaan rahat. Johtajan mukaan olisi parasta, jos kunta itse palauttaisi oma-aloitteisesti väärin maksetut maksut.

Tarvittaessa vanhemmat voivat valittaa hallinto-oikeuteen.

Rahoja ei palauteta

Lempäälän kunnan sivistyslautakunta (siirryt toiseen palveluun) korjasi maksut viime helmikuussa. Kunta laskuttaa jatkossa aamu- ja iltapäivätoiminnasta kello 7–17 yhteensä 200 euroa.

Koko paketin summa on yhä 40 euroa kalliimpi kuin lakitekstissä sanotaan, mutta 20 euroa halvempi kuin aiemmin.

Jos lapsi on hoidossa kello 7–16, maksu on 160 euroa kuukaudessa. Pelkkä aamuhoito maksaa 80 euroa ja pelkkä iltapäivätoiminta 140 euroa.

Lempäälän sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo, että tämä johtuu siitä, että lapset voivat olla aamu- ja iltapäivähoidossa kello 7–17.

Lempäälä vetoaa siihen tulkintaan, että kunta voi järjestää toimintaa myös yli 760 tuntia ja määrittää itse tästä toiminnasta perittävät maksut. Lempäälässä tämä lisätunti maksaa siis 40 euroa kuukaudessa.

Monet vanhemmat käyvät töissä Tampereella ja työmatkoihin kuluu aikaa. Siitä syystä kunta haluaa tarjota laajat aukiolot.

Vanhemmat eivät ole valittaneet kuntaan maksuista. Ensi syksystä yli 40 prosenttia on Lehtisen mukaan valinnut tämän 200 euron koko paketin.

– Lempäälä on tarjonnut laajempaa palvelua kuin monessa muussa kunnassa. Olemme vastannut perheiden esille tuomiin tarpeisiin.

Lehtisen mukaan asiaa on selvitetty vuosien aikana opetusministeriöstä, Opetushallituksesta ja Kuntaliitosta. Kunta sanoo toimineensa hyvässä uskossa ohjeiden mukaan.

Lempäälän kunta ei aio sivistysjohtajan mukaan ainakaan tässä vaiheessa palauttaa perheiden liikaa maksamia maksuja. Kunta vetoaa siihen, että laki on tulkinnanvarainen lisätuntien osalta.

Nina Lehtinen muistuttaa myös, että perheiden maksamat maksut eivät kata aamu- ja iltapäivähoidon kuluja.

– Seitsemää tuntia ei voi saada neljän tunnin hinnalla.

Tarvittaessa asia koetellaan sivistysjohtajan mukaan oikeudessa.