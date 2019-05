Häirinnästä syytetty elokuvatuottaja Weinstein sopi korvauksista uhriensa ja velkojiensa kanssa: maksaa 44 miljoonaa

Yhdysvalloissa seksuaalisesta härinnästä syytetty entinen elokuvatuottaja Harvey Weinstein on päässyt alustavaan sopuun uhriensa ja velkojiensa kanssa korvausten maksamisesta.

Weinstein on ryvettynyt seksuaaliseen häirintään liittyvissä skandaaleissa. Kansainvälinen metoo-liike sai alkunsa Weinsteinin tapauksesta, kun kymmenet naiset syyttivät häntä julkisesti seksaalisesta häirinnästä tai ahdistelusta.

Neuvotteluissa mukana olleiden juristien mukaan Weinsteinin on määrä maksaa häntä häirinnästä syyttäneille naisille ja muille velkojille yhteensä 44 miljoonan dollarin eli noin 39 miljoonan euron korvaukset.

Sovituissa korvauksissa on kyse Hollywood-tuottaja Weinsteinia vastaan nostetuista siviilikanteista.

Allekirjoitusta vailla olevalla sopimuksella on tarkoitus kattaa kaikki siviilikanteet, jotka on nostettu tuottajaa vastaan. Kanteita on nostettu myös Kanadassa ja Britanniassa. Tuomioistuimen on sinetöitävä sopimus.

Sopimuksesta kertoi ensin yhdysvaltalainen Wall Street Journal.

Sopiminen ei kuitenkaan vapauta Weinsteiniä kaikista rikossyytteistä. Weinsteinia voi odottaa elinkautinen vankeusrangaistus, jos hänen todetaan syyllistyneen raiskaukseen ja seksuaaliseen tekoon pakottamiseen. Tämän erillisen tapauksen oikeudenkäynnin on määrä alkaa syyskuussa.

Weinstein on kiistänyt nämä syytökset ja kertonut kaiken tapahtuneen yhteisymmärryksessä.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisesta häirinnästä tai ahdistelusta vuoden 2017 lokakuun jälkeen. Joukossa ovat muun muassa näyttelijät Ashley Judd, Angelina Jolie ja Salma Hayek.

Lähteet: AP, AFP, STT