Kymmenittäin punkkeja päivässä omalta pihalta – THL tyrmää toiveet ilmaisesta punkkirokotteesta Pohjanmaan rannikolle: "Ei perusteita laajentaa rokotusohjelmaa"

Pia Sillanpää on poistanut lemmikeistään toistakymmentä punkkia aamupäivän aikana. Hänelle punkkialueella asuminen tarkoittaa jatkuvaa tarkastusta.

– Nämä punkit on otettu kahdesta kissasta ja yhdestä koirasta. Yleensä niitä on vielä enemmän.

Sillanpää asuu Kokkolan Öjassa luonnon keskellä. Kotipihaa ympäröi metsä ja erilaiset eläimet, merelle on matkaa noin 300 metriä. Punkkeja on lähimaastossa runsaasti.

– Niitä on läheisessä koivikkometsässä, missä on kosteata ja vanha pelto alla sekä kotipihan nurmikolla niin, että kun koira makaa tuossa narussa, niin kyllähän siitäkin niitä löytyy.

Punkkitarkastus pitää tehdä useita kertoja päivässä. Kalle Niskala / Yle

Ennätysmäärä borrelioositapauksia

Punkkien levittämään borrelioosiin sairastui Pohjanmaan rannikolla ennätysmäärä ihmisiä vuonna 2018. Tautia todettiin enemmän kuin koskaan eli 85 ihmistä sairastui. Antibiooteilla hoidettuja borrelioosin varhaisvaiheen ihottumia oli vielä huomattavasti enemmän.

Eniten borrelioosiin on sairastuttu Vaasassa ja Pietarsaaressa.

Syynä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan se, että punkkitaudeista ollaan tietoisempia, ja lääkärit pystyvät toteamaan taudin entistä herkemmin.

– Kasvu johtuu myös puutiaisten eli punkkien määrän lisääntymisestä ja niiden aktiivisuusajan pitenemisestä. Kasvua on esimerkiksi 10 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, kertoo johtava asiantuntija ja dosentti Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Hoitamattomana borrelioosi voi aiheuttaa niveltulehduksia ja hermokipua.

Pia Sillanpää kerää punkit ja hävittää ne. Kalle Niskala / Yle

Luodossa kaksi puutiaisaivokuumetapausta

Borrelioosia vakavampaan puutiaisaivokuumeeseen sairastutaan pohjalaismaakunnissa enää harvoin, toisin kuin maassamme keskimäärin. Tapauksia on muutamia vuosittain. Eniten niitä oli Luodossa, missä tautiin sairastui kaksi ihmistä vuonna 2018.

Infektiolääkäri Marko Rahkonen Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta sanoo, että TBE:n vähenemisen taustalla on useita syitä. Itse virus ei ole kadonnut minnekään, mutta se on alueriippuvainen.

– Voi olla esimerkiksi niin, että niemen etelärannan punkeista löytyy TBE-virusta, mutta pohjoisrannalta ei eli koko vesistö tai ranta ei ole puutiaiskuumeriskialuetta.

Puutiaisaivokuumetapausten vähenemistä selittää myös se, että alueella on vuosikymmenten aikana totuttu punkkeihin ja osa väestöstä on saattanut sairastaa taudin lievänä ja saada suojan. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa tehty diagnoosi on myös voitu tilastoida potilaan kotipaikan perusteella muualle Suomeen.

Lisäksi tiedotus on parantunut. Reilu kymmenen vuotta sitten tehostettiin toimia.

– Muistutettiin, että punkkialueella kannattaa käyttää pitkälahkeisia housuja, pitkähihaisia paitoja ja punkkikarkotetta sekä syynätä tarkasti, ettei punkki ole kiinnittynyt mihinkään. Ihmiset ovat myös olleet erittäin aktiivisia ja hoitaneet rokotussuojan kuntoon, Rahkonen kehuu.

Infektiolääkäri Marko Rahkosen mukaan ihmiset joutuvat huolehtimaan suojauksesta itse Pohjanmaan rannikolla. Kalle Niskala / Yle

Ilmainen rokote toiveissa

Vaikka puutiaisaivokuumetapausten määrä on vähentynyt, infektiolääkäri ulottaisi ilmaisen punkkirokotteen koskemaan myös Kokkolanseutua ja Pohjanmaan rannikkoa. Virusta kantavaa punkkia on, ja ihmiset ovat joutuneet itse huolehtimaan suojauksesta.

– Siksi tämä nykyinen tapa laskea esiintyvyyttä uusilla tautitapauksilla kohtelee aluettamme kaltoin. Mielestäni tämänkin alueen olisi hyvä olla kansallisessa rokotusohjelmassa, Rahkonen painottaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei toiveelle lämpene.

– Totta kai rokotuksia suositellaan luonnossa liikkuville mökkiläisille muun muassa Luodossa, mutta tällä hetkellä perusteita rokotusohjelman laajentamiselle Pohjanmaan rannikolle ei ole. Monilla muilla alueilla tapauksia on paljon enemmän suhteessa väkilukuun. Aivan kaikkia mahdollisia muuttujia ei riskiarviossa pystytä huomioimaan, perustelee THL.n johtava asiantuntija Jussi Sane.

Tällä hetkellä Suomessa noin kymmenen kunnan asukkaille tarjotaan TBE:ltä suojaavan rokote ilmaiseksi.

Punkkitarkastus useita kertoja päivässä

Pia Sillanpää tekee punkkitarkastuksen 4–5 kertaa päivässä. Lemmikeistä löytyneet punkit hän laittaa vesilasiin ja polttaa ne illalla kynttilällä.

– Onhan se ärsyttävää, että kissat ja koirat pitää tarkistaa joka kerta, kun ne tulevat sisään, mutta eivät punkit muuten rajoita elämääni. Käyn koiran kanssa lenkillä ja olen mökillä. Tämä on elämäntapa, johon on vain totuttava.

Aiheesta voi keskustella 28.5. klo 22 asti.