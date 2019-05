UPM myy entisen Voikkaan tehdasalueen – ostaja kerää vanhoja tehdasalueita Kymijoen varrelta

Metsäyhtiö UPM myy Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan Voikkaan tehdasalueen kiinteistöineen Redeve Oy:lle. Tehdaskiinteistöjen lisäksi omistajaa vaihtavat myös Kymin ammattikoulu, Griffin House eli entinen Kymin pääkonttori sekä Voikkaan klubi.

Voikkaan yritysalueena nykyisin tunnetulla entisen paperitehtaan tontilla on kymmeniä rakennuksia. Kauppakirja allekirjoitettiin tänään, jolloin kiinteistöjen hallinta siirtyi ostajalle.

UPM on tehnyt kiinteistökehitysprojekteihin erikoistuneen yhtiön kanssa kauppoja ennenkin. Redeve osti etelämpänä Kymijoen varressa sijaitsevan Myllykosken paperitehtaan alueen kiinteistöineen reilu vuosi sitten.

– Olemme kehittäneet aluetta ja hankkineet vuokralaisia herättääksemme kiinnostusta. Nyt olen hyvin tyytyväinen, että yhteistyö Redeve Oy:n kanssa sai jatkoa, kiinteistöjohtaja Samuli Eerolainen UPM:ltä sanoo.

Myös Redeve on tyytyväinen yhteistyön jatkumisesta.

– Tämä kiinteistökokonaisuus on edellistä kehittyneemmässä vaiheessa. Vuokralaiskanta on Voikkaalla hyvä ja kiinteistöt hyväkuntoisia, joten tämä on meille paitsi kehitys- myös sijoituskohde, sanoo toimitusjohtaja Jari Lahtinen Redeve Oy:stä.

Redevellä on jo sopimus Rakennuttajatoimisto HTJ:n kanssa Voikkaan tehdasalueen perusparannus- ja uudishankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä.

UPM sulki Voikkaan paperitehtaan vuonna 2006. Tehdasalueelle on siitä lähtien etsitty jatkokäyttöä.