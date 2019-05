Nykytaiteilija Jacob Hashimoton tiivis suhde Suomeen syntyi työstä Turun telakalla 10 vuotta sitten

Turku– Ensimmäistä kertaa tulin Suomeen ja Turkuun vuonna 2009 STX:n Turun telakalle, kertoo amerikkalaistaiteilija Jacob Hashimoto.

Ja todellakin kymmenen vuotta sitten Hashimoto tuli Suomeen Royal Caribbean -varustamon pyynnöstä. Ei kuitenkaan rautakouraksi, vaan tutustuakseen Turun telakalla rakenteilla olevaan loistoristeilijä Oasis of the Seasiin. Hashimoton tarkoituksena oli tehdä nykytaideteos sisaralus Allure of the Seasiin. Ja näin tapahtui.

Ennen sitä Makasiini Contemporaryn galleristin Frej Forsblomin ja nykytaiteilija Jacob Hashimoton tiet kohtasivat Italiassa Bolognan taidemessuilla. Siitä alkaen he ovat tehneet yhteistyötä.

Forsblom alkoi puuhata Hashimoton ensimmäistä näyttelyä Suomeen. Se pidettiin vuonna 2011 Helsingissä Galleria Forsblomissa. Näyttely viivästyi vuodella, koska Hashimoton ajan vei Allure of the Seasiin tekeillä ollut teos.

– Se oli suuri työ, noin 30 metriä korkea. Asuinkin silloin seitsemän viikkoa Turussa avustajieni kanssa, kun ripustimme teosta risteilijään.

Riisipaperista tehdyt leijat ovat Jacob Hashimoton tavaramerkki. Petra Ristola / Yle

Jacob Hashimotolle on kehittynyt tämän jälkeen läheinen suhde Suomeen. Nyt esillä on jo hänen viides yksityisnäyttelynsä Suomessa. Tämänkertainen näyttely on esillä turkulaisessa galleriassa Makasiini Contemporaryssä.

"Hän on uniikki nykytaiteilija"

Riisipaperisista pienoisleijoistaan tutuksi tullut Hashimoto tekee nykytaidetta, joka kiinnostaa myös heitä, jotka eivät suuremmin taiteesta välitä. Tämä koettiin todeksi pari vuotta sitten Turun Wäinö Aaltosen museossa, jossa Hashimoto veti museoon ennätysyleisön.

– Hän on uniikki nykytaiteilija ja tuonut galleriaankin paljon kävijöitä, sanoo Makasiini Contemporaryn galleristi Frej Forsblom.

Gallerian näyttelyssä onkin käynyt jo 2 000 vierailijaa. Se on gallerian mittakaavassa suuri luku.

– Olen havainnut, että monet sellaiset käyvät katsomassa näyttelyitäni, jotka muuten eivät välitä taiteesta. Se miellyttää minua, Hashimoto sanoo.

Vanha ja uusi kohtaavat Hashimoton töissä

Galleria Makasiin Contemporaryssä esillä olevat työt ovat uusia ja ensimmäistä kertaa näytillä. Hashimoton taiteen ystäville galleriassa on esillä uutta katsottavaa. Seinällä oleva kokonaisuus Hashimoto Index I-II -teos antaa silmäyksen taiteilijan tekemistä graafisista painokuvista vuosien varrelta.

Nykytaiteilija Jacob Hashimoto Hashimoto Index I-II -teoksen edessä. Petra Ristola / Yle

– On erikoista nähdä näitä painokuvia yhdessä samassa kokonaisuudessa, sanoo Jacob Hashimoto.

Newyorkilaistaitelija yhdistää uutta ja vanhaa. Kiinalainen ja japanilainen kulttuuri kohtaavat teoksissa tietokonepelimaailmasta tutut pikselit. Leijat ovat ympyrän, ellipsin, neliön tai kuusikulmion muotoisia moduuleja, jotka toisiinsa liitettyinä synnyttävät installaation.

– Työni ovat kuin abstrakteja tauluja, jotka muodostuvat monesta pienestä käsintehdystä osasta. Monesti kehotan ihmisiä googlettamaan kuviani, sillä ne kertovat aika paljon töistäni, sanoo Jacob Hashimoto.

Leija on kaiken alku

Hashimoton japanilaistaustasta nousee viehtymys leijoihin. Näyttelyssä esillä olevan Halo-teoksen paperi on 1990-luvulta. Ajalta jolloin hän alkoi tehdä leijoja.

Jacob Hashimoton Halo-teoksen paperi on 1990-luvulta. Petra Ristola / Yle

– Isoisäni opetti isäni rakentamaan leijoja, mutta isäni ei opettanut minua. Niinpä parikymppisenä aloin itse opetella leijojen rakentamista. Tämä oli todella meditatiivista, kun oppi uuden taidon, sanoo Jacob Hashimoto.

Kaikki muut leijan kehikot tehdään Hashimoton studiolla Yhdysvalloissa. Ainoastaan ympyrän muotoiset kehikot tehdään Kiinassa, Weifangissa, jossa eräs leijantekijä tekee ne.

– Siellä on pitkät perinteet tehdä ympyränmuotoisia leijoja. Alussa tein ympyröitä itsekin. Mutta se bambun taivutus vaatii aikaa ja työtä, eikä niistä koskaan tullut niin hyviä, sanoo Hashimoto.

Ympyränmuotoiset leijakehikot Jacob Hashimoto teettää kiinalaisella leijantekijällä. Petra Ristola / Yle

"En ole soololaulaja, vaan yhdessä olemme kuoro"

Turun näyttelyn lisäksi Hashimotolla on kaksikin eri näyttelyä Italiassa. Uusia näyttelyitä on muutenkin suunnitteilla. Kiirettä pitää myös siviliielämässä, sillä perheeseen syntyi esikoinen 11 kuukautta sitten.

Hashimoton taide vaatii paljon työtä, joten ilman avustajia hän ei pärjäisi. Hashimoton taiteessa on paljon muotojen leikkausta ja muuta pientä näpertelyä. Myös näyttelyjen pystytys on aikaavievää puuhaa.

Hänellä on vajaa kymmenen työntekijää, joita hän arvostaa paljon. Osan kanssa hän on tehnyt pitkään töitä.

– He tuovat oman taiteellisen näkökulmansa mukaan. Taiteeni on heidän kauttaan rikkaampaa ja monipuolisempaa. En ole soololaulaja, vaan yhdessä olemme kuoro.

Jacob Hashimoto, The Infinite Curve -näyttely, Makasiini Contemporary, Turku, 12.4.-20.6.2019

