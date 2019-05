Koulu vaatii oppilaita korvaamaan hajonneet tabletit, vaikka Opetushallitus ohjeistaa toisin – oppilaan äiti: ”Maksoin sen vähistä varoista”

Nummen yhtenäiskoulun oppilaiden vanhempia pännii. Syynä on koulun hiljattain lähettämä Wilma-viesti, jossa käsketään korjauttamaan oppilaille annetut tablettitietokoneet ennen lukuvuoden loppua, jos ne ovat hajonneet.

Yle on nähnyt vanhemmille lähetetyn viestin. Siinä todetaan yksioikoisesti, että korjauskustannuksista vastaa oppilas tai huoltaja, ja että se on Hämeenlinnan kaupungin linjaus. Lisäksi viestissä kehotetaan toimimaan nopeasti, sillä huoltoliikkeissä voi olla ruuhkaa.

Seitsemäsluokkalaisen tytön äiti Matleena Eriksson on yksi korjausvaatimusta ihmettelevistä. Erikssonin mukaan hänen tyttärensä laitteen näyttö hajosi koulussa vahingossa.

– Tyttö oli laittamassa laitetta koulussa lataukseen, kun se tippui käsistä ja hajosi luokan lattialle. Ihan totaalinen vahinko. Koulun kanta oli, että koulu ei korvaa. Mikään tapaus ei ole sellainen, että he maksaisivat.

Laitteen korjauskustannukset olivat liki 200 euroa, Eriksson kertoo.

– Maksoin sen vähistä varoista. Samoin teki hoitajakollega, jonka lapsen laitteen lasiin tuli särö.

Yhtenäiskoulun rehtori Kati Hirvonen sanoo, ettei hänellä ole tietoa yksittäistapauksesta. Hirvonen toivoo, että vanhemmat olisivat häneen herkemmin yhteydessä, jos epäselvyyksiä ilmenee.

Facebookin suljetussa Hämeenlinna-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun) käydään vilkasta keskustelua aiheesta. Useiden oppilaiden vanhemmat kertovat maksaneensa laitteiden korjauskuluja.

Nummen yhtenäiskoulussa opiskellaan peruskoulun 1.–9. luokilla.

Opetushallituksen ohje eroaa koulun ohjeesta

Vanhemmille lähetetystä viestistä saa sen kuvan, että laitteiden korjauttaminen on automaattisesti oppilaan ja vanhempien vastuulla. Viesti on ristiriidassa Opetushallituksen ohjeiden kanssa (siirryt toiseen palveluun):

”Huoltajia ei voida velvoittaa ottamaan vakuutusta koulun laitteen rikkoutumisen tai katoamisen varalle. Suositeltavaa on, että koulu kantaisi pääsääntöisesti riskin laitteen rikkoutumisesta ja katoamisesta, ellei voida osoittaa, että oppilas on toiminut erityisen huolimattomasti.”

”Mikäli kyseessä on vahinko, korvaussumman tulisi olla alempi tai korvausvelvollisuutta ei muodostu lainkaan.”

”Koulu ei voi yksin päättää vahingonkorvaamisesta. Tarvittaessa koulu voi nostaa vahingonkorvauskanteen tuomioistuimessa."

Alaikäisen vahingonkorvausvelvollisuus Myös alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslain mukaan alaikäiseltä korvausta vaadittaessa tulee käyttää kohtuullisuusharkintaa. Korvausvaatimuksessa pitää huomioida muun muassa lapsen ikä, kehitystaso, varallisuus ja teon tahallisuus. Huoltaja voi olla korvausvelvollinen, jos hän vapaa-ajalla laiminlyö laitteen käytön valvontaa. Lähde: Opetushallitus

Vaikka lapsi olisi korvausvastuussa, käytännössä korjauskulut sulavat useimmiten vanhempien varoista.

Kaupungin digipäällikkö: viestissä on väärinkäsityksen mahdollisuus

Noin 400 oppilaalla on padi käytössään Nummen yhtenäiskoulussa. Niitä käyttävät yläkouluikäiset.

Rehtori Kati Hirvonen vakuuttaa, että korjausvastuu ei automaattisesti ole lapsen tai vanhemman.

– Laitteita on korvattu sekä oppilaan ja kodin että koulun toimesta tänä lukuvuonna. Näitä katsotaan aina tapauskohtaisesti. Osa vie laitteen suoraan korjattavaksi olematta kouluun yhteydessä.

Rehtori arvioi, että tämän lukuvuoden aikana on korjautettu kymmenkunta padia.

Vanhemmat ovat allekirjoittaneet koulun kanssa sopimuksen laitteiden kotiin viemisestä. Sopimuslomaketta voi tarkastella Opetushallituksen sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Hämeenlinnan kaupungin digikehittämispäällikkö Jari Harvio toteaa, että vanhempien saamassa viestissä on väärinkäsityksen mahdollisuus.

Nummen yhtenäiskoulu sijaitsee viime syksynä avatussa monitoimikeskuksessa. Ville Välimäki / Yle

Hänen mukaansa kaupungin linja on sama kuin sopimuslomakkeessa:

"Mikäli laite tai ohjelmisto häviää tai vahingoittuu kotikäytössä, vahingonaiheuttaja voi joutua vastuuseen vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti."

– Jos ei voida todeta, että laite on hajonnut asianmukaisessa käytössä, lapsi tai huoltaja ovat korvausvelvollisia, Harvio täsmentää.

Digikehittämispäällikkö ja rehtori korostavat, että hajonneesta laitteesta on raportoitava koululle välittömästi. Jos näin ei toimita, korjausvastuu lankeaa melko varmasti oppilaalle tai huoltajalle.

Harvio lisää, että muista Hämeenlinnan peruskouluista ei ole kantautunut vastaavia viestejä korvausvelvollisuuden epäselvyyksistä.

Yle selvitti viime vuoden toukokuussa, että kaikkiaan noin 20 kunnassa on jokaisella koululaisella käytössään oma kone. Keskimäärin kuntien perusopetuksessa on koneita 0,4 per oppilas.

Lakimies: teknisiä laitteita koskevat samat periaatteet kuin kirjoja

Opetushallituksen lakimies Laura Francke tutustui Nummen yhtenäiskoulun lähettämään Wilma-viestiin Ylen pyynnöstä. Hän pitää sitä liian yksioikoisena.

– Viestimme ohjetta tehdessä oli vahvasti se, että pääsääntönä vahingot korvaisi koulu ja lapsen korvausvelvollisuutta harkittaisiin. Ei ole ohjeistuksen mukaista, että korjauttaminen menee automaattisesti lapsen korvattavaksi. Koulu sopii vahingon korvaamisesta huoltajien kanssa.

– Ei iPad eroa mistään muustakaan koulun omaisuudesta. Koulussa voi mennä mitä tahansa vahingossa rikki, mihin koulu on varautunut. Tekniset laitteet ovat toki arvokkaampia kuin vihkot, kynät ja muut, mutta samat periaatteet pätevät, Frankce toteaa.

Älylaitteet ovat arkipäivää usean peruskoulun oppilaan arjessa. Mikko Savolainen / Yle

Francken mukaan Opetushallitukseen on kiirinyt tietoa vain muutamasta vastaavanlaisesta tapauksesta, jossa laitteiden korvausvastuu herätti hämmennystä.

Oppilaan äiti: "Ilman padia ei voi tehdä tehtäviä"

Seitsemäsluokkalaisen lapsen vanhempi Matleena Eriksson sanoo, että koulussa hajonnut tabletti oli käytännössä pakko korjauttaa.

– Opettaja väläytti, että tyttö ei pääse luokalta, koska ilman padia ei voi tehdä tehtäviä. Pyysin koululta korvaavia tehtäviä, mutta niitä tai kirjoja ei ole. Se on mielestäni ihan hullua, että vanhemmat korjauttavat laitteita, jotka on pakko ottaa jos haluaa opiskella.

Nummen yhtenäiskoululla on sopimus kauppakeskus Goodmanissa sijaitsevan puhelinhuoltoliikkeen kanssa. Siellä Nummen koulun oppilaat tai vanhemmat voivat korjauttaa laitteita tarjoushinnoin.

Koulun opettajat tarkkailevat oppilaiden aktiivisuutta lukujärjestyksen ulkopuolella. Esimerkiksi kuinka paljon matematiikan tehtäviä oppilas tekee kotona laitteella. Aktiivisuus vaikuttaa kouluarvosanaan.

Rehtori Kati Hirvosen mukaan tablettia ei ole pakko ottaa kotiin.

– Kotona kyllä tarvitsee jonkinlaista laitetta, mutta ei sen tarvitse olla padi läheskään kaikissa tilanteissa. Kotona tehtäviä voi tehdä ihan tavallisella tietokoneella, tai jäädä kouluun päivän jälkeen tekemään.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Aiheesta voi keskustella kello 22 asti.