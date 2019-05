Britannian pääministeri Theresa May eroaa – tiedotustilaisuus päättyi kyyneliin

Britannian pääministeri Theresa May eroaa tehtävästään. May ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa Downing Streetillä.

May totesi tehneensä kaikkensa toteuttaakseen EU-kansanäänestyksen tuloksen. Hän ei ole saanut taivuteltua maan parlamenttia toteuttamaan ehdottamaansa erosopimusta. Asiasta on äänestetty parlamentissa kolmesti.

May toimii konservatiivipuolueen puheenjohtajana 7.6. saakka. Tämän jälkeen alkaa puolueen puheenjohtajavalinta. Uusi puheenjohtaja nousee pääministeriksi.

May jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes uusi henkilö on valittu.

Uuden pääministerin on kyettävä saamaan aikaan yhteisymmärrys parlamentissa, May sanoi. Se ei synny, elleivät kaikki osapuolet ole valmiit joustamaan vaatimuksistaan. Hän uskoo, että brexit on joka tapauksessa mahdollista toteuttaa.

– Jätän tehtävän, joka on ollut minulle suuri kunnianosoitus. Olen [Britannian] toinen naispuolinen pääministeri, mutta varmasti en viimeinen.

May kertoo ilmoittaneensa erostaan Britannian kuningattarelle.

Mayn puheen lopussa tunteet ottivat vallan.

– En jätä tehtävääni kaunaisena, vaan tuntien valtavaa kiitollisuutta siitä, että olen saanut palvella maata, jota rakastan, May totesi viimeisinä sanoinaan, jolloin hän murtui kyyneliin ja poistui paikalta vastaamatta kysymyksiin.