Aimo Lindgren teki vessastaan HIFK-pyhätön, Karjalaisen pariskunta käy vuodessa noin 150 ottelussa: "Olen joskus sanonut, että hienoin tapa kuolla olisi IFK:n matsissa"

Tutkijan mukaan urheilu on bisnestä, mutta hyvin usein huonoa sellaista ja siksi seuroilla ei ole varaa menettää fanejaan. Urheiluseuran kannattaminen voikin määritellä fanin koko elämää.

Pyhässä paikassa on hyvä istua!!!

Näin on Kortelaisen Mika, uransa jo lopettanut Helsingin IFK:n pelaaja ja entinen kapteeni, kirjoittanut kirkkaan punaiselle seinälle. Alla on hänen nimikirjoituksensa ja pelinumero, #22.

Kortelaisen kirjoitus ei ole ainoa: itse asiassa tekstejä ja nimikirjoituksia ovat pienen huoneen seinät täynnä.

Joukossa on jalkapalloilijoita, jääkiekkoilijoita, valmentajia ja muita hahmoja eri aikojen joukkueista.

Yhteistä jokaikiselle kirjoitukselle on kuitenkin seura, eli HIFK. Päätyseinälle on maalattu tuttu kilpilogo.

Tämä pieni on huone on vessa. Sen omistaja on Aimo Lindgren, todellinen HIFK-fani.

– Söderholmin Toni ja Peltosen Ville olivat ensimmäisiä, jotka tänne saivat kutsun, Lindgren luettelee.

Hän kutsuu vessaansa IFK Loungeksi ja sen seiniä "Wall of Fameksi". Ideana on, että Lindgren pyytää valitsemiltaan HIFK-pelaajilta nimen seinään.

Tai ei Lindgren pyydä. Hänellä on aina joka joukkueessa pelaaja, joka toimii Lindgrenin sanoin "asiamiehenä" ja välittää viestin. Eikä kuka tahansa kutsua edes saa.

Kaikki sai alkunsa kuutisen vuotta sitten, kun vessaan piti tehdä remonttia.

– Rakas vaimoni kysyi, että minkälaiset laatat haluat kakkavessaasi. Hetken pohdittuani sanoin, että en haluakaan laattoja, haluan punaiset seinät – ja oivallus, IFK:n punaiset.

Näin tapahtui.

Entisen HIFK-pelaajan Mika Kortelaisen kirjoitus IFK Loungen seinällä. Kristofer Andersson / Yle

Elämäntapana HIFK

HIFK Fotboll nousi toukokuussa otsikoihin, kun kerrottiin, että Veikkausliigassa pelaavan seuran uusi pääomistaja on kiinalainen sijoittaja Lucas Jin Chang. HIFK-johto on perustellut seuran myyntiä tappiollisella taloustilanteella.

Kannattajissa uusi omistaja ja hänen historiansa on kuitenkin herättänyt vahvoja epäilyksiä.

Lucas Jin Changin taustasta voit lukea lisää tästä Yle Urheilun jutusta.

Esimerkiksi FC Honkaa vastaan pelatussa ottelussa HIFK:n kannattajat järjestivät mielenilmauksen.

Facebook-sivuilla julkaistussa kannanotossa (siirryt toiseen palveluun)Stadin Kingit -kannattajaryhmä kirjoittaa, että HIFK ei ole heille vain liiketoimintaa, vaan myös "elämäntapa, rakkautta, välittämistä ja ystävyyttä".

Mistä tässä on oikein kyse? Millaista se on, kun urheiluseurasta tulee elämäntapa?

Tästä aiheesta ovat Lindgrenin keittiönpöydän äärelle tulleet puhumaan Eila ja Matti "Masa" Karjalainen sekä Christer Forss. Kaikki pitkäaikaisia HIFK-faneja – lajiin katsomatta.

Christer Forss (vas.), Masa Karjalainen, Eila Karjalainen ja Aimo Lindgren ovat lajien suhteen kaikkiruokaisia HIFK-faneja. Ainoastaan golf ei nelikkoa sytytä. Kristofer Andersson / Yle

He eivät ole Stadin Kingien ydinporukkaa, mutta punainen sydän sykkii jokaisen rinnassa vahvasti.

Esimerkiksi Karjalaisen pariskunnalle kertyy vuoden aikana keskimäärin 150 HIFK:n ottelua, kun kaikki lajit lasketaan yhteen.

Kyyneleitäkin on seuran vuoksi vuodatettu.

– En ole hirveästi elämässäni itkenyt, mutta kun ensimmäinen [Veikkausliiga]nousu tuli, ja sitä oli 43 vuotta odottanut, niin silloin oli tippa linssissä, Masa Karjalainen kuvailee.

Karjalaisen käsivarsia koristaa HIFK-logo, kuten myös hänen vaimonsa Eilan ja Forssin. Lindgren vakuuttelee, että pian HIFK komeilee myös hänen käsivarressaan.

Tutkija: HIFK uhmasi fanejaan ja otti siten ison riskin

Nyt koolla oleva nelikko edustaa HIFK-kannattajista vanhempaa sukupolvea. Sen vuoksi he omien sanojensa mukaan suhtautuvat seuran omistajuuskuvioon nuorempia maltillisemmin.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö seuran tulevaisuus pelottaisi.

Esimerkiksi Lindgreniä mietityttää, kiinnostaako uutta omistajaa junioritoiminnan kehittäminen tai ylipäätään seuran perustan vahvistaminen.

– Meillä oli toiveissa, että omistajaksi tulisi sellainen, jolla olisi IFK-sydän, kuvailee Eila Karjalainen.

Lindgrenin, Forssin ja Karjalaisten mielestä seuran pitäisi kuunnella fanejaan. Toisaalta Eila Karjalainen muistuttaa, että kannattajienkin joukosta löytyy monia mielipiteitä eikä siksi heille voi joka asiassa antaa sananvaltaa. Kristofer Andersson / Yle

HIFK onkin ottanut nyt ison riskin, toteaa Liikuntatieteellisen seuran erikoistutkija Jouko Kokkonen.

Kokkosen mukaan urheilu on bisnestä, mutta hyvin usein todella huonoa sellaista. Siksi seura tarvitsee kannattajiaan, eikä heitä kannattaisi ylenkatsoa.

– Toisaalta kannattajat ehkä yliarvioivat oman vaikutusvaltansa seuraan. He kokevat, että heillä on valtaa seuraan, koska ovat olleet niin pitkään uskollisia seuralle, Kokkonen toteaa.

Tapausta voi Kokkosen mukaan verrata siihen, kun vuonna 2013 venäläis-suomalaisista liikemiehistä tuli jääkiekkoseura Jokerien osaomistajia Harry "Hjallis" Harkimon rinnalle.

Helsingin IFK HIFK (Idrottsföreningen Kamraterna i Helsingfors) on perustettu vuonna 1897.

Jalkapallojaosto on ollut osa seuraa vuodesta 1907.

Seuran lajeja ovat tällä hetkellä ainakin jääkiekko, yleisurheilu, salibandy, jääpallo, käsipallo, golf, keilailu ja e-urheilu.

Seuran näkyvin kannattajaryhmä on vuonna 2001 perustettu Stadin Kingit.

HIFK:n suoraviivainen brändi on perinteisesti herättänyt tunteita niin kannattajissa kuin vastustajissa.

Tutkija Jouko Kokkosen mukaan erityisesti HIFK:n jalkapallojoukkueen ympärille on rakentunut myös altavastaaja-asetelma, josta fanit saavat voimaa.

Vaikka Jokerien tapauksessa taustalla on kyse isommista rahoista ja muun muassa kytköksistä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, HIFK:n ja Jokerien kannattajien reaktioissa on samoja elementtejä, Kokkonen sanoo.

– Kannattajat kokevat, että seura erkaantuu perinteisestä arvopohjastaan ja lähtee tekemään bisnestä sellaisella tavalla, jota kannattajat eivät hyväksy.

Kansallismielisyyttä Kokkonen ei kuitenkaan näe HIFK-fanien reaktion taustalla.

Hän uskoo ulkomaalaisen rahan lähtökohtaisesti kelpaavan suomalaisille faneille, kunhan sen takana ei ole mitään epäilyttävää ja etenkin, jos se tuo menestystä.

– Aika harva hylkää menestyvää joukkuetta, Kokkonen toteaa.

Jokerin tilanne muuttui juuri viime viikolla. Seura palasi takaisin suomalaisomistukseen, kun Jokereissa itsekin aikoinaan pelanneesta Jari Kurrista tuli seuran uusi omistaja sataprosenttisella osuudella.

Jokerien fanit eivät olleet tyytyväisiä seuran entiseen osaomistajaan Roman Rotenbergiin. Vuonna 2016 fanit järjestivät protestiksi mielenilmauksen. (Kuva Jokerien ottelusta vuodelta 2014) Tomi Hänninen

Suhde fanitettavaan seuraan määrittelee jo koko elämää

Perinteisesti urheiluseuran identiteetti on rakentunut erityisesti paikallisuuden, mutta myös muun muassa kieliryhmän tai yhteiskuntaluokan perusteella. Näihin asioihin kannattajat ovat seurassaan kiinnittyneet.

Nyt jakolinjat ovat hämärtyneet, Kokkonen sanoo.

Hänen mukaansa HIFK:n kannattajien reaktio kertookin ennen kaikkea muuttuneesta fanikulttuurista.

Vaikka paikallisuutta pidetäänkin yhä tärkeänä, nykyfanit haluavat seuraltaan enemmän – onhan se heille intohimo ja elämäntapa.

– Kansainvälisestä fanikulttuurista on omaksuttu hyvin fanaattinen sitoutuminen omaan seuraan, mikä määrittelee elämää jo oikeastaan kaikilla tasoilla, Kokkonen sanoo.

Fanit kaipaavat elämyksiä, ja siksi otteluistakin halutaan muodostaa laajempia kokonaisuuksia. Tätä kuvaavat esimerkiksi kannattajien marssit katsomoon, ottelun aikana laulut ja lakanat sekä sen jälkeen kiihkeät jälkipelit.

Aimo Lindgren on nähnyt Lasse Virénin juoksun Münchenissä 1972 ja Muhammad Alin mestaruusottelun. Näiden sykähdyttävien urheiluhetkien rinnalle hän nostaa myös Helsingin IFK:n nousun takaisin Veikkausliigaan. "Se oli henkinen festivaali", Lindgren muistelee. Kristofer Andersson / Yle

"Ei aiemmin elämöity tai riemuittu hyvästäkään suorituksesta"

Muutoksen ovat huomanneet myös HIFK-nelikkomme Lindgren, Forss ja Eila sekä Masa Karjalainen.

Masa Karjalainen on hyvillään siitä, että vanhempikin kannattajasukupolvi on saanut maistaa tunnelmaa, jonka fanikulttuurin muutos on otteluihin tuonut.

– Olen niin monta vuotta istunut katsomossa hiljaa ja vain taputtanut, kun ei aiemmin elämöity tai riemuittu hyvästäkään suorituksesta, Karjalainen sanoo ja jatkaa:

– Stadin Kingien toiminta on tuonut sen, että nyt mekin, joilla on jo ikää, hypimme ja huudamme siellä ihan samalla tavalla

Mistään tuoreesta ilmiöstä ei ole kyse, vaan Kokkosen mukaan fanikulttuuri on ollut samalla tasolla vuosituhannen vaihteesta lähtien.

HIFK:n lisäksi hän ottaa esimerkiksi FC Lahden, jolle on samaan tapaan muotoutunut voimakas kannattajien ydinryhmä. Jääkiekon puolella kiihkeästi seuraansa suhtautuvia kannattajaporukoita on enemmän.

Kokkonen ei usko, että suuria muutoksia on enää luvassa.

Esimerkiksi jääkiekon SM-liigajoukkueiden ympärille muodostunut kannattajuus näyttäisi hänen mukaansa saavuttaneen rajansa.

Matti Karjalainen käy vaimonsa Eilan kanssa katsomassa keskimäärin 150 HIFK:n eri joukkueiden ottelua vuodessa. Kristofer Andersson / Yle

Vain kuolema voi erottaa

– Jos olisi ollut taloudellisesti mahdollista, olisin ostanut IFK:n itse, Masa Karjalainen toteaa ja muut yhtyvät miehen sanoihin.

Karjalaiset ja Forss ihailevat Lindgrenin vessaa, eli IFK Loungea.

– Tuttuja nimiä seinät täynnä. Aivan loistava idea. Minä haluan myös tällaisen kotiin, Forss kehuu.

– Vaikka ei ole kotona, niin olo on kyllä todella kotoisa, sanoo puolestaan Eila Karjalainen.

Tätä nelikkoa katsellessa ja kuunnellessa ei ole jää epäselväksi, millaista se on, kun urheiluseuran kannattamisesta tulee elämäntapa.

HIFK-nelikko asettui poseeraamaan IFK Loungeen. Lindgrenin pedonpunainen vessa sai vierailta runsaasti kehuja. Kristofer Andersson / Yle

Mutta onko mitään, joka voisi sammuttaa punaisen HIFK-sydämen?

Ei, vastaavat kaikki yhteen ääneen.

– Kuolema, toteaa Forss, ja saa vastaukselleen kannatusta.

– Viimeinen toiveeni on, että kun minua laitetaan kuoppaan, joku laulaisi samalla IFK:n lauluja, sanoo Masa Karjalainen.

– Olen joskus sanonut, että hienoin tapa kuolla olisi IFK:n matsissa, jatkaa Eila Karjalainen.

– Sydäri IFK-ottelussa, mielellään voitetussa. Se on tuolla niin syvällä sisällä, että ei sitä mikään voi sammuttaa, päättää Lindgren.