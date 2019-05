Kittilän syytetyiltä kuntapäättäjiltä vaaditaan ylimääräisiäkin vahingonkorvauksia

Kittilän kunta vaatii virkarikoksista syytetyiltä luottamushenkilöiltä vahingonkorvauksia enemmän, kuin sille on syntynyt kuluja kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisesta. Kittilä vaatii syytteessä olevilta kuntapäättäjiltään yhteensä 159 618 euroa.

Kunta lähetytti vahingonkorvausvaatimuksen lakitoimiston kautta. Siinä oli eritelty kuluja hyvin yleisluontoisesti. Apulaisprofessori Olli Norros ihmetteli Ylen haastattelussa, miten syytetyt voivat saada riittävän yksilöidyn tiedon siitä, mitä juuri häneltä vaaditaan.

Kittilän kunnan mukaan haastemiesten toukokuussa toimittamat vaatimukset ovat vain varotoimi, jolla on tarkoitus katkaista vahingonkorvausvelan vanheneminen, eikä niitä ole tarkoitustakaan maksattaa syytetyillä edes siinä tapauksessa, että he saavat tuomion virkarikoksesta.

Kunnanjohtaja Antti Jämsen sanoo, että vahingonkorvausvaatimukset on tarkoitus käsitellä erillisessä oikeudenkäynnissä, kun rikosoikeudenkäynnin lopputulos ja vahingoista vastuulliset henkilöt ovat selvillä. Siinä tapauksessa toukokuussa lähetetyillä vahingonkorvausvaatimuksilla ei ole enää merkitystä vaan vaatimukset päätetään tilanteen mukaan.

Laittomasti erotetulle kunnanjohtajalle Anna Mäkelälle maksetut korvaukset eivät sisälly tähän vahingonkorvausvaatimukseen. Ne ovat samaa suuruusluokkaa.

Laskuja myös toisista oikeudenkäynneistä

Ylen saamien tietojen mukaan lähes 160 000 euron vahingonkorvausvaatimuksiin on sisällytetty muun muassa lähes 68 000 euroa lakiasiantuntijoiden ja asianajajien aiheuttamia kustannuksia. Summassa on mukana joitakin sellaisia kuluja, jotka eivät liity suoraan 27 kittiläläistä kuntapäättäjää koskevaan virkarikosoikeudenkäyntiin.

Kuluja on sisällytetty muun muassa työstä, jonka aiheena on ns. Eilavaaran paperit. Siitä on kunnalle lähetetty kaksi kiistanalaista laskua; ensimmäisestä on käynnissä erillinen oikeudenkäynti ja toinen on syyteharkinnassa.

Eilavaaran ensimmäisen laskun vuoksi on jo syytteessä silloisen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk.) ja varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas.) sekä kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk.). Heitä vastaan on nostettu syyte törkeän petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lisäksi 27 kuntapäättäjää koskevassa oikeusjutussa syytetyiltä peritään muun muassa pieniä summia oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat syntyneet kunnan asiakirjojen laittomasta salailusta.

