Petri Eskelisen elävien veistosten suonissa virtaavaat hydrauliikkaöljy ja pakkasneste – niitä voi koskea ja kokeilla, mikä on taidemaailmassa harvinaista

Helsingin Sculptor-galleriassa vieraileva yleisö on ihmeissään: saako näihin oikeasti istua? Saako tähän mennä makaamaan? Voiko tässä keinua?

Kyllä voi. Kuvanveistäjä Petri Eskelisen tavaramerkiksi ovat vuosien saatossa muodostuneet interaktiiviset veistokset, jotka katsoja sitten saa herättää henkiin. Näin on esimerkiksi Laumaeläin-teoksen kohdalla, jonka liikuttamiseen voi osallistua jopa yksitoista ihmistä samanaikaisesti.

– Olen pyrkinyt yhä enemmän siihen, että katsoja olisi oleellinen osa teosta ja että hän voisi olla siinä mukana ihan konkreettisesti. Laumaeläimen kohdalla on jännittävää se, millainen sosiaalisesta tilanteesta muodostuu: kokevatko ihmiset olevansa jonkun yhteisen äärellä ja tutustuvatko he mahdollisesti toisiinsa, Eskelinen pohtii.

Laumaeläin-teos toimii hydrauliikkaöljyllä Jussi Mankkinen / Yle

Eskelinen myöstää, että yli kahden metrin korkeuteen kurottavan, rönsyilevän ja monipolvisen teoksen lähtökohta on idealistinen.

– Viime aikoina keskustelukulttuuri on kärjistynyt ja sanat ymmärretään tai halutaan ymmärtää väärin. Mietiskelin, että millainen voisi olla keskusteluympäristö, jossa ei tarvita sanoja ja jonka pohjana on liike, jota jokainen pystyy tekemään.

Liikkeellä Eskelinen tarkoittaa keinumista: Laumaeläintä ympäröi yksitoista tuolia, joissa voi keinua. Keinuminen saa teoksen jalat ja nivelet liikkeelle ja se muuttaa muotoaan. Tuolien ja ihmisten keskelle muodostuu kuvitteellinen laumaeläin.

– Pohdiskelin tälle teokselle mahdollisimman yksinkertaista käyttöliittymää ja keinuminen osoittautui sellaiseksi. Meillä jokaiselle on jonkinlainen suhde keinumiseen, se rauhoittaa ja siitä tulee lapsuus mieleen. Mitä enemmän tässä on ihmisiä, sitä elävämpi Laumaeläin on. Ja kuitenkin yksikin ihminen on teoksen kokonaisuuden kannalta merkityksellinen.

Jopa 11 näyttelyvierasta voi osallistua kerrallaan Petri Eskelisen Laumaeläin-teoksen liikuttamiseen.

Lääkeruiskut tuottavat inhimillistä liikettä

Laumaeläimen ja Sculptorissa olevan toisen teoksen, Biomassan, mekanismit liikkuvat varsin erikoisten teknisten ratkaisujen avulla.

– Tulin siihen lopputulokseen, etten halua hyödyntää sähköä, koska silloin teoksesta tulisi liian robottimainen ja ehkä pelottavakin. Sen sijaan olen käyttänyt lääkeruiskuja, joiden sisällä kulkee hydrauliikkaöljyä ja pakkasnestettä. Keinuminen saa lääkeruiskun nousemaan ja painumaan ja vastaavasti joku teoksen osa joko kohoaa tai laskee. Kyse on analogisesta liikkeestä, joka on hyvin toisenlaista kuin digitaalisesti moottoreilla ja antureilla tehty, Petri Eskelinen tarkentaa.

Biomassa-teosta. Jussi Mankkinen / Yle

Muun muassa kaivinkoneissa käytettävät hydrauliikkaöljyt ja pakkasneste olivat Eskeliselle käytännön kokemuksista johtuvia ratkaisuja.

– Vesi menee läjään ja alkaa haihtua jo muutaman viikon sisällä, jolloin ruiskuista katoaa työntövoima. Myös ilma painuu kasaan.

Lääkeruiskujen käyttö liikkeen toteuttajana taas ei ole ollut aivan yksinkertaista.

– Jossakin vaiheessa huomasin, ettei tämä ole se kaikkein fiksuin ratkaisu, mutta tässä on mukana paitsi kuvanveistäjän jääräpäisyyttä, myös haurautta ja hetkellisyyttä, mikä on tuntunut tärkeältä. Kyse ei ole robotista, jonka saa toimimaan nappia painamalla, vaan kyse on pikemminkin ihmisen, kasvin ja eläimen vertauskuvallisesta risteytymästä, jonka ihmisen oma läsnäolo herättää hetkeksi henkiin.

Samoista syistä Eskelinen käyttää veistostensa materiaalina usein puuta tai vaneria.

– Koen puun käyttämisen mekaanisissa teoksissa inhimillistävänä tekijänä. Jos vaikkapa Laumaeläimen kaikki osat olisivat metallia, sitä olisi vaikeampi lähestyä. Olen pyrkinyt pois konemaisuudesta, ja puu tuntuu turvallisemmalta materiaalilta kuin metalli.

Petri Eskelinen ja Biomassa-teos Jussi Mankkinen / Yle

Elävältä näyttävien olentojen filosofiaa

Petri Eskelisen interaktiivisten ja keksintöjä muistuttavien veistosten lähtökohtina ovat usein tekniset kokeilut ja liike, ja niissä on selkeitä yhtymäkohtia hollantilaistaiteilija Theo Janseniin, joka aloitti kineettisten, liikkuvien veistosten (siirryt toiseen palveluun) tekemisen 1990-luvulla.

– Theo Jansen on vaikuttanut minuun paljon. Näin hänen teoksiaan ensimmäisen kerran Rotterdamissa vuonna 2002, ja ne jäivät kyllä silloisen taideopiskelijan mieleen. Hänen teostensa tausta-ajatuksena on ollut pyrkimys luoda elävältä näyttäviä olentoja.

Vastaavaa filosofiaa löytyy Petri Eskelisenkin teoksista.

– Minusta on mielenkiintoista, kuinka ja miten tulkitsemme jonkun asian eläväksi. Minun mielestäni oleellinen asia siinä on sattumanvaraisuus. Sähköllä käyvästä moottorista sellaista löydy.