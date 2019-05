Jo alle 14-vuotiaita nuuskakoukussa – lasten ja nuorten nuuskan käyttö riistäytynyt käsistä

Nuuskasta on tullut nikotiinin vastaisen kampanjoinnin "kärkituote". Uusin tehoisku aloitettiin tänä keväänä Kouvolassa suurten urheiluseurojen, kaupungin, Ehkäisevän päihdetyön sekä Kymenlaakson Liikunta ry:n kanssa.

Nuuskasta on tullut nikotiinin vastaisen kampanjoinnin "kärkituote". Uusin tehoisku aloitettiin tänä keväänä Kouvolassa suurten urheiluseurojen, kaupungin, Ehkäisevän päihdetyön sekä Kymenlaakson Liikunta ry:n kanssa. Suvi Turunen / Yle

Nuuska on niin yleistä, että nuoret tietävät mistä sitä saa, vaikka eivät itse nuuskaisikaan.

Tästä on kyse Nuorten nuuskan käyttöä vastaan kampanjoidaan Suomessa nyt laajasti.

Nuorimmat nuuskan kokeilijat ovat alle 14 vuotiaita.

Uusin kampanja käynnistyi tänä keväänä Kouvolassa, jossa suurimmat urheiluseurat ottivat tavoitteekseen nuuskattomat liikunta- ja harjoituspaikat.

Suomessa etsitään keinoja nuuskaamisen kuriin saamiseksi. Meneillään on useita kampanjoita, joilla tavoitellaan alle 18-vuotiaita nuoria.

Esimerkiksi Kouvolassa neljä urheiluseuraa on yhdistänyt voimansa ja selvittävät kyselyllä nuuskan käyttöä junioriurheilijoiden keskuudessa.

Suomessa on tehty jo aiemmin nuorille kyselyjä, joiden mukaan nuuskaamisen vaarat ovat huonosti tiedossa. Lisäksi nuoret liittävät nuuskaan myönteisiä mielikuvia. Sen käyttöä saatetaan pitää sporttisena ja sitä pidetään urheilijalle sopivana päihteenä.

Nuuskaaminen on monelle urheilijanuorelle ilmiönä tuttu, vaikka itse ei muotipaheeseen olisikaan sortunut.

– Mua ei ole saatu kokeilemaan nuuskaa, vaikka olen kyllä läheltä nähnyt sen myyntiä ja käyttöä, sanoo jääkiekon liigaseura KooKoon c-junioreissa pelaava 14 vuotias Jesse Nurmi.

Nurmen kanssa samassa joukkueessa pelaava Kasperi Sundström, 14, ei hänkään käytä nuuskaa. Silti kaupungin nuuskakuviot ovat tuttuja.

– Jos käyttäisin, niin tietäisin mistä sitä saa.

KooKoon lisäksi urheiluseuroista kampanjassa ovat mukana koripalloseura Kouvot, pesäpallon KPL sekä jalkapallo- ja salibandyseura Sudet.

KooKoon c-junnuissa kiekkoileva Jesse Nurmi sanoo välttyneensä nuuskakokeiluilta, vaikka onkin nähnyt läheltä nuuskan käyttöä ja myyntiä. Yle / Pyry Sarkiola

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n mukaan kyseessä on uusi avaus koko maassa. Se esitteli yhteistyötä valtakunnallisilla päihdepäivillä.

– Päihdetyön asiantuntijat totesivat, että juuri urheiluseuroja olisi hyvä saada laajemminkin mukaan kampanjointiin nuuskaa vastaan, sanoo EHYT ry:n Etelä-Suomen aluekoordinaattori Heli Vaija.

Yhtenä tavoitteena Kouvolassa on saada liikunta- ja harjoituspaikat nuuskattomiksi.

Nuuska – cool ja sporttista ?

Kouvolassa tehtävän kyselyn lisäksi pääkaupunkiseudulla ja Oulussa on jo ehditty selvittää junioriurheilijoiden nuuskan käyttöä.

Alaikäisille jalkapalloilijoille, jääkiekkoilijoille ja salibandyn harrastajille viime syksynä tehdyn kyselyn mukaan nuuskaamisen vaarat ovat huonosti tiedossa. Lisäksi nuuskaan liitettiin myönteisiä mielikuvia – sen käyttöä saatettiin pitää sporttisena ja urheilijalle sopivana päihteenä.

Tällainen nuuskan maine on kiirinyt myös Kasperi Sundströmin korviin.

– En tykkää yhtään! Se on ehkä vähän jopa pilannut tämän lajin mainetta, kun on olemassa sellainen käsitys, että jääkiekkoilijat käyttävät nuuskaa. Se pitäisi saada täältä pois, puhisee KooKoon c-junioreiden nuori kiekkoilija ja pyörittelee päätään.

Sundström ja hänen pelikaverinsa sanovat nähneensä nuuskan käyttöä, ja kuulleensa siitä lähipiirissä - jääkiekkotreenien ulkopuolella kuitenkin.

Tämän perusteella pojille on muodostunut käsitys siitä, miksi jotkut nuuskaavat.

– Käyttäjä hakee ehkä huomiota ja kuvittelee jotenkin olevansa kova jätkä, Jesse ja Kasperi pohtivat yhdessä joukkuekaverinsa Jasperi Höijerin, 14, kanssa.

Syöpäjärjestöjen tutkijan Risto Fonseliuksen kyselytutkimus paljasti myös, että nuuskan hankkiminen on helppoa riippumatta käyttäjän iästä tai asuinpaikasta.

Kasperi Sundström sanoo tietävänsä mistä nuuskaa voisi hankkia, jos hän sitä käyttäisi. Sundström ei ymmärrä miksi jotkut nuuskaavat. Yle / Pyry Sarkiola

Tutkimuksen tiedot ovat alustavia, selvitys valmistuu ensi syksynä. Kysely kohdistettiin 16 ja 17 vuotiaille junioriurheilijoille ja heidän vanhemmilleen sekä muun muassa valmentajille ja muille seurojen toimihenkilöille.

Nuuskan käyttöä tutkittiin myös pari vuotta sitten keväällä Helsingissä ja Torniossa. Silloin Mikko Piispan selvityksessä todettiin, että käyttäjät ovat yhä nuorempia lapsia, ja käyttäjä voi olla kuka tahansa.

Selkeää käyttäjäprofiilia ei Piispan mukaan ole, mutta nuuskaaminen näyttäisi olevan nimenomaan poikien ja urheilijoiden juttu. Nuorimmat kokeilijat ovat alle 14 vuotiaita.

Kouluissa nuuska-agentteja

Urheiluseurojen lisäksi nuuskaa vastaan kampanjoidaan myös kouluissa.

Esimerkiksi Kainuussa ja Meri-Lapissa on yläkouluihin värvätty oppilaiden keskuudesta nuuska-agentteja, jotka yrittävät lisätä tietoa ja estää nuuskakokeiluja.

Vapaaehtoiset yläkoululaiset seuraavat nuuskaamisilmiötä koulussa sekä vapaa-ajalla ja pitävät tietoiskuja nuoremmille oppilaille. Käyttäjiä ei kuitenkaan käräytetä.

Kainuussa ja Meri-Lapissa yläkoulujen nuuska-agentit levittävät nuuskaamisen vaaroista tietoa muun muassa pelien ja visailujen avulla. Mimmi Nietula / Yle

Hämeenlinnassa puolestaan havahduttiin nuuskaongelmaan pari vuotta sitten, kun koululaiset itse huomasivat homman riistäytyvän käsistä ja pyysivät apua vanhemmilta.

Kaurialan koulun oppilaskunta otti yhteyttä vanhempainyhdistykseen, ja pyysivät tekemään jotain koska nuuskaaminen oli karkaamassa käsistä. Oppilaat olivat arvioineet, että 500 oppilaan koulussa nuuskaajia oli 50.

Seurauksena oli muun muassa nuorten aloittama kampanja, jossa nuuskaamisesta on tavoitteena tehdä epämuodikasta ja ällöttävää.

Nuuskaa vastaan kampanjointi kuulostaa osittain samantapaiselta kuin tupakoinnin vastaiset tietoiskut takavuosina.

Ajat ovat vain sikäli muuttuneet, että syöpäyhdistysten seurannan mukaan tupakointi ei ole enää nuorten keskuudessa muodikasta, nuuskaaminen sen sijaan on.

Nuuskapussi pyörii selvitysten mukaan yhä useamman nuoren sormissa - ja saman tien huulessa. Meeri Niinistö / Yle

Nuuskassa on 28 syöpää aiheuttavaa ainetta. Nuuskan nikotiini supistaa verisuonia sekä nostaa verenpainetta ja sykettä. Lapselle eli vielä kehittymässä olevalle elimistölle terveysvaikutukset ovat erityisen haitallisia.

– Nuuskasta on ihan yhtä lailla haittaa kuin tupakoinnistakin. Se vaikuttaa kuntoon ja kasvuun, tiivistää ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Laura Sillanpää Kouvolan kaupungilta.

Nikotiinin vastaisissa kampanjoissa nuuska on noussut kärkeen myös Syöpäjärjestöissä.

– Sen käytön lisääntyminen nuorten keskuudessa on erityinen huolenaihe, sanoo kehittämispäällikkö Heidi Löflund-Kuusela.

Syöpäjärjestöt on kampanjoinut nuuskaamista vastaan muun muassa yhteistyössä Suomen Olympiakomitean (siirryt toiseen palveluun) kanssa, ja nostanut esiin nuuskan urheilusuoritusta heikentävää vaikutusta.

Nuuskaajalle porttikielto peleihin ja harjoituksiin

Kouvolassa nuuskatonta urheilua tavoitteleva kampanja toteutetaan kyselynä, johon juniorit voivat vastata nimettömänä.

Toimettomaksi Kouvolassa ei ole jääty tähänkään asti, vaikka esimerkiksi valmentajien tietoon nuuskaamistapaukset ovat tulleet harvoin.

KooKoon c-junioreiden vastuuvalmentajan Antti Kinnusen mukaan pelaajaa voidaan nuuskaamisesta rangaista peli- tai harjoituskiellolla. Yle / Pyry Sarkiola

KooKoon c-junioreiden vastuuvalmentajana kuudetta kautta toimiva Antti Kinnunen sanoo, että yksittäisiä nuuskaamistapauksia on ollut, mutta ongelmana hän ei nuuskaa valmennettaviensa joukossa näe.

– Ehkä keskimäärin yksi tapaus parissa kaudessa, laskeskelee Kinnunen.

Hänen mukaansa harvat kiinni jääneet ovat ymmärtäneet rangaistuksensa, joka on saattanut tarkoittaa peli- tai harjoituskieltoa. Sitä on edeltänyt vakava keskustelu urheilijan kanssa.

– He ovat tienneet, että nuuskaaminen on väärin. Kiellon päätyttyä on keskusteltu uudestaan ja tarkistettu ovat asiat ovat taas niin sanotusti oikeassa järjestyksessä. Sen isompaa juttua siitä ei ole tarvinnut tehdä, tuumii Kinnunen.

Jasperi Höijerin tavoitteena on on pysyä kiekkoilijana hyvässä kunnossa ja pitkään. Yle / Pyry Sarkiola

Nuuskaamisen vaaroista on perillä myös KooKoon c-junioreissa kiekkoileva Jasperi Höijer.

– Tiedän ja ymmärrän mitä siitä vois itselle seurata jos alkaisin nuuskata. Haluan kuitenkin pysyä hyvässä kunnossa ja pärjätä pitkään urheilijana.

Kouvolassa syksyllä saatavilla tuloksilla haetaan muun muassa eväitä valmentajille ja vanhemmille, jotta käyttöön puuttuminen olisi helpompaa.