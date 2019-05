Kiipeilijöiden ruuhka Mount Everestillä tappanut useita viikon sisällä – Huipun valloittanut suomalaisnainen kriittisenä: "Vuorelle on menty aika vähälläkin kokemuksella"

Kiipeilijöiden suma Mount Everestillä on aiheuttanut useita kuolemia.

Kiipeilijöiden suma Mount Everestillä on aiheuttanut useita kuolemia. AFP

Perjantaina kansainvälinen uutistoimisto AFP levitti maailmalle kuvaa, jota monen on ollut vaikea uskoa todeksi: kiipeilijät jonottavat maailman korkeimman vuoren Mount Everestin huipun tuntumassa, vaarallisella Hillaryn askelmana tunnetulla tasanteella.

AFP kertoi myös, että kiipeilyryntäyksen seurauksena vuorella on kuollut viikon sisällä jo seitsemän ihmistä ja kaksi kiipeilijää on kateissa.

Mount Everestille on mahdollista kiivetä vain lyhyen aikaa kevään aikana. Tänä vuonna ”sääikkuna” on ollut tavanomaista lyhyempi, mikä on synnyttänyt vuorelle ruuhkaa.

Kiipeilijäsumaa on lisännyt vielä se, että Nepal on myöntänyt meneillään olevalle kiipeilykaudelle lupia ennätysmäärän, 381 kappaletta.

Carina Räihä valloitti Mount Everestin ensimmäisenä suomalaisnaisena vuonna 2010. Hän pitää vuorella olevaa tilannetta surullisena, pelottavana ja ennen kaikkea vaarallisena.

Räihä muistelee, että vuorella oli samantyyppistä ruuhkaa myös hänen valloitusvuotenaan, mutta ei yhtä paljon kuin nyt.

– Ensimmäisenä tulee mieleen riskit, mitä tuollaisesta tilanteesta aiheutuu. Eihän tuo ole enää mielekästä, Räihä ihmettelee.

Vuorikiipeilijänaisella on henkilökohtainen kokemus siitä, millaisia riskejä ruuhka Everestin huipulle vievällä reitillä voi aiheuttaa.

Ensimmäinen niistä tapahtui pilkkopimeänä yönä Räihän ollessa jo saavuttamassa huippua.

– Jouduin itsekin seisahtumaan huipulla huippuyritysyön aikana joksikin aikaa, koska edelläni oli amerikkalainen mieskiipeilijä, joka ei pystynyt liikkumaan ja ohitse ei päässyt ja välissä oli varmaan kymmenen ihmistä. Kuulin, kun tämä amerikkalaismies itki, että haluaa lähteä kotiin, Räihä muistelee.

Räihä kertoo meinanneensa jopa irrottautua turvaköydestä, koska hänen varpaansa alkoivat jäätyä.

– Huippuyrityksen aikana ei voi seistä paikallaan kovin pitkiä aikoja, koska muuten paleltuu ja vuoristotautikin voi iskeä. Aika kuolemanvyhykkeellä yli 8 000 metrissä pitäisi minimoida mahdollisimman lyhyeksi, Räihä sanoo.

Toinen vaaratilanne sattui vain tunteja myöhemmin, kun Räihä lähti tekemään paluuta huipulta.

– Kävin huipulla seitsemän aikaan aamulla ja lähdin tulemaan alas Hillaryn askelman kautta, mutta alhaalta huippua kohti tulleet eivät antaneet minulle tietä. Silloin joutui taistelemaan itselle tietä, että pääse joskus pois.

Carina Räihä Mount Everestin Khumbun jäävirralla. Carina Räihän kotialbumi

Kokemattomat kiipeilijät pois

Räihän mielestä Everestille kiipeämistä pitäisi rajoittaa. Hänen mukaansa esimerkiksi hakuprosessia retkikuntiin pitäisi muuttaa siten, että kiipeilijöiksi valikoituisi nykyistä kokeneempia kiipeilijöitä.

– Viime aikoina vuorelle on menty kiipeilemään aika vähälläkin kokemuksella. Se lisää riskejä.

Jatkuvista ikävistä uutisista huolimatta Räihä pitää Everestille kiipeämistä elämänsä hienoimpana kokemuksena. Hän kertoo kuitenkin päättäneensä jo kauan aikaa sitten, että ei aio enää kiivetä Everestille.

– Minun ei enää tarvitse nähdä, miltä näyttää maailman korkeimmalla huipulla. Kiipeäminen siellä ei kyllä muutenkaan houkuttele.

Viime vuonna Everestin huipulla kävi ennätykselliset 807 kiipeilijää, mutta ennätys saatetaan rikkoa tänä vuonna.

Lähteet: AFP