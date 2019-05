Eurooppalaiset valitsevat suunnan seuraavaksi viideksi vuodeksi – näin seuraat eurovaalien ääntenlaskentaa Ylen kanavilla

Ylen studio 2:ssa on alkamassa sunnuntai-illan tuloslähetyksen kenraaliharjoitus. Kaikki valot eivät ole vielä päällä, juontajiakin odotellaan. Kello 13 he saapuvat: Ylen tv-uutisista tutut uutisankkuri Matti Rönkä, politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta ja EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen.

Rönkä on tuloslähetysten konkari, mutta silti hänellä on perhosia vatsanpohjassaan.

– Lähetyksestä ei tule mitään jos ei jännitä, se pitää kääntää vain energiaksi. Jos on rauhallinen ja tyyni olo, menee jotakin varmasti pieleen, pohdiskelee Rönkä samalla kun availee tietokonettaan.

– Kun on harjoiteltu hyvin, on helppo improvisoida, kuvailee tulosillan juontaja Matti Rönkä. Hän ei pelkää pieniä töppäilyjä, joita suorissa lähetyksissä väistämättä tapahtuu. Röngän mukaan ne ovat jopa lähetyksen suola. Karoliina Simoinen / Yle

Kenraaliharjoitukset ovat tärkeä osa tämänkaltaista tuotantoa, jossa on mukana lisättyä todellisuutta eli AR-tekniikkaa, ja useamman kameran yhteispeliä. Lisätty todellisuus ei näy studion lattialla ihmissilmään, mutta lähetyksen katsoja sen huomaa.

Näin seuraat Ylen eurovaalisisältöjä Television vaalilähetys käynnistyy Yle TV1:ssä kello 19.30

Radion vaalilähetys Yle Radio Suomessa alkaa kello 19.50

Ruotsinkielinen lähetys Yle FEM -kanavalla kello 19.50

Yle.fi nettisivuilla hetki-hetkeltä -seurantaa aamusta lähtien, lisäksi tulospalvelu kello 20 alkaen reaaliajassa

Kyseessä maailman toiseksi suurimmat vaalit

Moni ei tule ajatelleeksi, että eurovaalit ovat maailman toiseksi suurimmat demokraattiset vaalit Intian jälkeen. Aiemmin keväällä Intian vaaleissa oli 900 miljoonaa äänioikeutettua, EU:ssa heitä on 400 miljoonaa.

EU-parlamenttivaalit poikkeavat kotimaisista eduskuntavaaleista esimerkiksi siinä, että niissä koko Suomi on yksi vaalipiiri. Siitä valitaan 13 europarlamentaarikkoa edustamaan Suomea EU:n päätöksenteossa seuraaviksi viideksi vuodeksi.

– Yle.fi seuraa vaalipäivää hetki hetkeltä heti aamusta. Seuraamme äänestämistä niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin. Tulospalvelu (siirryt toiseen palveluun)seuraa ääntenlaskentaa reaaliajassa kello 20 alkaen, ja siellä äänten jakaumaa voi tutkia paitsi valtakunnallisesti, myös paikallisesti. Lisäksi saamme tunnelmia eri puolilta Eurooppaa, listaa Ylen eurovaalien verkkotuottaja Ville Seuri.

Kaiken voi lukea verkon hetki hetkeltä -seurannasta. Vaalitulosta arvioivat Ylen Brysselin-kirjeenvaihtajat heti samana iltana ja maanantaiaamuna.

Seuri muistuttaa, ettei vaalipäivänäkään kannata unohtaa vaalikonetta (siirryt toiseen palveluun), koska aiemman kokemuksen perusteella vaalikoneessa on silloin enemmän kävijöitä kuin minään muuna päivänä.

– Omaa ehdokasta etsitään ehkä siihen asti, kunnes vaalihuoneistot sulkeutuvat kello 20.

Ylen ennuste äänestystuloksesta saadaan oletettavasti puoli kymmenen aikaan illalla. Ääntenlaskennan valmistuminen Suomen osalta venynee lähemmäs puolta yötä. Edellisissä eurovaaleissa vuonna 2014 se valmistui noin kello 23.

AR eli lisätty todellisuus ei näy paljaalle silmälle studiossa, mutta television katsojalle se näyttäytyy kyllä: mustasta lattiasta kasvaakin koroke, jota tähdet koristavat – näyttää myös siltä, kuin EU-maiden liput olisivat ilmestyneet tyhjästä kehystämään juontopöytää. Karoliina Simoinen / Yle

EU-konkari jännittää omaa veikkaustaan

Vaalioperaation suunnittelusta televison puolella vastaa tulosillan tuottaja Ville Mättö. Hän oli puikoissa myös kotimaan eduskuntavaaleissa, eli menossa on kaikkien aikojen rupeama, kahdet vaalit saman kevään aikana, käytännössä peräkanaa.

– Suunnittelu on toki käynnistynyt jo vuosi sitten, hän muistuttaa.

Tuloslähetyksen juontajien valmistautumisaikaa mitataan viikoissa – paitsi jos Euroopan unioni on elämäntapa, kuten se on EU-erikoistoimittaja Susanna Turuselle. Hän on seurannut Eurooppaa parikymmentä vuotta. Eurooppa on hänen hyppysissään myös tuloslähetyksessä.

– Matin ja Arin pöydässä seurataan tuloslaskentaa ja Suomen tuloksia, minä arvioin vieraideni kanssa koko Eurooppaa ja otan yhteyksiä kirjeenvaihtajiimme, Turunen kertoo, ja hänkin myöntää olevansa jännittynyt.

– Ennen kaikkea jännittää se, että olenko arvioinut oikein vai väärin äärioikeiston puolueiden menestyksen. Olen mennyt vastavirtaan ja sanonut, että sieltä ei tule niin suurta jytkyä kuin suurimmillaan on ennakoitu. Nythän Hollannista on jo valunut tietoa, että Gert Wildersin Vapauspuolue menettäisi lukuisia paikkoja sen sijaan, että he lisäisivät kannatustaan. Samantyyppinen ilmiö on menossa Italiassa, kertoo Turunen.

Susanna Turunen on työskennellyt Ylellä EU-aiheiden parissa monessa roolissa, nykyisin EU-erikoistoimittajana. Karoliina Simoinen / Yle

Sunnuntai-iltana nähdään siis, minkälainen Euroopan seuraavat viisi vuotta ovat. Susanna Turunen muistuttaa monista eri vaaliteemoista.

– On puhuttu nuorten vaaleista, ilmastovaaleista, EU-kriittisten vaaleista – nyt äänestetään siitä, millaisessa Euroopassa me elämme, miltä unioni näyttää tästä eteenpäin, millaiseksi se muotoutuu... Toivon, että Eurooppa vihdoinkin löisi itsensä läpi Suomessakin. Että ymmärrettäisiin, miten tärkeä ja merkityksellinen se on.

Tuloslähetys on tekemistä vaille valmis. Sunnuntai-iltana kello 19.30 Susanna Turunen ja Matti Rönkä sanovat toisilleen ja katsojilleen "Hyvää iltaa!" – ja siitä se lähtee.