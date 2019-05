Festivaalien turvatoimet poliisin erityistarkkailuun

Poliisi aikoo tänä kesänä kiinnittää erityishuomiota festivaalien turvatoimiin. Poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta kertoo, että lupavalvontaan tehostetaan selvästi edellisvuosiin verrattuna. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi järjestyksenvalvojien määriin, turva-aitoihin ja alueiden eristämiseen.

Selkeisiin laiminlyönteihin puututaan rikostutkinnalla.

– Jos selviää, että järjestäjä rikkoo olennaisesti poliisin antamia määräyksiä, esimerkiksi asettamalla järjestyksenvalvojia vain 70 prosenttia edellytetystä määrästä, niin poliisi tekee asiasta rikosilmoituksen kokoontumisrikkomuksesta. Samalla vaaditaan rikoksesta saatua hyötyä valtiolle, Järvenpää kertoo.

Samaan hengenvetoon poliisitarkastaja kuitenkin painottaa, että muutaman henkilön vajaukset esimerkiksi sairastapausten vuoksi eivät johda rikostutkintaan. Laiminlyöntien pitää olla tietoisesti taloudellinen hyöty mielessä tehtyjä.

Järvenpään mukaan poliisille on tullut muutamia vihjeitä lupamääräysten laiminlyönneistä, mutta yleisestä ongelmasta ei ole kyse. Valvonnan lisäämisen tarkoituksena onkin enemmän ennaltaehkäisy.

Järjestäjät ja viranomaiset kehuvat yhteistyötä

Provinssi ja Sideways -festivaalin tiedottaja Johannes Kinnunen näkee tehokkaamman lupavalvonnan hyvänä asiana.

– Mun korvaan tuo kuulostaa pelkästään hyvältä. Ainakin meillä on ollut aina korkeat standardit siinä, miten me hoidamme asiat, että turvahenkilöitä on kuten pelastussuunnitelmasta on ilmoitettu, Kinnunen sanoo.

Kinnusen mukaan festivaalijärjestäjien ja viranomaisten yhteistyö on parantunut viime vuosina huomattavasti, ja yhä enemmän viranomaiset ovat mukana jo festivaalien suunnitteluvaiheessa. Kun aikaisemmin festivaalien turvapäällikkö laati turvasuunnitelman, jonka viranomainen joko hyväksyi tai hylkäsi, niin nyt asioita mietitään yhdessä.

– Tänä vuonna on huomattu yhä enemmän sitä, että viranomaiset ovat mukana tässä dialogissa meidän kanssa. He kiertävät aluetta meidän kanssa ja turvasuunnitelmaa mietitään jo ennakkoon, Kinnunen kertoo

Tiiviimpi yhteistyö viranomaisten kanssa ei tarkoita kireämpiä turvatoimia vaan parempaa yhteisymmärrystä siitä, miten tapahtuma etenee ja miten poikkeustilanteissa toimitaan.

Myös poliisitarkastaja Ari Järvenpää on huomannut yhteistyön parantuneen.

– Nykyään festivaalit tiedostavat erinomaisen hyvin mitä tulee tehdä ja ne ovat hyvissä ajoin yhteydessä poliisiin, usein jo edellisenä kesänä tai syksynä, Järvenpää kehuu.

Järjestyshenkilöt muuttuivat kurinpitäjistä asiakaspalvelijoiksi

Festivaalien järjestyksenvalvonta on muuttunut paikallisten urheiluseurojen tekemästä talkootyöstä ammattimaisten turvayhtiöiden pyörittämäksi toiminnaksi. Samalla järjestyksenvalvojien työnkuva on muuttunut kurinpitäjästä asiakaspalvelijaksi.

– Suurin osa on sitä, että neuvotaan mistä löytää vesipisteen tai mikä on oikea kulkureitti, tai varmistaa että paikat ei ruuhkaudu eikä tule liikaa tungosta. Sellainen perinteisesti järjestyksenvalvojan työksi mielletty tappeluiden selvittäminen tai humalaisten ihmisten saattamista ulos alueelta on aivan marginaalissa, Kinnunen toteaa.

Saman on huomannut pitkään poliisina työskennellyt Järvenpää.

– Festareilta ei juurikaan tule poliisille hälytystehtäviä. Aina on yksittäisiä tapauksia, mutta alueella olevat järjestyksenvalvojat hoitavat pääsääntöisesti nekin niin, että niistä korkeintaan tuodaan poliisille kiinniotettu henkilö ja tiedot, että mitä siellä on tapahtunut, Järvenpää sanoo.

Poliisilla ei ole erillisiä tilastoja festivaalien aiheuttamista töistä, mutta lupavalvonnan ja peruspartioinnin lisäksi kummoisiakaan lisätöitä festivaalit eivät virkavallalle aiheuta. Kun Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) kaksi vuotta sitten selvitti festivaalien aiheuttamien hälytystehtävien määrää, tulos oli se, että suomalaisfestarit aiheuttavat harvoin poliisille lisätöitä.

Poliisin laajemmat oikeudet eivät ole näkyneet festareilla

Poliisi sai puolitoista vuotta sitten laajemmat oikeudet tehdä henkilötarkastuksia festivaaleilla. Samalla huumekoirat sallittiin jälleen juhlakansan pariin usean vuoden tauon jälkeen.

Poliisitarkastaja Ari Järvenpään mukaan poliisin tekemät henkilötarkastukset eivät lisääntyneet viime kesänä. Myöskään huumekoiria ei tuotu jokaiseen kylätapahtumaan.

– Ei se uusi lainsäädäntö ole mitenkään merkittävästi muutoksia aiheuttanut huumausaineiden osalta. Poliisi on kyllä muillakin tavoilla pystynyt kaivamaan niitä esille, Järvenpää sanoo.

Myöskään Kinnunen ei huomannut viime kesässä mitään aikaisemmasta poikkeavaa. Esimerkiksi huumekoiria hän ei muista nähneensä missään tapahtuma-alueella. Jos sellaisia tänä kesänä Provinssiin tai Sidewaysiin ilmestyy, niin järjestäjä toivottaa ne tervetulleiksi.

– Me vain toivomme, että siitä ilmoitetaan meille etukäteen, jotta me tiedämme, että tällaista valvontaa on tapahtumassa paikan päällä eikä tule yllätyksenä, Kinnunen sanoo.