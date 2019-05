Kerran kukoistanut historiallinen tehdasalue sai viimeisen kuoliniskunsa – 40 metriä korkea piippu kaadettiin asukkailta salaa

Kirsi Toivosen työpaikan ikkuna oli perjantaina vain tyhjä kehys. Siitä oli kadonnut tuttu kuva, joka oli tervehtinyt häntä joka aamu: Hallan sahan piippu.

Aamupäivällä Kotkan Hallassa kaadettu piippu oli viimeisiä historiallisella saha-alueella jäljellä olleita maamerkkejä.

40-metrinen, yli 140-vuotias piippu jätti jälkeensä vain tomuun peittyneitä tiiliä.

– Tämä on surullisen tarinan surullinen loppu, Kirsi Toivonen toteaa.

Hän viittaa siihen, että kerran kukoistaneesta Hallan sahasta elämä hiipui jo 30 vuotta sitten. Ajan mittaan rakennukset rapistuivat vaarallisiksi, kun kukaan ei pitänyt niistä huolta.

Piipun alaosaan tehtiin kolo, jonka suuntaan piippu lopulta kaatui. Tiina Karppi / Yle

Sahan rakennukset haurastuivat romahduksen partaalle

Höyrysaha perustettiin Hallan saareen vuonna 1876. Se on ollut yksi Suomen merkittävimmistä höyrysahoista, mutta sahan toiminnan loppuessa myös muu elämä sen ympäristöstä hiipui.

– Ennen alueella oli hyvin tiivis yhdyskunta, jossa oli työntekijöille palveluja, asuinalueita, kauppoja, koulu ja palo-asemakin, Kymenlaakson museossa rakennustutkijana työskentelevä Kirsi Toivonen sanoo.

Piippu hajosi osiin kaatuessaan. Tiina Karppi / Yle

1930-luvun alussa Hallan saha siirtyi UPM:n edeltäjälle eli Kymi-yhtiölle. 50 vuotta myöhemmin sahan toimintaa alettiin supistaa, ja se lopetti toimintansa vuonna 1986.

Vuosien saatossa alueen rakennukset ovat päässeet vaarallisen hauraaseen kuntoon. Kaksi rakennusta tuhopoltettiin.

– Osa rakennuksista oli meillä toimistokäytössä, mutta eivät ole enää. Ei ole löytynyt mitään käytännön syytä pitää alueen rakennuksia yllä enää. Alue toimii logistiikkavarastona, ja tulee sellaisena pysymäänkin, sanoo UPM:n kiinteistöpäällikkö Veli Tuominen.

UPM:n kiinteistöpäällikkö Veli Tuomisen mukaan piipun kaato onnistui suunnitellusti. Tiina Karppi / Yle

Ristiriitaisia tunteita

Tammikuussa UPM sai luvan purkaa vanhat rakennukset. Purkutyöt aloitettiin asbestin ja muiden haitta-aineiden poistolla.

– Sitten purettiin ruokala, sekä voimalaitos muutama viikko sitten. Kaikki on sujunut suunnitelman mukaan, kuten piipun kaatokin. Kaatuminen näytti erinomaiselta, kiinteistöpäällikkö Veli Tuominen sanoo.

Kaatotoimenpiteet aloitettiin kello 10 aamulla, kun piipun alaosaan tehtiin reikä. Piippu kallistui kaatumaan reiän suuntaan 15 minuuttia myöhemmin.

Yli sata vuotta ylväänä seissyt piippu taipui humahduksen saattelemana maan pintaan. Kaatumista seurasi tomupilvi – ja hiljaisuus.

Hallan sahan piipusta jäi jäljelle vain jalusta ja pitkälle matkalle levittyneitä tiiliä. Tiina Karppi / Yle

Piipun kaatoajankohtaa ei oltu paljastettu paikallisille etukäteen turvallisuussyistä. 40-metristä piippua kaadettaessa turvaetäisyyden on oltava 100-120 metriä. UPM:n mukaan alue olisi ollut mahdotonta pitää suljettuna laittomilta kulkijoilta ja uteliailta katsojilta.

Paikallisten tuntemukset viimeisten sahan maamerkkien purkamisesta ovat ristiriitaisia.

– Hallan saha on iso pala historiaa ja tärkeä paikka etenkin vanhemmalle sukupolvelle, joka kävi siellä töissä. Vaarallisiahan rakennukset kuitenkin olivat tätä nykyä. Vaikka alueella oleilu on ollut kielletty, osa asukkaista ja etenkin lapsista on silti käynyt siellä, Tiutisen kylätoimikunnan puheenjohtaja Jari Elo sanoo.

Hallan sahan läheisyydessä sijaitsevan kaarisillan purku käynnistyy lähiaikoina. Tiina Karppi / Yle

Vetoomukset eivät vaikuttaneet

Nyt Hallan sahasta ei ole jäljellä juurikaan muuta kuin vanhan kuivaamon betonikenttä. Alueen kupeessa seisoo myös edelleen vanha kaarisilta.

Alkuvuodesta Popinniemen kyläyhdistys ja Tiutisen kylätoimikunta vetosivat sillan säilyttämisen puolesta, sillä se on suosittu kalastajien ja lintubongareiden keskuudessa.

Myös sillan on kuitenkin tullut aika jättää maisema lähiviikkoina samasta syystä kuin muidenkin rakennusten. Hauras silta on turvallisuusriski.

– Sillan purkamisen valmistelut ovat jo käynnissä, ja itse purkutyöt alkavat ensi viikolla. Se puretaan pikkuhiljaa eli massiivista nostotoimenpidettä tai muuta vastaavaa ei ole tiedossa, UPM:n kiinteistöpäällikkö Veli Tuominen kertoo.

Purkutöiden Hallan sahan alueella on määrä tulla päätökseen 5.7. mennessä.