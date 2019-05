Vanhojen miesten seksimatkoja ei ole saatu kuriin – turvaseksipartiot alkavat jakaa hiv-testejä rajalla: "On ajattelua, että se tyttö näytti niin terveeltä"

Suomen Punainen Risti ja tukikeskus Hivpoint ovat lisänneet miehille suunnattuja turvaseksipartioita Itärajan rajanylityspaikoilla.

Partiointipaikkojen määrä nousi tänä vuonna kahdesta neljään. Partiointi alkaa tulevana viikonloppuna Vaalimaalta, minkä jälkeen se jatkuu Vartiuksen, Niiralan ja Nuijamaan rajanylitysasemilla.

Hivpointin sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja Mervi Valjus kertoo, että lisääntyneen partioinnin syynä on kasvanut hiv-tapausten määrä Venäjän raja-alueella.

– Asiaa on hyvä pitää esillä muistuttamalla ihmisiä turvallisesta seksikäyttäytymisestä ja hiv-testissä käynnin tärkeydestä, Hivpointin Mervi Valjus sanoo.

Turvaseksipartiot on osa Hivpointin Riskittä reissussa -kamppanjaa.

Tarjolla kondomeita ja hiv-pikatestejä

Partiot ovat liikkeellä nyt viidettä vuotta.

Ne jakavat rajanylityspaikoilla ehkäisyvälineitä ja niiden yhteydessä on mahdollisuus tehdä hiv-pikatesti. Lisäksi partioautossa tarjotaan seksuaalineuvontaa.

Valjuksen mukaan partioiden työ on havaittu tärkeäksi.

– Testeissä on käynyt paljon porukkaa, jolla on ollu suojaamatonta seksiä Venäjällä. Suurin osa testeissä kävijöistä on miehiä, Valjus sanoo.

Hiv-tartunta on seurannan mukaan Venäjän-matkalla yleisempi miehillä kuin naisilla.

Kohderyhmänä keski-iän ylittäneet miehet

Vuodesta 2000 lähtien kaikkiaan lähes 60 miestä on saanut Venäjällä hiv-tartunnan. Turvaseksipartiot ovat osa Riskittä reissussa -kampanjaa, jonka kohderyhmä ovat keski-iän jo ylittäneet miehet. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä kerrotaan, että viime vuonna todettujen hiv-tartunnan saaneiden miesten keski-ikä oli 70 vuotta.

– He putoavat terveydenhuollossa tavallisesti usein tämän hiv-testaus -keskustelun ulkopuolelle. Sen ikäisten ihmisen kanssa ei välttämättä huomata ottaa puheeksi seksikäyttäytymistä ja hiv-testauksen tärkeyttä, seksuaalineuvoja Mervi Valjus kertoo.

Hän muistuttaa, että seksi ei lopu tiettyyn ikään mennessä.

Partioiden toiminta on otettu hyvin vastaan.

– Palaute on ollut, että hyvä että asioita tuodaan esille.

HI-virusta pidetään tabuna

Hiv-tapausten määrä raja-alueen miehisssä saadaan Valjuksen mukaan käännettyä laskuun asioiden paremmalla tiedottamisella.

Asenteet seksusaaliterveyttä kohtaa muuttuvat puhumalla. HI-virus on edelleen Valjuksen mukaan tabun asemassa.

– Yleensä vanhemmat ihmiset eivät tiedosta hiv-tartunnan riskejä. Edelleen on sellaista ajattelua, että se tyttö näytti niin terveeltä ettei sillä voi olla mitään tautia, Valjus sanoo.

Valjuksen mukaan olisi tärkeää saada ihmisiä rohkeammin käymään hiv-testeissä.

– Tärkeää on havaita tartunta ajoissa ja saada ihminen lääkitykseen. Kyseessä on krooninen infektio, joka on hyvin lääkkeilllä hoidettavissa.