Britanniassa alkoi kilpa pääministerin paikasta – EU:kin tuskailee: Kuka nousee seuraavaksi riitaisan porukan johtoon?

Kovaa brexitiä kannattava Boris Johnson on puolueen jäsenten suosikki, mutta pudotuspelistä vastaavat kansanedustajat eivät välttämättä innostu, sanoo tutkija.

Britanniassa väistyvän pääministerin Theresa Mayn paikalle havittelevat seuraajaehdokkaat virittelevät jo toden teolla kampanjoitaan konservatiivipuolueen puheenjohtajaksi nousemiseksi.

Konservatiivipuolueen uudesta puheenjohtajasta tulee myös Britannian seuraava pääministeri. Konservatiivien on määrä valita Maylle seuraaja heinäkuun lopussa.

Valinnalla on merkitystä koko EU:n kannalta. Mayn seuraajan on luotsattava Britannian EU-ero maaliin ja neuvoteltava sen jälkeen EU:n kanssa Britannian ja unionin tulevan suhteen raamit.

Perjantaina EU-johtajat viestivät, että uusia neuvotteluja erosopimuksesta ei edelleenkään avata.

Ranska patisti Britanniaa selvittämään Mayn eron aiheuttaman tilanteen pikaisesti.

Britanniassa edessä saattaa olla lähiviikkoina likaista peliä. Konservatiivipuolue on repivän brexit-riitelyn jäljiltä eripurainen ja jakaantunut.

Konservatiivien puheenjohtajakisoissa on aiemminkin nähty rumaa selkäänpuukotusta. On mahdollista, että suosikkiasetelmat saattavat vielä keikkua.

"Johnson ei välttämättä ole kansanedustajien valinta"

Ennakkosuosikkina kisaan pidetään kovaa brexitiä eli sopimuksetonta eroa kannattavaa entistä ulkoministeriä Boris Johnsonia, joka ilmottautui kilpaan perjantaina.

Hänen lisäkseen neljä muuta on ilmoittanut lähdöstään kisaan. He ovat nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt, kehitysyhteistyöministeri Rory Stewart, entinen työ- ja eläkeministeri Esther McVey sekä terveysministeri Matt Hancock.

Entisen brexit-ministerin Dominic Raabin odotetaan ilmoittavan ehdokkuudestaan, mutta hän on ilmoittanut harkitsevansa päätöstä viikonlopun ajan.

Raab erosi tehtävästään viime marraskuussa vastalauseena huonona pitämälleen erosopimukselle. Hänen on arvioitu olevan Johnsonin kannoilla.

– Johnson olisi varmasti puolueen jäsenten valinta mutta ei välttämättä kansanedustajien valinta, sanoo politiikan professori Tony Travers London School of Economicsista uutistoimisto AFP:n mukaan.

Dominic Raab. Tom Nicholson / AOP

Konservatiivikansanedustajien kannalla on puheenjohtajavalinnassa suuri merkitys. Mikäli kisaan lähtee kolme tai enemmän ehdokasta, konservatiivikansanedustajat tekevät ehdokkaiden esikarsinnan äänestämällä.

Pudotuspeliä käydään toistuvilla äänestyskierroksilla siten, että kullakin kierroksella vähiten ääniä saanut ehdokas putoaa pois. Lopulliseen, puolueen koko jäsenkunnan äänestykseen menevät vain kaksi jäljelle jäävää ehdokasta.

On myös mahdollista, että osa ehdokkaista vetäytyy tai heitä painostetaan vetäytymään kesken kisan.

Lopullisessa kaksintaistelussa konservatiivipuolueen runsaat 100 000 jäsentä valitsevat yli 66 miljoonan asukkaan Britannian seuraavan pääministerin.

Brexit-kanta erottaa ehdokkaita

Ehdokkaita jakaa heidän suhtautumisensa brexitiin. Näitä kantoja myös EU:ssa ja Euroopan liike-elämässä tarkkaillaan silmä kovana.

Kovan brexitin kannattaja Johnson ilmoitti perjantaina Britannian eroavan EU:sta lokakuun lopussa joko sopimuksen kanssa tai ilman sitä, mikäli hän nousee pääministeriksi. Britannian EU-eron takarajaksi on sovittu 31. lokakuuta.

Myös Raab on lehtitietojen mukaan saanut tukea kovan brexitin kannattajilta puolueessa.

Stewart puolestaan tunnetaan pehmeän EU-eron kannattajana. Hän saattaa pystyä houkuttelemaan niiden ääniä, jotka eivät halua Britannian irtautuvan EU:sta ilman sopimusta.

Michael Gove. Amer Ghazzal / AOP

Brittiviestimet arvioivat, että kisaan saattaa lähteä kaikkiaan parikymmentä ehdokasta. Myös Maylle lojaalina pysyneen ympäristöministerin Michael Goven odotetaan olevan halukas pyrkimään johtopaikalle.

Brittiviestimien mukaan lisäksi esimerkiksi parlamentin alahuoneen entisen johtajan ja hallituksesta keskiviikkona eronneen Andrea Leadsomin, sisäministeri Sajid Javidin ja puolustusministeri Penny Mordauntin uskotaan havittelevan paikkaa.

Tähän asti Hunt, Gove, Javid ja Hancock ovat kannattaneet Mayn neuvottelemaa erosopimusta sopimuksetonta eroa parempana vaihtoehtona.

Oppositiojohtaja, työväenpuolueen Jeremy Corbyn on vaatinut, että konservatiivien uuden johtajan on järjestettävä uudet parlamenttivaalit välittömästi.

May ilmoitti perjantaina eroavansa tehtävästään 7. kesäkuuta. May jättää tuolloin konservatiivipuolueen puheenjohtajan tehtävät, mutta hänen on tarkoitus jatkaa pääministerin tehtävien hoitamista uuden puheenjohtajan valintaan saakka.

