"Miksi Viron pitäisi ottaa vastaan maahanmuuttajia, kun neljäsosa kansasta on venäläisiä?" Ekren varapuheenjohtaja Jaak Madison on nuori, kansallismielinen ja konservatiivi

Europarlamenttiin pyrkivän Ekren varapuheenjohtajan Jaak Madisonin mielestä vapaus on joissain asioissa mennyt liian pitkälle.

TallinnaPoliitikko Jaak Madison on syntynyt vuonna 1991 – samana vuonna, jolloin Viro palautti itsenäisyytensä neuvostovuosien jälkeen.

Hänen sukupolveaan kutsutaan Virossa vapauden lapsien sukupolveksi. He ovat millenniaaleja, joita muistot miehityksen ajasta eivät enää paina. He ovat niitä, jotka ovat luoneet mielikuvan Virosta start up -keitaana ja digitalisaation edelläkävijämaana.

Jaak Madisonin mielestä vapaus kuitenkin on joissain asioissa mennyt jo liian pitkälle.

Hän esimerkiksi vastustaa jyrkästi samaa sukupuolta olevien avioliittoa.

– Nykyään kaikki pitäisi muka sallia. Ei avioliitto ole mikään ihmisoikeus. Samaa sukupuolta olevien avio-oikeutta perustellaan sentimentaalisesti rakkaudella. Mutta jos perusteena on pelkkä rakkaus, miksemme sitten hyväksy viiden tai kuuden ihmisen avioitumista keskenään? Hehän voivat rakastaa toisiaan. Raja on vedettävä johonkin, Madison sanoo Viron parlamentin eli Riigikogun kokoushuoneessa.

Madison puhuu paljon ja nopeasti. Hän kertoo kiinnostuneensa politiikasta jo koululaisena. Vuonna 2012 perustettu kansallismielinen Ekre tuntui hänestä heti omalta puolueelta.

– Uskonto ja isänmaa muodostavat arvomaailmani perustan. Arvoni tulevat Raamatusta, hän sanoo.

Madison edustaa Ekren nuorisosiipeä. Hän liittyi puolueeseen vuonna 2013 ja hänet valittiin Viron parlamenttiin eli Riigikoguun vuonna 2015. Vuosina 2014–2016 hän toimi Ekren nuorisojärjestön Sinisen herätyksen puheenjohtajana.

– Arvojeni pohjalta olisin voinut valita myös Isänmaan, joka oli tuolloin hallituspuolue. Mutta siellä olisin ollut poliittinen broileri ja joutunut aloittamaan pohjalta. Ekre oli uusi puolue, jonka kannatus oli vain yksi prosentti. Ajattelin, että pääsen etenemään siellä nopeammin.

Laskelmointi toimi. Tämän kevään parlamenttivaaleissa Madison sai viidenneksitoista eniten ääniä koko Virossa. Hän on Ekren varapuheenjohtaja ja Riigikogun perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja.

Nyt hän pyrkii Euroopan parlamenttiin.

Virolla on Euroopan parlamentissa kuusi edustajanpaikkaa ja Ekren ennustetaan saavan läpi yhden tai kaksi ehdokasta. Todennäköisin läpimenijä on puolueen johtaja Mart Helme.

Aikaisemmin Ekrellä ei ole ollut parlamentissa edustajaa.

Suhde Venäjään erottaa Ekren Euroopan muista oikeistopopulisteista

Hiljattain Madison ja muut Ekren poliitikot tapasivat Tallinnassa oikeistopopulistisen Ranskan Kansallisen liittouman johtajan Marine Le Penin.

Tapaaminen sujui Madisonin mukaan lämpimässä yhteisymmärryksessä.

– Puhuimme EU-parlamentin oikeistokonservatiivipuolueiden ryhmästä, jota olemme mukana luomassa, Madison kertoo.

Perusteilla olevaan liittoon kuuluu 11 eurooppalaista puoluetta mukaan lukien Suomen perussuomalaiset.

Mukana on myös Itävallan FPÖ, jonka johtaja Heinz-Christian Strache joutui viikko sitten eroamaan korruptioskandaalin vuoksi. Paljastui, että hän oli lupaillut venäläisille vaalirahoituksen vastineeksi erilaisia etuja, kuten rakennushankkeita.

Myös monilla muilla Euroopan oikeistokonservatiivipuolueilla on läheiset suhteet Venäjään. Ekre sen sijaan tunnetaan voimakkaasta Venäjä-vastaisuudestaan. Eikö tässä ole ristiriita? Miten Venäjä-vastainen Ekre voi muodostaa liittouman Euroopan Venäjä-mielisten konservatiivipuolueiden kanssa?

Jaak Madison ei näe asiassa ongelmaa.

– Totta kai meillä on myös erimielisyyksiä. Olisi idioottimaista ajatella, että Saksan tai Ranskan ulkopoliittiset intressit olisivat samat kuin Virolla.

Kriitikot ovat pelänneet Ekren veljeilyn Marine Le Penin ja muiden Euroopan Venäjä-mielisten oikeistopopulistien kanssa heikentävän Viron turvallisuustilannetta. Ranska ja Viro tekevät puolustusyhteistyötä.

Madisonin mielestä Viron turvallisuuspolitiikka ei kuitenkaan ole millään lailla riippuvainen Ranskan tuesta.

– Ne, jotka kuvittelevat, että voimme tukeutua maanpuolustuksessa Ranskaan, elävät illuusiossa, hän sanoo.

Turvallisuuspolitiikassa on hänen mukaansa tärkeintä vahvistaa omia puolustusvoimia, lisätä puolustusyhteistyötä naapurimaiden kanssa ja pitää yllä hyvää Nato-suhdetta.

Tiukka maahanmuuttopolitiikka yhdistää

Venäjään liittyvistä erimielisyyksistä huolimatta Euroopan oikeistokonservatiivipuolueilla on Madisonin mielestä enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.

Yhdistävinä tekijöinä hän mainitsee muun muassa kansallisvaltioiden aseman vahvistamisen Euroopassa sekä tiukan maahanmuuttopolitiikan.

– Maailmassa on yli 65 miljoonaa pakolaista. Euroopassa asuu vain 500 miljoonaa ihmistä. Eivät kaikki pakolaiset mahdu tänne. Uudessa parlamenttiryhmässä me ajattelemme, että tehokkaampaa auttaa ihmisiä pakolaisleireillä kuin avata rajat kaikille.

Ekre on maahanmuuttoasioissa jyrkempi kuin Suomen perussuomalaiset tai Ruotsin ruotsidemokraatit. Toisin kuin perussuomalaiset, Ekre esimerkiksi vastustaa myös työperäistä maahanmuuttoa.

Suomalaisia Ekren maahanmuuttovastaisuus voi ihmetyttää, sillä Viro on ottanut kahdenkymmenen viime vuoden aikana vastaan yhteensä vain viitisensataa pakolaista.

– Tuota argumenttia aina toistellaan, Jaak Madison sanoo.

– Kysyn aina vastakysymyksenä, että miten niin meillä ei ole maahanmuuttajia. Neljäsosa Viron asukkaista on venäläisiä. Miksi ottaisimme lisää maahanmuuttajia, kun oma venäläisvähemmistömmekään ei ole kunnolla integroitunut?

Valtaosa Viron venäjänkielisistä on Viroon neuvostoaikana sijoitettuja työntekijöitä ja heidän jälkeläisiään. Useimmat venäjänkieliset perheet ja suvut ovat asuneet Virossa vuosikymmeniä.

Madisonin mukaan noin kolmasosa Viron venäjänkielisistä on alttiita Venäjän propagandalle ja sitä kautta mahdollinen uhka Viron turvallisuudelle.

– He elävät Venäjän television levittämän propagandan keskellä eivätkä pidä Viroa todellisena kotimaanaan.

Hän ei myöskään allekirjoita väitettä, että maahanmuutto voisi olla ratkaisu Eurooppaa vaivaavaan työvoimapulaan.

– Ratkaisun pitäisi löytyä muualta. Viro alkoi maksaa yli kolmen lapsen perheille suurperhelisää ja syntyvyys kääntyi heti nousuun. Tällaista perhepolitiikkaa suosittelen muillekin Euroopan maille, Madison sanoo.

Hänen mielestään perinteiset perhearvot ovat murenemassa kaikkialla Euroopassa.

– Ihmiset haluavat elää hedonistista elämää lapsettomina. Lapsenteko nähdään yksilön omana päätöksenä. Hyvä on, jokainen saa päättää, mitä elämällään tekee. Mutta kysyn, onko oikein, että lapseton vaatii samaa eläkettä kuin kolmen lapsen äiti, joka on synnyttänyt maahan kolme uutta veronmaksajaa?

Ekre sähköisti Viron polittisen ilmapiirin

Viron kevät on ollut täynnä poliittista kuohuntaa. Maaliskuun parlamenttivaalit voittanut oikeistoliberaali reformipuolue pelattiin ulos hallitusneuvotteluista ja hallituksen päätyivät muodostamaan Keskustapuolue, Isänmaa sekä Ekre.

Vaalien jälkeen uuden hallituskoalition kannatus on laskenut dramaattisesti. Mielipidemittausten mukaan jopa yli 60 prosenttia kansalaisista vastustaa nykyistä hallitusta.

Oppositiossa oleva reformipuolue on esittänyt epäluottamuslauseen antamista uudelle sisäministerille, Ekren johtajalle Mart Helmelle.

Kansalaiset ovat protestoineet Ekren politiikkaa vastaan organisoimalla sosiaalisessa mediassa leviävän Kõigi Eesti -liikkeen ja järjestämällä Tallinnan laululavalla ulkoilmakonsertin vapaan ja avoimen Viron puolesta.

Kun Ekre kritisoi Viron lehdistöä, maan presidentti Kersti Kaljulaid otti asiaan kantaa pukeutumalla hallituksen virkaanastujaisissa collegepaitaan, jossa luki ”Sana on vapaa”.

– Presidentin show oli naurettava. Se ei ollut presidentille sopivaa käytöstä. Onneksi kahden vuoden päästä on presidentinvaalit ja saamme uuden presidentin, Madison sanoo.

Madisonin mielestä keskustelu sananvapaudesta on kaksinaismoralistinen. Hänen mielestään Viron media ei ole puolueeton eikä riippumaton.

– Toimittajien oma arvomaailma näkyy journalismissa. Moni toimittaja levittää puhdasta propagandaa. Radiossa joitakin kansanedustajia on esimerkiksi kutsuttu saastaksi. Se on todella solvaava nimitys. Onko se sananvapautta?

Madison kieltää kannattavansa valtion valvomaa mediaa, mutta journalistien pitäisi hänen mielestään noudattaa tiettyjä standardeja.

Muutama vuosi sitten Madison itse joutui mediakohun keskelle blogikirjoituksensa vuoksi, jossa hänen tulkittiin ihannoivan natsisimia ja fasismia.

– Sanomisiani vääristeltiin. En koskaan kirjoittanut niin, Jaak Madison kiihtyy.

– Blogikirjoitukseni käsitteli vain taloutta. Kirjoitin, että Saksan talous nousi 1930-luvulla. Tämä on esimerkki siitä, että maailmassa on tabuja, joista ei saa kirjoittaa. Media pitää näistä tabuista kiinni. Eikö se juuri ole sananvapauden rajoittamista?

Pysyykö hallitus kasassa neljä vuotta?

Ristiriitoja on ehditty jo nähdä tänä keväänä myös uuden hallituksen sisällä. Moni Virossa veikkaakin, ettei nykyinen hallitus tule pysymään kasassa neljää vuotta.

Tallinnan yliopistolla työskentelevä politiikantutkija Tõnis Saarts uskoo hallituksen kaatuvan vuoden tai kahden kuluttua.

Hänen mukaansa hallituksen suurimmat konfliktit tulevat liittymään Venäjään ja Viron venäjänkieliseen väestöön.

Pääministeripuolue keskusta tunnetaan Venäjä-mielisistä kannanotoistaan. Sen vaalilupauksiin kuului muun muassa venäjänkielisten koulujen säilyttäminen, kun taas Ekre haluaisi muuttaa Viron koulujärjestelmän kokonaan vironkieliseksi.

Keskustapuolueen ”venäläissiipi” johtajanaan ääniharava Mihhail Kõlvart vastusti Ekren ottamista hallitukseen. Hallituspohjan selvittyä puolueen nuori tähti ja presidentin veli Raimond Kaljulaid erosi puolueesta.

Jaak Madison ei usko, että nykyiselle hallitukselle on tällä hetkellä realistisia vaihtoehtoja. Hallituksen kaatuminen ei hänen mielestään olisi kuitenkaan tragedia.

– Jos niin käy, sitten niin käy.

Vastaus ei yllätä politiikantutkija Tõnis Saartsia. Hänen mukaansa Ekre todennäköisesti hyötyisi hallituksen hajoamisesta.

– Oppositiossa puolueen kannatus todennäköisesti nousisi entisestään, Saarts sanoo.

