Iran: Yhdysvaltojen lisäjoukot uhkaavat rauhaa Lähi-idässä

Yhdysvaltain kasvava läsnäolo on hyvin vaarallista ja siihen on vastattava, sanoi Iranin ulkoministeri.

Iran syyttää, että Yhdysvaltain päätös lisätä joukkojaan Lähi-idässä uhkaa rauhaa alueella.

– Yhdysvaltain kasvava läsnäolo on hyvin vaarallista, ja uhkaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Siihen on vastattava, sanoi Iranin ulkoministeri Muhammed Javad Zarif Iranin valtiollisen uutistoimiston Irnan mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina lähettävänsä noin 1 500 sotilasta lisää Lähi-itään. Hän perusteli päätöstä Iranin aiheuttamalla uhalla.

Yhdysvaltain puolustusministeriö tarkensi, että alueelle lähetetään 900 uutta sotilasta ja että alueella jo olevien 600 sotilaan komennusta pidennetään.

Pari viikkoa sitten Yhdysvallat ilmoitti lähettävänsä maihinnousualuksen ja ohjuspatteriston Lähi-itään. Jo aiemmin Yhdysvallat on lähettänyt Persianlahdelle lentotukialuksen ja useita B-52-pommikoneita.

Iranin ulkoministeri Muhammed Javad Zarif. Stanislav Krasilnikov / AOP

Yhdysvaltojen mukaan joukkojen ja kaluston lähettäminen Persianlahdelle on tarpeen, koska alueella on ollut toistuvia hyökkäyksiä, joista Iran on vastuussa.

Tällaisia hyökkäyksiä ovat olleet raketti-isku Baghdadiin, neljää säiliöalusta vastaan tehty sabotaasi-isku Persianlahden Hormuzinsalmessa sekä Saudi-Arabian öljyputkeen kohdistunut, Jemenin kapinallisten toteuttama lennokki-isku.

Iran on kiistänyt, että sillä olisi ollut osuutta iskuihin.

– Amerikkalaisten tarkoituksena on oikeuttaa vihamielinen politiikkansa ja luoda jännitteitä Persianlahdelle, Zarif kuittasi.

Lähteet: AFP, Reuters, STT