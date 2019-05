Suomalaisäidit haluavat pois vaarallisesta ja likaisesta Isis-pakolaisleiristä – Lapsia kuolee synnytykseen

Leiri on jaettu kahteen osaan. Toisella puolella asuu Isisin jäsenten vaimoja ja lapsia, toisella puolella syyrialaisia ja irakilaisia pakolaisia.

Leiri on jaettu kahteen osaan. Toisella puolella asuu Isisin jäsenten vaimoja ja lapsia, toisella puolella syyrialaisia ja irakilaisia pakolaisia. Antti Kuronen / Yle

Pakolaisleirillä on pulaa lähes kaikesta. Avustusjärjestöt vetoavat Euroopan maihin lisäavun saamiseksi.

AL-HOL

Pakolaisleiri on kuin telttameri keskellä aavikkoa. Se on noin 74 000 ihmisen koti.

Heti portilla tuuli nostattaa hiekan vierailijan silmiin ja sieraimiin. Toukokuun lopussa lämpötila lähenee neljääkymmentä. Keskikesällä on vielä kuumempaa.

Leiri on jaettu kahteen osaan. Oikealla puolella asuvat syyrialaiset ja irakilaiset pakolaiset. He ovat paenneet islamilaisen valtion terroria ja Isisin vastaisen sodan pommituksia.

Vastapäätä on suuri aidattu alue: täällä elävät Isisissä mukana olleet naiset ja lapset. Isisin riveissä taistelleet miehet ovat vankilassa.

Naisista ja lapsista suurin osa päätyi tänne helmi-maaliskuussa, kun Islamilaisen valtion viimeinen pesäke Baghuzissa kaatui kovien taisteluiden jälkeen.

Tiedonhankinta: Erja Tuomaala / Yle, Grafiikka: Tanja Ylitalo / Yle

Ruuasta kova pula

Aidatun alueen portilla tungeksii kymmeniä mustiin kaapuihin pukeutuneita naisia. He haluavat päästä pienelle torille, aidan toiselle puolelle. .

Isisissä olleiden suomalaisäitien mukaan portilla joutuu odottamaan jopa kolme tuntia torille pääsyä. Vartija tulee mukaan torille, usein hän komentaa takaisin ennen kuin ostokset on edes tehty, suomalaisnainen kertoo.

Ruoka onkin suuri ongelma leirissä. Kansainväliset järjestöt kuten Lääkärit ilman rajoja on moittinut ruuan puutetta.

Suomalaisnaisten kertoman mukaan ruokaa saa riittävästi, jos sitä on varaa ostaa. Leirissä on jaettu ruoka-avustuksia, joissa on riisiä ja linssejä.

Naisten mukaan liesi ja astiat on ostettava erikseen, muuten riisit jäävät keittämättä.

– Tiedän monia siskoja, jotka joutuvat kerjäämään ruokaa muilta. Heillä ei ole edes keittovälineitä, yksi suomalaisäideistä kertoo.

Myös valmisruokaa tarjoillaan, mutta suomalaisnaiset kertovat välttävänsä sen antamista lapsille, koska siitä voi saada ripulin.

Leirillä tehdään kauppaa pienellä torilla. Antti Kuronen / Yle

Vesi vähissä, lapset liassa

Al-Holin leiri muistuttaa Lähi-Idän leirejä. Infrastruktuuri on kuitenkin monia leirejä heikompaa.

Esimerkiksi hygienian ylläpitäminen on hankalaa vedenpuutteen takia. Vettä saa hakea punaisista säiliöistä, mutta se on usein loppu.

Lääkärit Ilman rajoja on varoittanut, että puutteellinen vedenjakelu voi johtaa jopa siihen, että lapsia keskikesällä menehtyy yksinkertaisesti nestehukkaan.

Suurimmalla osalla leirin asukkaista on oma teltta perheelle. Muutamia suurempia telttoja alueelta tosin edelleenkin.

Maaperää ei ole sen kummemmin työstetty, ja sateiden aikaan vesi lainehti telttoihin. Nyt hiekkapöly levittäytyy kaikkialle.

Islamilaisesta valtiosta tulleiden leirissä ei ole koulua tai muuta toimintaa lapsille. Leirin asukkaista yli kaksi kolmasosaa on alaikäisiä. Heistä suuri osa on pieniä lapsia ja vauvoja.

Leirillä juoksentelevista lapsista suuri osa on pölyn peitossa. Siellä täällä näkee lapsia, joilla on puhtaat vaatteet.

Pienimmät häärivät äitiensä jaloissa, vähän vanhemmat käyskentelevät ympäriinsä tai auttavat askareissa, kuten veden kantamisessa äidille.

Leirillä on suojauduttava kuumuudelta, auringolta ja pölyltä. Antti Kuronen / Yle

Vaarallinen leiri

Isis-jäsenten leirissä kaikki käyttävät mustaa kaapua, niqabia. Ihmiset erottaa toisistaan vain kengistä.

Naiset kertovat leirissä olevan “ääriajattelijoita”, jotka ovat hyvin vaarallisia. He ovat jopa puukottaneet naisia hengiltä, koska nämä ovat heidän mielestään rikkoneet islamilaisen valtion koodistoa.

Kurdiviranomaisten mukaan ryhmät toimivat kuten islamilaisen valtion sisäinen poliisi Hisbah.

Yksi suomalaisäideistä kertoo, ettei hän uskalla rokottaa lapsiaan, koska pelkää näitä ihmisiä.

– He voivat tulla ryövämään rahat. He ovat hakanneet siskoja sillä perusteella, että nämä eivät olisi enää muslimeja.

– Jos käyt torilla, olet vääräuskoinen. Jos yrität takaisin kotimaahasi, olet vääräuskoinen. En uskalla rokotuttaa poikiani, koska pelkään, että joku näkee sen.

Al Holin pakolaisleirin väkiluku on kasvanut nopeasti. Antti Kuronen / Yle

Lapsia kuolee synnytykseen

YK ja muut avustusjärjestöt ovat varoittaneet leirin puutteellisesta terveydenhuollosta. Etenkin aidatulta alueelta on vaikea päästä hoitoon.

Noin 200 lasta on kuollut leirissä ja monta naista on joutunut synnyttämään teltassaan.

Kuolemantapaukset johtuvat myös siitä, että monet Isisin viimeisestä linnakkeesta, Baghuzista, tulleet lapset kärsivät aliravitsemuksesta. Monet olivat myös haavoittuneet taisteluissa.

Leiriä ylläpitää Koillis-Syyriaan autonomisen kurdialueen hallinto ja sen SDF-joukot. Se koostuu paikallisista kurdeista ja arabeista.

Leirin puutteelliset olot johtuvat kansainvälisen tuen riittämättömyydestä.

Paikallishallinnon mukaan kansainvälinen tuki kattaa alle kymmenen prosenttia leirien ja vankiloiden kuluista, vaikka siellä on ainakin parikymmentä tuhatta ulkomaalaista pääosin Euroopasta, Turkista, Pohjois-Afrikasta ja entisen Neuvostoliiton alueelta.

Koillis-Syyrian alue on hyvin köyhää. Isis-vastaisen sodan jälkeen sen pitäisi myös jälleenrakentaa omat sodan tuhoamat kaupunkinsa.

Katso myös:

Ylen Ulkolinja: Isis – Raqqan painajainen (siirryt toiseen palveluun)