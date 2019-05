Liettualaiset äänestävät presidentinvaalissa – Riippumattomalle ehdokkaalle povataan vaalivoittoa

Liettualaiset ovat alkaneet äänestää presidentinvaalin toisella ja ratkaisevalla kierroksella.

Vastakkain tiukassa kilvassa ovat kaksi keskustaoikeistoon sijoittuvaa ehdokasta, konservatiivihallituksen entinen valtiovarainministeri Ingrida Šimonyte ja ekonomisti Gitanas Nauseda.

Šimonyte voitti Nausedan erittäin niukasti ensimmäisellä kierroksella toukokuun alussa. Hän sai tuolloin äänistä 31,1 prosenttia äänistä, kun taas Nauseda keräsi 30,95 prosentin potin.

Tuoreita mielipidemittauksia ei ole käytettävissä, mutta asiantuntijat arvioivat Nausedan nousevan voittoon. Äänestäjiin todennäköisesti vetoaa hänen riippumattomuutensa. Hänen uskotaan myös saavan runsaasti toiselta kierrokselta pudonneen pääministerin Saulius Skvernelisin äänistä.

Nauseda on poliittisesti varsin kokematon. Hän on työskennellyt aiemmin vanhempana ekonomistina pankissa ja hän on tullut tunnetuksi maltillisena talousasioiden tv-kommentaattorina.

Šimonyte taas muistetaan Liettuassa muun muassa ankaran talouskurin läpiviennistä finanssikriisin aikoihin.

Eriarvoisuus ja näköalattomuus teemoina

Kilpaa ovat hallinneet kysymykset taloudesta ja eriarvoisuudesta.

Alle kolmen miljoonan asukkaan Liettuassa näköalattomuus on johtanut jyrkkään asukasmäärän laskuun, kun ihmisiä on muuttanut joukoittain Länsi-Eurooppaan paremman elämän toivossa.

Hiljattain julkaistun EU-raportin mukaan vahvasta talouskasvusta huolimatta lähes kolmasosaa liettualaisista uhkaa köyhyys tai syrjäytyminen. Riski on lähes kaksinkertainen maaseudulla.

Ehdokkaat ovatkin kampanjoineet lupaamalla vähentää tuloeroja ja eriarvoisuutta.

EU-mielisyys vallalla

Liettuassa on huomioitu, että vaalin toiselle kierrokselle päätyi kaksi EU-mielistä ehdokasta. Tämän on arvioitu viestivän liettualaisten puskeneen osaltaan taka-alalle eurokriittisyyttä ja populismin nousua, joita on nähty monin paikoin muualla Euroopassa.

EU nähdään Liettuassa yhä vaurauden ja turvallisuuden lähteenä.

Ehdokkaat kannattavat kovaa linjaa Venäjään, joskin hieman nykyistä hillitymmin äänensävyin. Nykyinen presidentti Dalia Grybauskaité on kutsunut Venäjää muun muassa terroristivaltioksi.

Molemmat ovat painottaneet, että he eivät presidenttinä matkustaisi Venäjälle ja tapaisi presidentti Vladimir Putinia niin kauan kuin Venäjä pitää Ukrainalle kuulunutta Krimin niemimaata hallussaan.

Vaalien voittaja seuraa presidenttinä Grybauskaitéa, jolle tulee täyteen kaksi kautta virassa. Hän ei siten voi enää asettua ehdolle.

Pääministeri Skvernelis tuli vaalin ensimmäisellä kierroksella kolmanneksi. Hän on kertonut eroavansa tehtävästään heinäkuussa.

