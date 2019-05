Vaali-ilta kuvina: Riemua, korvanapitusta ja Leijona-joukkueen kannatusta

Eurovaalien äänistä on laskettu jo yli 99 prosenttia. Kokoomus on edelleen suurin europuolue ja vihreät on noussut toiseksi suurimmaksi ryhmäksi. Se sai ilon kattoon vihreiden vaalivalvojaisissa.

Koko Euroopan tasolla vihreät ovat nostamassa kannatustaan. Ennusteiden mukaan ryhmä saisi jopa 20 lisäpaikkaa europarlamenttiin. Lisäksi äänestysprosentti on nousemassa. Meillä Suomessa äänestysprosentti oli 42,7.

Eurovaalien ääniharava Suomessa tulee SDP:n puolelta, mutta kokoomus on puolueena ylivoimaisesti suurin. Samalla se saa ainoana puolueena kolme edustajaa tulevaan europarlamenttiin.

Petri Sarvamaa (kok.) pystyi säilyttämään paikkansa myös tulevassa europarlamentissa.

Petri Sarvamaan onnittelupusu puoliso Sari Helinille. Tuomo Björksten / Yle

Sirpa Pietikäinen on kokoomuksen ykkönen. Puheenjohtaja Petteri Orpo saa olla kiitollinen puolueensa naisehdokkaiden äänisaaliiseen. Tuomo Björksten / Yle

Perussuomalaisten ääniharava on Laura Huhtasaari.

Laura Huhtasaaren äänimäärä on jo liki 87 000, kun äänistä on laskettu yli 91 prosenttia. Jyrki Lyytikkä / Yle

Heinäluoman perheen dynastiaa. Isä menee vaalien äänikuninkaana europarlamenttiin, tytär sai paikan kansanedustajana kevään vaaleissa

Eero Heinäluoman huikea äänimäärä toi äänikuninkuuden. Tytär Eveliina edustaa kansaa Arkadianmäellä. Marja Väänänen / Yle

Vihreitten ryhmässä ei ole riemulla rajaa.

Vihreiden Ville Niistö riemuitseen omasta tuloksestaan ja puolueensa toisesta meppipaikasta. Tuomo Björksten / Yle

Toinen jää paikkaa vaille, toinen lähtee edustajaksi.

Tuomo Björksten / Yle

SDP on sittenkin joutumassa tyytymään vain kahteen meppiin.

Miapetra Kumpula-Natri vaalivalvojaisissa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Perussuomalaisten meppiryhmään tullee kaksi edustajaa. Puolueen ylivoimainen ykkönen on Laura Huhtasaari.

PS:n Laura Huhtasaari on kerännyt huikean äänisaaliin. Jyrki Lyytikkä / Yle

Puolueiden vaalivalvojaisissa jännitetään ääntenlaskun etenemistä. Siitä huolimatta jaksetaan kannustaa myös jääkiekon MM-finaalissa pelaavaa Leijona-joukkuetta.

Jussi Halla-ahoa valmisteltiin tv-lähetystä varten muun muassa laittamalla korvanappi paikalleen. Jyrki Lyytikkä / Yle

Perussuomalaisille ennakkoäänten tulos tarkoittaa kahta edustajaa europarlamenttiin. Tässä vaiheessa laskentaa paikoissa ovat tiukimmin kiinni Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

Jussi Halla-aho ja Riikka Slunga-Poutsalo Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa. Ennakkoäänten perusteella puolue olisi saamassa kaksi meppiä europarlamenttiin. Jyrki Lyytikkä / Yle

SDP:n kannattajat riemuitsevat Eero Heinäluoman äänisaaliista. 70 000 äänen raja meni rikki jo ennakkoäänten jälkeen.

SDP:n puoluesihteeri Anton Rönnholm seuraa silmä tarkkana ennakkoäänten tulosta. Jyrki Lyytikkä / Yle

Kokoomus säilyttää paikkansa Suomen suurimpana europuolueena. Vielä ennakkoäänten perusteella puolueen ääniosuus olisi selvästi yli 20 prosenttia. Luku on selvästi isompi kuin kevään eduskuntavaaleissa, mutta vastaavasti selvästi pienempi kuin vuoden 2014 eurovaaleissa.

Kokoomuksen vaalivalvovaisissa kannustettiin myös Leijona-joukkuetta. Tuomo Björksten / Yle

Ylen ohjaamossa on tiivis tunnelma.

Ohjaamossa pitää olla tarkkana. Kymmenistä ruuduista ohjaaja näkee kaiken kuvattavan ja valitsee sieltä katsojille näytettävät osat. Henrietta Hassinen / Yle

SDP taistelee tiukasti yhdestä lisäpaikasta uudessa europarlamentissa. Ennakkoäänten jälkeen puolueen veturina on Eero Heinäluoma.

Eero Heinäluoma (sd.) keräsi selvästi eniten ennakkoääniä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Vihreiden vaalivalvojaisissa tunnelma on katossa. Lisäpaikka europarlamenttiin on tiukasti haussa.

Vihreiden vaalivalvojaisissa tunnelma repesi ennakkoäänten julkistamisen jälkeen kattoon. Tulos tarkoittaisi puolueelle yhtä meppipaikkaa lisää. Marja Väänänen / Yle

Kokoomuksen vaalivalvojaisissa oltiin tyytyväisiä ennakkoäänten tulokseen. Puolue on edelleen Suomen suurin europuolue.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo myhäili tyytäväisenä omiensa edessä. Puolue on edelleenkin Suomen suurin europuolue. Tuomo Björksten / Yle

