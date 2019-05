Herätys: Suomi on jääkiekon maailmanmestari, vihreille historiallinen voitto eurovaaleissa, sää jatkuu epävakaisena

Leijonat teki sen – Suomi on kolmatta kertaa jääkiekon maailmanmestari

Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden Slovakiassa. Leijonat löi finaalissa Kanadan ja nappasi historiansa kolmannen MM-kullan. Suomen aiemmat mestaruudet ovat vuosilta 1995 ja 2011. Ottelun ratkaisijaksi nousi kapteeni Marko Anttila, joka viimeisteli Suomen 1–1- ja 2–1-maalit. Suomen kolmannen maalin teki Harri Pesonen.

Tässä on eurovaalien tulos Suomessa: Vihreille historiallinen voitto, kokoomus suurin – nämä 13 ehdokasta pääsivät läpi

Äänimäärä veti Eero Heinäluoman hiljaiseksi. Marja Väänänen / Yle

Kokoomus nousi jälleen Suomen suurimmaksi europuolueeksi. Toiseksi tullut vihreät saavutti historiansa parhaan tuloksen 16 prosentin kannatuksella. Seuraavat puolueet olivat järjestyksessä SDP, perussuomalaiset ja keskusta. Erityisesi keskusta koki suuren tappion, kun kannatus putosi viime eurovaaleista yli 6 prosenttiyksikköä ja keskustan meppiryhmä kutistuu kolmesta kahteen. Myös perussuomalaisten kannatus jäi odotettua pienemmäksi.

Loppukiri alkaa hallitusneuvotteluissa, salkkujakoa saadaan odottaa kuun vaihteeseen

Antti Rinne jatkaa tänään hallitusneuvottelujen vetämistä. Mikko Ahmajärvi / Yle

Hallitusneuvottelujen piti päättyä perjantaina, mutta toisin kävi. Viikonloppuna hallitusneuvottelijat riensivät eurovaalikentille. Hallitusneuvotteluihin palattiin vain lyhyessä puheenjohtajien kokouksessa Säätytalossa sunnuntaina ennen vaalivalvojaisiin siirtymistä. Tänään vaalihumu laskeutuu ja hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne (sd.) jatkaa urakkaansa.

Suomen kaikki lauttaliikenne aikataululliseksi?

Auto Högsarin lossilla Nauvossa. Marie Söderman / Yle

Ely-keskus haluaa pienentää lauttaliikenteen päästövaikutuksia ja tehostaa lauttojen käyttöastetta. Tienkäyttäjät epäilevät, josko suunnitelma kaiken lauttaliikenteen aikatauluttamisesta on järkevää. Suunnitelma muuttaisi käytäntöjä eniten sisämaan losseilla ja lautoilla, sillä Saaristomerellä suurin osa lautoista kulkee jo aikataulun mukaan.

Liettuassa kokematon Gitanas Nauseda voittamassa presidentinvaalit

Gitanas Nauseda julistautui Liettuan presidentinvaalien voittajaksi jo laskennan varhaisessa vaiheessa. Valda Kalnina / EPA

Liettuan presidentinvaaleissa voittaja oli selvä nopeasti. Ingrida Simonyte myönsi hävinneensä vaalit Gitanas Nausedalle,kun äänistä oli laskettu reilut 40 prosenttia. Pankkialalla uransa tehneellä Nausedalla on hyvin vähän poliittista kokemusta. Hänen ensimmäinen haasteensa tulee olemaan maan hallituskriisin ratkaisu.

Epävakainen sää jatkuu

Sää Yle

Aamu on melko harmaa, mutta aurinko paistaa kuitenkin paikoin lännessä. Sää on sateinen maan pohjois- ja itäosissa, etelässä ja lännessä päivä on enimmäkseen poutainen ja osin aurinkoinen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.