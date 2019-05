Ovensuukyselyt povaavat Saksan vihreille suurvoittoa ja hallituspuolueille rökäletappiota

Saksassa vihreät ovat ovensuukyselyiden mukaan matkalla kohti suurvoittoa.

Puolue keräsi kyselyiden mukaan 22 prosenttia äänistä eli se tuplasi kannatuksensa vuoden 2014 vaaleista.

Tuloksella vihreät on nousemassa toiseksi suurimmaksi puolueeksi ohi sosiaalidemokraattien, joka näyttäisi kärsivän vaaleissa rökäletappion. Puolue romahti yli kymmenen prosenttiyksikköä reiluun 15 prosenttiin.

Myös liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU/CSU) on kärsimässä merkittävän vaalitappion, vaikka se säilyykin suurimpana puolueena. Puolueen osuus äänistä on putoamassa 28 prosenttiin, mikä on vajaat kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2014 eurovaaleissa.

Oikeistopopulistien Vaihtoehto Saksalle (AfD) lisäisi kannatustaan kolme prosenttiyksikköä vajaaseen 11 prosenttiin.

Lue lisää:

Katso vaalilähetystä suorana – ennakkoäänten tulos selviää kello 20, Yle seuraa hetki hetkeltä

Lähteet: AFP, STT